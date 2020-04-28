KFC麥當勞優惠｜肯德基17張5月優惠券無限用　DSE學生免費小食

《香港01》飲食頻道記者搜羅了2間連鎖快餐店KFC（肯德基）及Mcdonald’s（麥當勞）的新品推介及新優惠，5月也適用！包括$5.5葡撻、$8磨菇飯、新品椒麻脆辣雞餐折扣券、麥當勞全日特價漢堡等，部分優惠只要看下文出示電子coupon便可享折扣。

（文章內提及的優惠，以發稿日期為準）

肯德基最新優惠 DSE學生免費小食

適逢香港中學文憑考試（DSE）近日開考， KFC近日推出學生專享優惠，有機會免費食薯餅或雪糕！另外星期一至四晚市，又推抵食桶餐。👇👇👇按圖看KFC 4個最新優惠詳情及使用限期 👇👇👇

17張早餐及午晚市電子優惠券

KFC另外還新增了17張電子優惠券，其中8張可於早上11時前使用，其中最抵吃的早餐只需$12.5起。11時後午餐、下午茶及晚餐都適用的有9張，葡撻只需$5.5、細磨菇飯$8便買到，還包括本月新推出的「椒麻脆辣雞」餐。👇👇👇按圖看KFC 17張優惠券，「椒麻脆辣雞」系列可使用到5月27日，其他則5月24日前無限使用👇👇👇

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麥當勞新優惠

麥當勞則推出4款全日有優惠的單點漢堡包，另有指定早餐也有送禮優惠。👇👇👇有方法可以免費吃Oreo曲奇忌廉批，按圖看麥當勞優惠詳情👇👇👇

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😋同場加映：其他半價美食😋

除了快餐店，還有更多餐廳做推廣，通通半價或買一送一！👇👇👇按圖看部分推介👇👇👇

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