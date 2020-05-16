中環隱世居酒屋Keyaki　令人忘卻時間的美味串燒｜私藏清單#1

自從疫情後，蘭桂坊有好一段時間變了死城，4月份一個happy Friday 的晚上去到中環，平日總是企滿酒吧職員在拉客的斜路，疫情下變得水靜鵝飛。然而，我今日的目標並不是飲酒，而是藏身於蘭桂坊旁和安里、一間我認為全港最好食的隱世串燒居酒屋Keyaki。

4月17日星期五晚上8時的中環，只零星地看到有人拿著外賣走過。(香港01攝)

Sunnie Wan 中女一名，患有美食和戀愛強迫症。追求的美食不一定要摘過米芝蓮星星，但要吃得出師傅烹調的心思；鍾情的男人不需要完美，但要有和我共同進退的決心。胃口有限、人生苦短，不要虛耗給次等的料理和愛情上。

為何置身中環我卻形容她為「隱世」？因為她開業5年來，甚少中文媒體報導，然而這家店從來不愁客人，即使在飲食業不景氣的今天，要不是我預早至電預約也是一席難求，在我用餐的過程中，門外已經排了數組等位的客人們。或者，今次這個飲食業的寒冬，正好給餐廳一個汰弱留強的機會——真的優秀的餐廳，人們是忍不住不來幫襯的。

下班後的美食慰藉

我第一次來是一個中環的返工的律師朋友帶我來的，當日酒過三巡後他問我：「想和我去一趟日本嘛？」然後就帶了我來Keyaki了。的確，拉開那度重重的木門，煙薰的味道，昏暗的燈光加上又長又責實的木bar台，背景播著經典的日文歌，甫踏進店內就彷佛時空穿梭去了新宿的串燒屋台店。居酒屋是日本打工仔下班後談天消遣的地方，坐立舒服是一間成功的居酒屋必備的條件，放眼四周，下了班的中環人都在這裡卸下盔甲和友人侃侃而談，這裡就像一個讓人放鬆的時間黑洞。

講いただきます（我開動了～）之前，先了解如何欣賞日本串燒👇👇👇

+ 3 + 2

甫坐定，先order一客大蔥雞肉串。串燒雞要好吃，爐火和用料缺一不可。這裡是用炭爐來燒——全港用炭爐做串燒的地方很少，因為要向政府申請炭牌，據店長說全港只有3間串燒店有炭牌，Keyaki是其中一間。只有用炭爐來燒，油脂和肉汁滴在爐上才會散發出獨有的煙薰香氣。

爐火和用料缺一不可

出色的燒烤店，用上備長炭is a must，因為比普通BBQ用的木炭更耐燒、更有風味，而這裡的師傅更特別混合使用紀州和越南的備長炭，讓肉類的受熱程度和熟度更均勻。之前我問過師傅一個很愚蠢的問題：「炭爐沒有大細火開關，如何控制火候？」師傅簡單答我兩隻字：經驗。的確，坐在bar枱上，近距離看著師傅在燒台上熟練地無影手般轉串燒、刷汁、移動炭塊，就像是看著一場華麗的表演。

串燒要燒得好，另一個不可忽視的是用料，這裡的雞來自岩手縣，肉味濃厚、質感嫩滑，而其中最畫龍點睛的就是其醬汁，由味淋、煮酒、大量蔬菜和雞隻去煮，雞串先蘸醬汁，再拿去炭爐烤，雞肉結合了炭香、醬香、肉香和油香，滋味無窮，讓人忍不住一串接著一串地order。

枝豆顯師傅心思

每次來居酒屋，枝豆是我必點之物，貪其健康又解口痕（啱晒我這名中女），而這裡的枝豆就更可以看到Keyaki的心思——不少食店的枝豆只是簡單地烚熟加上鹽吊味，然而這裡的師傅卻會花功夫，先把枝豆浸醬汁再去烤，去除枝豆的青草味又能增加味道層次。

吃串燒的樂趣就是可以一串接著一串地吃（什麼是減肥？食得的？），除了必試的大蔥雞串，雞的內臟亦很展現到店的實力，不可不點！

點擊圖片看食評，這裡的生蠔、牛肉和佐酒類同樣精彩👇👇👇

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令人流連忘返的氣氛

Keyaki是一個讓人忘了時間的地方，我由8點踏入店內，不經不覺就吃到晚上12時，這裡已經成了我這幾年每當我壓力爆炸煲時的最佳減壓點，而第一次帶我來的那位他已經成了我男朋友。環境和美食質素當然重要，但令我愛上Keyaki最主要的原因是這裡的人，即使你是第一次來，員工都會和你打成一片，甚至乎會感染附近不相識的客人一起舉杯暢飲。

今次這個疫情，令我們更深深地珍惜能相聚的可貴，限聚，但限不了人和人之間的感情。說到尾，辛苦工作了一天，除了美酒和佳餚，最能夠慰藉心靈的是人與人之間的歡笑和互動吧。

大家飲杯：「百毒不侵！」計埋員工乾杯的只有四個人，沒有犯限聚令呀！(香港01攝)

Keyaki けやき 電話：23627223 地址：中環和安里14號地舖

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