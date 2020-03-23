香港好去處｜16間露天餐廳合集　必試灣仔Apt Coffee$65自選多士

新冠肺炎疫情未有紓緩跡象，為安全起見應盡量留家。本文推介16間高質露天餐廳供你參考，待疫情高峰過去，安全情況下便可以出動享受鬧市中的陽光及新鮮空氣！

16間露天餐廳，全部都位於鬧市，包括灣仔、尖沙咀、旺角、將軍澳等，交通非常便利！

【1】熱帶風情新派泰式餐廳@Ruam（港島區）

位於灣仔莊士敦道的新派泰式餐廳及酒吧，店內提供露天及室內座位，裝潢以熱帶雨林風格為主，利用綠色植物作為裝飾，感覺既舒服又悠閒。Ruam主打泰式菜及調酒，不少網民推介招牌雞尾酒，其中一款以冧酒作基調的Lima Coco非常受歡迎，椰香味突出，夠晒特別！🥘🥘🥘按下圖即睇Ruam的環境、價錢，午餐套餐詳情👇👇👇

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Ruam地址：灣仔莊士敦道60號J Senses一樓9號舖（入口位於船街）電話：（+852）3160 8535

【2】主打自選麵包、配料的文青cafe@Apt. Coffee（港島區）

位於灣仔的文青咖啡店，設有室內及戶外座位。咖啡店主打客人根據自己喜歡的口味，選擇各款麵包、醬料及各款配料，連咖啡、沙律都可以度身訂造，非常適合「嘴刁」人士。不少網民都推介炒蛋、雞胸肉、番茄配芝士作為麵包的配料，雞胸肉肉質非常滑，而炒蛋就夠嫩滑，充滿蛋香，配上麵包。🍞🍞🍞按下圖即睇Apt. Coffee的美食推介、價錢👇👇👇

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Apt. Coffee地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖電話：3619 4393營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

【3】加州風燒烤餐廳推出任食優惠@Big Sur （港島區）位於中環蘇豪區的Big Sur，裝潢以美式加州風格為主，門口以藍色、紅色做基調，風格鮮明！餐廳的戶外座位鄰近街道，可以欣賞鬧市中的繁忙街景，食客可以攜帶寵物前往，另外窗邊單人座位也是熱門座位。餐廳主打燒烤、煙熏菜式及各款調酒，其中tacos是餐廳的人氣美食。🌮🌮🌮Big Sur即將推出任食優惠，按圖即睇Big Sur優惠詳情、環境、美食推介👇👇👇

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Big Sur 地址：中環SOHO區士丹頓街22號地下電話： (852) 2529 3001營業時間：星期一至五 10:00 - 00:00 星期六至日 09:00 - 00:00

【4】摩洛哥風泰菜餐廳@Morokok （九龍區）

位於旺角的摩洛哥風格咖啡店Morokok ，將摩洛哥Morocco和旺角Mongkok結合，就變成店名「Morokok」。餐廳環境舒適，無論室內和室外都有超多個打卡位，具有異國風情。店內提供多款泰式Fushion菜，包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯，選擇多樣，而且賣相精美，「相機食先」絕對無問題！😋😋😋 點擊圖片即睇其他人氣美食、價錢及網民評價 😋😋😋

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Morokok地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話：2363 1882營業時間：星期一至日12:00 - 01:00

【5】活化唐樓天台cafe@蟲二（九龍區）

「蟲二」是上環人氣Cafe 3rd Space的分店，所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外多款自家製甜品亦是人氣之選，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。😋😋😋 想知仲有邊啲網民推介美食，立即按圖睇睇 😋😋😋

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蟲二地址：旺角上海街618號頂樓電話：9220 9785營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【6】Live Band樓上cafe@呼吸咖啡（九龍區）

呼吸咖啡共有三層，整體風格走懷舊路線，每層的裝修和佈置都各有特色，除了室內座位外，還設有露天茶座。店內提供西式美食及甜品，自家烘培的咖啡豆是餐廳的招牌，不少網民都認為咖啡味道香醇，甘中帶酸。每逢星期日，餐廳都會邀請本地樂隊和音樂人表演，一邊聽歌一邊享受美食，特別有氣氛。😋😋😋 想知這間樓上cafe的人氣餐點及價錢，立即按圖睇睇 😋😋😋

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呼吸咖啡地址：旺角登打士街36號恆威商業中心2-4樓電話：2771 7775營業時間：星期一至五14:00 - 00:30，星期六至日13:00 - 00:30

【7】推出85折生日優惠@LAB EAT Restaurant & Bar （九龍區）

餐廳主打西式餐點，包括即開生蠔、海鮮拼盤、法式焗田螺、炭燒西班牙黑毛豬鞍等，有曾任多間fine dining的資深大廚料理。另外還有出自米芝蓮級師傅之手的甜品，更有多款自家製雞尾酒，顏色漂亮，非常適合打卡！😋😋😋 想知點樣可以獲得85折生日優惠，即刻按圖睇睇 😋😋😋

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LAB EAT Restaurant & Bar地址：旺角彌敦道700號T.O.P. This is Our Place 5樓502號舖電話：2352 5699/2352 5655營業時間：星期一至日12:00 - 00:30

【8】寵物友善的西九海濱咖啡店@唞唞Rest Coffee Gin（九龍區）

唞唞Rest Coffee Gin日間專注售賣咖啡，夜晚就變成主打gin酒的酒吧，同樣有室內室外座位。最貼心的是唞唞會根據顧客的喜好，提供度身定製咖啡和酒精飲料，例如要求果香較濃的飲料，店員會逐一向顧客講解哪一隻較為推介，更會讓顧客先聞一聞，選定好哪一種酒後，才會讓調酒師製作，絕不馬虎！

☕☕☕ 按下圖即睇唞唞Rest Coffee Gin的環境、美食、飲料 🍸🍸🍸

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唞唞Rest Coffee Gin地址：西九藝術公園地下4號舖電話：2697 8938營業時間：星期一 11:00-21:00、星期二至五 11:00-01:00 星期六至日 09:00-01:00

【9】午市推出$59任食自助餐@Wellcome x BBQ Place（九龍區）

九龍灣的Wellcome x BBQ Place，是一個巨型燒烤場，餐廳的地點是商場四樓的一個露天平台，非常開揚，更設有兒童遊樂場，適合家家長帶小朋友來時讓他們放電。餐廳在星期一至五更有午市自助餐供應，只須$59一位，而且不用加一服務費及不限時，價錢大眾化，每位客人更可獲得Mövenpick雪糕一杯，性價比超高！

午市自助餐詳情：

午市自助餐只在星期一至五供應，時間為是上午11時至下午3時，現時更提供無限時任食及任飲飲品。午市時段食客多，想吃的話記得預先訂位！

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Cafe Wellcome x BBQ Place地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-MAX 4樓421至425號舖午市：11:00-15:00，$59一位，免收加一電話：2111 1411

【10】推出兩小時無限暢飲優惠@Terrible Baby（九龍區）

位於佐敦逸東酒店的Terrible Baby，擁有大型露天花園平台，平台放置一些舒適的沙發，顧客可以一邊欣賞佐敦及油麻地的街景，一邊享受手工雞尾酒。Terrible Baby推出兩小時無限暢飲優惠，非常適合愛酒人士及打工仔放工後喝上一杯來放鬆心情。🍷🍷🍷想知道任飲的優惠詳情，立即按下圖睇睇👇👇👇

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Terrible Baby地址：九龍彌敦道380 號Eaton HK 4樓（北海街入口）電話：（+852）2710 1866 營業時間：星期一至四 15:00 - 00:00，星期五 15:00 - 01:00 星期六 12:00 - 01:00，星期日 12:00 - 00:00

【11】尖沙咀海傍餐廳推出周五套餐@Ink（九龍區）

餐廳位於香港藝術館地面，鄰近星光大道，旁邊設有大有60個戶外座位，是自助式的咖啡輕食店。餐廳供應多款輕食，可以自由搭配自己想吃的食物。除了小吃外，更有多款咖啡、冷泡茶及特色蘇打，還有多款本地手工啤酒「鬼佬啤酒」和白酒，其中手工雪糕亦有是必食之選！🍺🍺🍺按下圖即睇周五海鮮套餐的詳情、價錢，記者推介手工雪糕🍺🍺🍺

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Ink地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓電話：3500 5881營業時間：星期一至日09:00 – 22:00

【12】將軍澳海景大歎平價Lunch@泰COOL（新界區）

泰COOL主打西式泰國Fusion菜，店舖先在觀塘工業區開店，由於價錢平、食物有質素，很快便在將軍澳開設分店，新店設有室內及露天座位，面對開揚海景，環境一流！

餐廳價錢親民，假日亦有午市套餐供應，連飲品一律$58，包括泰式蒜蓉蝦飯、海南雞假、泰式豬手飯等，更可以優惠價加配小食。另外餐廳是狗狗友善餐廳，大家可以和寵物散步後再用餐。👇👇👇 點擊圖片看泰COOL的餐廳環境、食物及價錢 👇👇👇

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泰COOL 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G25號舖電話：2329 3830/2329 3839營業時間：星期一至日 12:00-22:30

【13】將軍澳海傍新派台式料理、燒肉店@戀上台式料理（新界區）

同樣位於將軍澳海傍的「戀上台式料理」，主打新派台式料理及燒肉，而且更是寵物友善餐廳，不單歡迎寵物，場內更提供消毒用品、飲水器，以至寵物零食等等，吸引寵主帶寵物來享受用餐。餐廳空間大，因此空氣較流通。為保障客人健康，店內亦提供防疫措施，如為客人量度體溫，提供酒精搓手，員工會戴上口罩手套，為求讓客人放心用餐。👇👇👇按下圖即睇戀上台式料理的美食、價錢👇👇👇

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戀上台式料理地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G26號舖電話：2219 0191營業時間：星期一至日 11:30-23:30

【14】將軍澳海傍文青Cafe@JOMO（新界區）

位於將軍澳海旁的文青Cafe「JOMO」，以白木系陣設和裝修為主調，設有露天座位區，可以邊欣賞海景，邊享受咖啡美食。JOMO主打自家製蛋糕和甜品，其中戚風蛋糕最具人氣，咖啡店更提供純素種類，適合素食者。店家在裝潢及食物擺盆方面都非常有心思，絕對適合打卡！👇👇👇 點擊圖片看餐廳環境、美食 👇👇👇

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JOMO Kitchen & Health Hub地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸MONTEREY PLACE地下G01號舖電話：2331-3003營業時間：星期一至五 09:00 - 18:00；六日09:00 - 20:00

【15】狗狗友善西餐廳@Riverside Grill（新界區）

位在將軍澳豪宅區內的Riverside Grill，距離港鐵站不遠，靠近海傍緩跑徑，既有海景，環境又寧靜。店內設有室內及露天區域，食客可帶同狗狗等寵物開餐，過一個寫意下午。食物方面，店內提供傳統西餐，如肉眼扒、意粉及薄餅等，適合大班朋友或家人，坐低飲杯酒、鋸下扒。👇👇👇 點擊圖片看餐廳環境及食物 👇👇👇

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Riverside Grill地址：將軍澳唐俊街21號海翩匯地下20號鋪電話：2868 2236營業時間：星期一至日 11:00-22:00

【16】平價歎高級肉類@Feather & Bone（新界區）

位於荃灣的Feather & Bone海之戀商場分店，擁有2,900平方呎的臨海露天茶座，可以欣賞荃灣海濱的美景。Feather & Bone本身是高級肉類專門店，餐廳入口附近設有一個小型商店，販賣各款食材。餐廳提供各式高級肉類製作的美食，包括牛肉漢堡、牛扒、自家製肉丸等都是餐廳的必食推介，價錢相宜。👇👇👇按圖即睇餐廳的環境、美食推介、價錢👇👇👇

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