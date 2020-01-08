抵食Lunch｜3間Omakase午餐推介　350元以下歎日本廚師發辦菜式

新一年來臨，通常都想吃好一點，展望未來這年順風順水，餐餐都這樣好。本篇推介吃日本超豪廚師發辦壽司（Omakase）！ 不要以為這種被譽為日本料理「最高境界」的套餐一定好貴，其實午市大有機會以低至3折價錢吃到！這裡精選3間加一後350元吃到的平靚正Omakase午餐，最平298元有交易，品嘗9件即製壽司兼欣賞大廚手藝。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，以下價目需加一服務費。）

【1】鮨廷 築地風味立食店

鮨廷是位於尖沙咀的立食壽司店，店面較小，只可容納12位食客，所以來這裡可能需要預留時間等位。主廚Anthony曾到東京築地受訓，以正宗日式手法握製壽司，點選Omakase套餐便可欣賞主廚表演刀功，賞心悅目。

全日供應的廚師發辦盛合（$398）有10件壽司，以及沙律和味噌湯，已經算是十分抵吃，不過在午市期間（12時至5時）推出的Omakase套餐更便宜，320元就有交易！👇👇👇按圖看「鮨廷」午市Omakase套餐包括幾多食物👇👇👇

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鮨廷 Sushi Sooshi 地址：尖沙咀金馬倫道17號地下B舖 營業時間：12nn – 11pm

【2】壽司源 300元12件抵吃壽司

這間壽司店的主廚師承香港第一代高級壽司店「見城日本料理」，用上日本直送到港的高級食材製作壽司，在元朗開店後卻以更為親民的售價供應Omakase。

每天午市分3款廚師發辦壽司組合，最便宜的只需300元，已包12件手握壽司、前菜、茶碗蒸、味噌湯及甜品，當中有海膽、拖羅等貴價款式，相當抵食。如果想試更多廚師手藝，如手卷、煮物等，可嘗500元或600元的組合，晚市則需900元、1200元或1500元。👇👇👇按圖看「壽司源」2020年最新午市餐單👇👇👇

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壽司源 地址：元朗青山公路1號珍珠樓地下10號舖 營業時間：12nn – 3pm；6:30 – 10:30pm

【3】鮨心 專屬樓層平食Omakase

餐廳有2層高，1樓吃漁村風日本料理，而2樓專吃Omakase，特別以吧枱座位設計，讓食客可以一邊品嚐壽司，一邊欣賞廚師手藝。由有十多年日菜經驗的師傅掌廚，店內9成食材來自築地，無論丼飯定食、還是壽司、煮物都落足料。例如一般做拖羅魚蓉可能會用頭頭尾尾，但此店卻是原條切碎的。

晚市廚師發辦要近千元，而午市只需約3分1價錢，298元便可享廚師發辦套餐，有9件壽司、1件手卷、前菜、湯及甜品。除了壽司主食，不得不留意茶碗蒸，嫩滑之餘，還加上了蟲草花和柚子汁，令味道更特別。👇👇👇部分位置可以近看日廚師傅手藝，按圖看「鮨心」預約方法👇👇👇

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