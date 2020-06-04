童年回憶8首超洗腦零食廣告歌　陽光檸檬茶、時興隆最經典｜有片

無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》正在熱播，男主角之一的黃宗澤（Bosco）再次回歸港人視線！日前Bosco在IG上載了一條做Gym影片，竟引來女神張柏芝留言！原來兩個人早於1998年已經拍過廣告，拍完廣告之後就正式出道啦！

身為90後的記者，整理11首你一定聽過的廣告歌詞及對白，其中陽光檸檬茶、維他奶、旺旺的廣告都深入民心，一響起廣告的前一句，你就會諗到後一句點樣唱！

你認唔認到圖入面係張柏芝同Bosco？（YouTube影片截圖）

記者身為90後，童年時代最鍾意一邊睇電視，一邊食零食，所以對於零食的廣告歌就最有印象喇！其中時興隆、旺旺的廣告就最印象深刻，幾乎識得背晒出嚟！按下圖即睇邊11首廣告歌詞及對白👇👇👇

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無綫節目《降魔的2.0》同樣熱播，最近幾集男主角經常去太子金魚街，記者今次就介紹太子8大美食，包括必食的臭豆腐、炸大腸、花膠湯米、流心芝士豬扒包等等，全部都非常高質！按下圖即睇有邊間美食推介👇👇👇

必食流心芝士豬扒包、沙爹牛肉漢堡@利口福快餐店

「太子名物」究竟是甚麼？原來就是這間快餐店的流心芝士豬扒包！豬扒包其實是吉列豬扒包，唔好以為外表平平無奇，其實咬開豬扒就有熱辣辣的芝士流出來，超邪惡呀！另外沙爹牛肉包都同樣出色，除了夠特別之外，鋪滿沙爹牛肉的熱狗包都勁吸睛！快餐店仲有一款fusion西多！按下圖即睇😋😋😋

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