2020自助餐優惠3間酒店buffet推介　農曆新年假期$380歎生蠔龍蝦

農曆新年必吃「開年飯」，作為廣東人在新年第一餐餸菜最豐富的聚餐，寓意期望來年豐收，餐餐都吃得好。傳統上開年飯在年初二吃，不過現代人其實哪天約得齊親友就在哪天吃，今年就有4天假期（初一至初四）選擇。
要吃得豐富，不少人首選自助餐，性價比高的新年自助餐一早已經滿座。本篇就搜羅了3間平靚正的酒店自助餐，全部有優惠450元有找。至截稿時仍然查清尚有名額，大家要把握這個最後優惠，搶先預訂心水開年飯！
（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定，所有價目另收加一服務費）
【1】香港帝景酒店帝景軒：北歐魅惑海鮮自助晚餐
如新年想避年兼歎餐好，可以考慮位於汀九橋附近的帝景酒店。新年推「北歐魅惑海鮮自助晚餐」，有冰鎮海鮮、芝士菠菜焗生蠔、刺身等等，每位食客更送黑松露芝士焗龍蝦半隻。如把握到優惠價，農曆年假期享用自助餐只需$380.8。👇👇👇指定網購有75折優惠！按圖看「帝景軒」優惠資訊及搶剩哪一天？👇👇👇
帝景軒
地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店
詳情／訂座：3716 2898
預購網站：https://bit.ly/35WnXhF
【2】香港九龍貝爾特酒店潮食街：7折任食生蠔、鴨肝、佛跳牆
位於新蒲崗的Penta Hotels，自助晚餐除了有高質生蠔、鴨肝、刺身，新春假期還特別供應迷你佛跳牆、葡式焗乳豬、花菇扒玉掌、潮式盆菜及湯圓等應節新年菜式。就算紅假仍然有7折優惠，更不用預先付款！👇👇👇想知如何獲得優惠，即按圖看「潮食街」自助餐詳情👇👇👇
潮食街
地址：新蒲崗六合街19號香港九龍貝爾特酒店1樓
詳情／訂座：3112 1998
【3】香港百樂酒店Park café：7折豪食鮑參翅肚？
在本篇推介的3間自助餐之中，這間地點最方便，位於尖沙咀。1月至3月新推「鮑參『翅』肚海鮮自助晚餐」，真的有鮑魚粥底海鮮蒸鍋、红燒海參鵝掌花菇、上湯魚肚任食！雖然魚翅變成竹笙素翅一品鍋，不過仍然相當豪氣，非常適合開年。另外還有生蠔、燕窩燉蛋白、燒羊架、火焰雪山等供應。👇👇👇至截稿日初一至初四仍有少量餘額，按圖看如何獲得「Park café」7折優惠👇👇👇
Park café
地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓
詳情／訂座：2731 2168