任食優惠｜4間高質點心放題　138元起歎五星級酒店、米芝蓮點心

近日中式點心有股「任食」潮，想跟潮流就要嘗一嘗高質又便宜的點心放題。《香港01》飲食頻道記者推介4間較抵食的點心放題，有五星級酒店食府出品，亦有新派中菜店的特惠任點推廣，最便宜的一間只需138元便吃到。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】唐人館：最抵吃點心放題兼歎紅白酒

獲米芝蓮餐盤推薦的唐人館主打精緻中菜，，由即日起至至6月30日，海港城分店推出2款任食放題，歎點心之餘更可欣賞維港海景，去打卡或與情人浪漫一番也不錯。午市最抵吃的時段只需$138，可以任食超過50款即叫即做的點心及主食。👇👇👇想知如何可以任飲紅白酒？按圖看更多任食詳情👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期一至五12:00nn - 3:00pm

收費：成人$138，需加茶水費$27.5。

時段二：星期六、日及公眾假期11:30am – 1:30pm／2:00 - 4:00pm

收費：成人$168，需加茶水費$27.5。

唐人館 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖 電話：2157 3148

【2】海雲天：豪歎矜貴燕窩蝦餃、花膠蟹肉餃

九龍海逸君綽酒店的中菜廳海雲天近日推出1.5小時午市點心放題，有約40款點心任食，如燒賣蝦餃、黑金流沙包、啤梨鹹水角等。每位再送花膠蟹肉灌湯餃、黑金燕窩蝦餃和原隻鮑魚珍珠雞各1客，相當矜貴抵食。👇👇👇按圖看飲品需加幾多錢？👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期一至五11:00am - 4:30pm

收費：成人$168，需加茶水費$18及加一服務費。

時段二：星期六、日及公眾假期11:30am - 4:30pm

收費：成人$208，需加茶水費$18及加一服務費。

時段三：星期六、日及公眾假期2:30 - 4:30pm

收費：成人$168，需加茶水費$18及加一服務費。

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（近港鐵黃埔站） 電話：2996 8459（Whatsapp訂座：6375 2282）

【3】川流：特色四川風味濃辣點心

這間四川菜館平日主打川菜及火鍋，不過周末就供應1.5小時午市點心放題，$168起可以任食12款點心及6款沙律吧食品，特別惹味香濃帶有四川風味，而沙津吧亦會供應任食小菜如蒜泥黑豚白肉、棒棒雞沙律、豆腐花甜品等。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

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點心放題詳情：時間：星期六、日及公眾假期11:00am - 3:00pm（任食1.5小時）

收費：成人$168，需加茶水費$25及加一服務費。

川流 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【4】龍逸軒：米芝蓮級點心兼吃自助甜品吧

這間中菜廳的主廚楊建業師傅曾於榮獲米芝蓮兩星的餐館工作，主打一系列廣東點心及菜式。龍逸軒每天都有點心放題「Brunch」供應，任點超過40款點心、小食及飯麵，包括8款素食。價錢亦包自助甜品及雪糕區域，有朱古力噴泉、芒果糯米飯等甜品。👇👇👇另有方法可享8折優惠兼免收茶錢，按圖看「龍逸軒」優惠詳情及點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期一至五11:30am – 2:30pm

收費：成人$263；小童$213，需加茶水費$25及加一服務費。

時段二：星期六、日及公眾假期10:45am - 12:45pm

收費：成人$263；小童$213，需加茶水費$25及加一服務費。

時段三：星期六、日及公眾假期1:00pm - 3:00pm

收費：成人$283；小童$233，需加茶水費$25及加一服務費。

龍逸軒 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3722

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除了以上之外，還有更多酒店級任食點心推介。👇👇👇按圖看部分推介👇👇👇

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