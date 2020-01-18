2020自助餐優惠3間酒店buffet推介　農曆新年假期$380歎生蠔龍蝦

農曆新年必吃「開年飯」，作為廣東人在新年第一餐餸菜最豐富的聚餐，寓意期望來年豐收，餐餐都吃得好。傳統上開年飯在年初二吃，不過現代人其實哪天約得齊親友就在哪天吃，今年就有4天假期（初一至初四）選擇。

要吃得豐富，不少人首選自助餐，性價比高的新年自助餐一早已經滿座。本篇就搜羅了3間平靚正的酒店自助餐，全部有優惠450元有找。至截稿時仍然查清尚有名額，大家要把握這個最後優惠，搶先預訂心水開年飯！

（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定，所有價目另收加一服務費）