武漢肺炎｜鼎王出外賣火鍋、牛涮鍋溫野菜停業　11間食店火鍋變陣

近日有多個新型冠狀病毒個案疑因打邊爐而人傳人感染，令大量市民驟然不敢吃火鍋。有多間供應一人鍋的快餐店隨即宣布暫停火鍋供應，如大快活、吉野家等，另外本港不少火鍋店亦變陣應對突如其來的疫情變化。

《香港01》飲食頻道記者就向約15間人氣中、日、台式火鍋店查詢，了解最新防疫措施，有部分停業、提早關店、更改食物或坐枱安排。

（下列措施以發稿日為準，最終營業安排視乎個別零售商而定）

本篇訪問了約15間供應火鍋的餐廳，包括連鎖快餐店、中式酒樓、火鍋專門店、日式涮涮鍋放題店等。其中記者以顧客身份致電5間連鎖店，包括德興酒家、稻香集團酒樓、馬辣台式鴛鴦火鍋、鍋心粥底火鍋及大鍋口海鮮火鍋店，職員均表示營業時間及火鍋供應形式不變，除加強清潔外，食客可以如以往一樣照常惠顧打邊爐。

四季文昌、牛涮鍋、溫野菜停業

四季文昌主打養生椰子雞鍋及海南菜，只有旺角店。餐廳回覆記者指，因疫情問題，已於2020年2月10日起暫時停業，至於重開日期仍未定實，會留意疫情最新發展。

而叙福樓集團亦於2月13日公布，即日起暫停旗下的日式火鍋店——牛涮鍋及溫野菜的營運。至於同為旗下的日式燒肉店牛角則會加推外賣燒肉套餐。

4大連鎖店暫停火鍋供應

而有4大連鎖店則公布本周開始暫停火鍋供應，包括大快活、吉野家、大家樂及富臨集團酒樓。

其中吉野家在回覆記者時表示：「為減低疫症傳播的風險，吉野家即日起所有分店將暫停供應火鍋，並將陸逐於個別分店安裝空氣淨化器。」並指會加強店面及廚房的清潔，以保障客人和員工的健康。至於其他食品種類則未有影響。

👇👇👇「大快活」因應疫情還更改了分店營業時間，按圖看詳細地址👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

💡💡💡同場加映：5間食店暫停或更改營業時間💡💡💡除了大快活，還有4家連鎖餐廳都會更改營業時間，想知譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、Pacific Coffee及薩莉亞意式餐廳的最新營業時間改動，請按【武漢肺炎｜5間連鎖食店最新營業時間一覽 譚仔及三哥縮短營業】觀看全文🖱️🖱️🖱️

鼎王麻辣鍋首次推出外賣火鍋

由台灣過江來港的人氣火鍋店鼎王麻辣鍋則於昨天（2月11日）於官方社交平台上公布，即日起推出外賣火鍋，不過訂餐得只能到店自取。至於堂食服務則維持不變。

👇👇👇按圖看「鼎王麻辣鍋」外賣最低消費及訂餐流程👇👇👇

美滋鍋2月12日起只開晚市時段

星加坡過江龍美滋鍋主打膠原蛋白養顏美容湯底，原本由中午12時營業至零晨3時，並設宵夜時段折扣優惠。不過由2月12日起只做晚市，開店時間改為下午5時至零晨1時。發言人回覆記者指，餐廳供應的菜式不變，一向也提供公筷給客人以保障衞生，又補充即日起會為所有進入餐廳的客人加添體溫檢查，並會考慮稍後日子推出外賣火鍋服務。

👇👇👇按圖看「美滋鍋」記者實試推介👇👇👇

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火鍋燃2月14日起轉為一人一鍋

裝潢充滿古典宮廷風的新派火鍋店火鍋燃由2月14日起，將會把火鍋供應形式改為一人一鍋，希望令食客更安心衞生。而且原本必需經Uber Eats等外賣平台或訂餐自取，於14日起亦會新增外賣服務，食客只需另付車費，便可訂火鍋送上門。

餐廳又補充多項防疫措施，如員工配戴口罩、廁所加強清潔、增設消毒液機、座位持一米以上等等。

酒鍋座位分隔距離增至2米

新派火鍋店酒鍋旗下2間分店，都設有特色大型露台。餐廳於回覆記者時表示，除了加強店內清潔，亦會把露台完全打開，以確保空氣流通。此外，為免食客之間過分緊密，所有飯桌會相隔最少2米距離，還有「一人鍋」款式供應以作選擇。