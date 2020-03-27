口罩盒／夾唔識消毒衰過唔用！5大口罩收納法比併　醫生教你清潔

外出吃飯時總要暫時脫下口罩，不少人會購置口罩收納器具去儲存，例如口罩盒或口罩套，但原來不懂消毒衰過唔用。有些人則簡單用紙巾或信封包好，用後即棄，究竟哪種方法好？

《香港01》飲食頻道記者就訪問了香港醫學會前會長蔡堅醫生、兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生，及香港大學化學系博士鄺士山博士（Dr. K. Kwong），了解5種口罩收納方法的好壞，使用注意要點及正確清潔方法。

5種口罩儲存法，哪種最好？

坊間常見的口罩存放用具大致有5種：紙巾、信封、收納盒、收納膠套及摺疊收納夾。根據3位專家回覆，均指各個方法有利弊，主要應看自己多用於哪種處境。👇👇👇按圖看5種口罩收納用具比併👇👇👇

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K Kwong表示自己多用紙巾，因為便宜方便，而且可以即棄，不會如其他工具般會藏菌，免卻重用清潔的麻煩。而蔡堅醫生則選用收納膠套，作用有如信封可以牢夾口罩，大小專為口罩而設，而且可以分兩邊放置口罩，所以應為好用。何學工醫生建議，選擇任何收納工具時，最好購置多一兩個，以作替換。

口罩收納器具使用注意要點

K Kwong並不鼓勵以可重用的器具去放置使用過的口罩，因為每多一件工具接觸，清潔時就多一重感染機會。不過若真的使用收納器，也可以參考以下方法，最緊要是任何時候記得消毒雙手，以及用紙巾包妥口罩才置於任何器具中。👇👇👇按圖看5個正確使用步驟👇👇👇

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怎樣才是正確清潔方法？

任何可重用的口罩收納器具都有機會藏菌，蔡堅醫生認為應該每日清潔1至2次。而清潔方法方面，3位專家不約而同指用稀釋漂白水、肥皂水沖洗是最佳方法。有時身在街外不能沖洗，則可以60%至80%酒精噴灑或塗抹，留待1分鐘左右，簡單消毒收納用具。

💡同場加映：口罩收納袋5種DIY方法💡

大家如果不想購買坊間工具暫存口罩，K Kwong建議可以用家中舊物自製更環保。記者就搜羅了5種自製方法。👇👇👇藝人梁漢文曾經自製口罩袋，按圖看示範👇👇👇

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