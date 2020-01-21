抵食優惠｜一蘭期間限定送細拉麵　吉豚屋分店限定29元滑蛋雞扒飯

近日《香港01》飲食頻道記者發現2大抵食優惠，分別出自2間日本過江龍店一蘭及吉豚屋（Ca-Tu-Ya），部分香港分店限定推出29元丼飯及免費拉麵優惠，下文看詳情。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】一蘭：免費細拉麵

近日有媒體報道一蘭將於2月1日至2月29日推出兒童免費拉麵優惠，雖然一蘭官方網站並未公布，不過《香港01》飲食頻道記者以顧客身分致電銅鑼灣分店時查證確實優惠即將出爐，店員並指優惠詳情將於不日在官方網站列明，如優惠詳情公布後與以下有所出入，我們將會盡快更正資訊。

😍😍😍按圖看如何得到「一蘭」免費細拉麵😍😍😍

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一蘭 分店1：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下H及I舖 營業時間：24小時（假期照常） 分店2：尖沙咀 棉登徑8號 地庫 B舖 及 地下入口大堂 營業時間：8:00am - 翌日5:00am（星期日至四）；8:00am - 翌日6:00am（星期五、六）；

【2】吉豚屋：全日丼飯、定食優惠

同樣為日本人氣連鎖店的吉豚屋，則主打吉列豬扒，招牌菜有咖喱豬扒定食、滑蛋雞扒丼飯、鰻魚飯等。各款式有3種份量可選，由49元至95元不等，豐儉由人自由度高，定價亦相當親民。不過最近在官方網站公布的新推優惠更抵吃，留意只有部分分店限定！

😋😋😋按圖看「吉豚屋」哪間分店有最新抵食優惠😋😋😋

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