香港好去處｜16間露天餐廳合集　必試灣仔Apt Coffee$65自選多士

【1】熱帶風情新派泰式餐廳@Ruam(港島區)

位於灣仔莊士敦道的新派泰式餐廳及酒吧,店內提供露天及室內座位,裝潢以熱帶雨林風格為主,利用綠色植物作為裝飾,感覺既舒服又悠閒。Ruam主打泰式菜及調酒,不少網民推介招牌雞尾酒,其中一款以冧酒作基調的Lima Coco非常受歡迎,椰香味突出,夠晒特別!🥘🥘🥘按下圖即睇Ruam的環境、價錢,午餐套餐詳情👇👇👇

【2】主打自選麵包、配料的文青cafe@Apt. Coffee(港島區)

位於灣仔的文青咖啡店,設有室內及戶外座位。咖啡店主打客人根據自己喜歡的口味,選擇各款麵包、醬料及各款配料,連咖啡、沙律都可以度身訂造,非常適合「嘴刁」人士。不少網民都推介炒蛋、雞胸肉、番茄配芝士作為麵包的配料,雞胸肉肉質非常滑,而炒蛋就夠嫩滑,充滿蛋香,配上麵包。🍞🍞🍞按下圖即睇Apt. Coffee的美食推介、價錢👇👇👇

【3】加州風燒烤餐廳推出任食優惠@Big Sur (港島區)位於中環蘇豪區的Big Sur,裝潢以美式加州風格為主,門口以藍色、紅色做基調,風格鮮明!餐廳的戶外座位鄰近街道,可以欣賞鬧市中的繁忙街景,食客可以攜帶寵物前往,另外窗邊單人座位也是熱門座位。餐廳主打燒烤、煙熏菜式及各款調酒,其中tacos是餐廳的人氣美食。🌮🌮🌮Big Sur即將推出任食優惠,按圖即睇Big Sur優惠詳情、環境、美食推介👇👇👇

【4】摩洛哥風泰菜餐廳@Morokok (九龍區)

位於旺角的摩洛哥風格咖啡店Morokok ,將摩洛哥Morocco和旺角Mongkok結合,就變成店名「Morokok」。餐廳環境舒適,無論室內和室外都有超多個打卡位,具有異國風情。店內提供多款泰式Fushion菜,包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯,選擇多樣,而且賣相精美,「相機食先」絕對無問題!😋😋😋 點擊圖片即睇其他人氣美食、價錢及網民評價 😋😋😋

【5】活化唐樓天台cafe@蟲二(九龍區)

「蟲二」是上環人氣Cafe 3rd Space的分店,所在的大廈前身是唐樓,經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞,有室內和室外座位,自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理,招牌是「一汁三菜」套餐,即是一碗湯及三道菜配白飯。另外多款自家製甜品亦是人氣之選,包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。😋😋😋 想知仲有邊啲網民推介美食,立即按圖睇睇 😋😋😋

【6】Live Band樓上cafe@呼吸咖啡(九龍區)

呼吸咖啡共有三層,整體風格走懷舊路線,每層的裝修和佈置都各有特色,除了室內座位外,還設有露天茶座。店內提供西式美食及甜品,自家烘培的咖啡豆是餐廳的招牌,不少網民都認為咖啡味道香醇,甘中帶酸。每逢星期日,餐廳都會邀請本地樂隊和音樂人表演,一邊聽歌一邊享受美食,特別有氣氛。😋😋😋 想知這間樓上cafe的人氣餐點及價錢,立即按圖睇睇 😋😋😋

【7】推出85折生日優惠@LAB EAT Restaurant & Bar (九龍區)

餐廳主打西式餐點,包括即開生蠔、海鮮拼盤、法式焗田螺、炭燒西班牙黑毛豬鞍等,有曾任多間fine dining的資深大廚料理。另外還有出自米芝蓮級師傅之手的甜品,更有多款自家製雞尾酒,顏色漂亮,非常適合打卡!😋😋😋 想知點樣可以獲得85折生日優惠,即刻按圖睇睇 😋😋😋

LAB EAT Restaurant & Bar地址:旺角彌敦道700號T.O.P. This is Our Place 5樓502號舖電話:2352 5699/2352 5655營業時間:星期一至日12:00 - 00:30