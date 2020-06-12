自助餐優惠2020｜8間酒店下午茶Buffet最平$168　帝京7折歎愛文芒

周末想同姐妹一齊high tea傾下計？各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打夏天必食的水果，包括榴蓮、愛文芒的甜品，亦有以朱古力做主題的鹹食及甜品，仲有燕窩做主題的下午茶，想食海鮮、刺身都有！《香港01》飲食記者精選8間酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、城景國際、帝京、Marco Polo、Cordis、帝苑、港威、帝苑。

【1】諾富特東薈城酒店 —— $168「朱古力」主題自助餐

酒店由6月6日起推出朱古力週末「夏」午茶自助餐，每個周末及公眾假期，下午茶自助餐每位$168。酒店提供近50款美食，包括中西茶點、朱古力噴泉和多款口味MÖVENPICK雪糕，仲有各款朱古力特色美食，包括吉烈炸蝦配朱古力蛋黃醬、咖啡朱古力慢煮牛腩等。👇👇👇想知點樣先有9折，按圖即睇埋下午茶自助餐有咩食👇👇👇

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Essence 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8888

【2】城景國際 —— 9折「榴槤、香芒」主題下午茶自助餐

城景國際推出「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」，以榴槤及香甜芒果製作多款甜品，包括北海道3.6牛奶榴槤布甸、榴槤/芒果迷你泡芙等，另外亦有超過40款冷盤及熱食，包括三文魚芒果加州卷、蕃茄紫蘇芝士薄餅、迷你芝士牛肉漢堡等。每位成人只需$188起，兩個人仲有9折優惠！🥭🥭🥭 想知點樣有9折優惠，按下圖即睇埋各款芒果美食👇👇👇

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City Café (城景閣): 地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口) 電話：2783 3287

【3】帝京酒店 —— 7折「芒果」主題下午茶自助餐

炎夏來臨，又到芒果當造的季節，帝京酒店推出「芒果」主題下午茶buffet，使用台灣枋山愛文芒果製作鹹甜美食，芒果更直接由當地農場直送，非常新鮮。酒店供應美食包括愛文芒脆玄米煉乳一口多士、愛文芒果蝦球酥盒、愛文芒果熱情果蛋糕等。👇👇👇想知如何獲得7折優惠，按下圖即睇👇👇👇

花月庭 地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【4】Cordis Hotel —— 75折「小熊貓主題」自助餐

康得思酒店推出週末「小熊貓主題下午茶自助餐」，大廚設計多款深受小朋友歡迎的下午茶美食，包括瑞士雞翼、咖吔西多士、蝦多士、章魚小丸子、京都抹茶雪糕泡芙、台式芋圓仙草等，小朋友仲有專用的自助美食餐桌，每位十二歲或以下小童更可獲贈「PAPINEE動物玩偶」一隻。😍😍😍想知點先可以享有75折，立即按下圖睇睇😍😍😍

The Place 地址： 香港九龍旺角上海街555號 電話：3552 3388

【5】港威酒店 —— 75折歎冰鎮海鮮、刺身、精緻甜品

港威酒店的Three on Canton推出週末寫意下午茶自助餐，主打多款海鮮冷盤、冰鎮海鮮、車打芝士噴泉及日式刺身壽司等，仲有一系列精緻甜品及多款雪糕，另外更可以免費無限添飲果汁！出示優惠卷仲可以獲得75折優惠。😍😍😍想知點先可有75折優惠，立即按下圖睇睇😍😍😍

Three on Canton 地址 : 九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話 : 2113 7828

【6】帝苑酒店 —— 8折惠顧即送燕窩燉蛋白、燕窩芝士撻

帝苑酒店推出「海鮮燕窩下午茶自助餐」，由即日起至8月31日，只要惠顧每位就送椰香金箔燕窩燉蛋白及燕窩芝士撻一客！自助餐提供包括4款凍海鮮(翡翠螺、凍蝦、青口及凍蜆)、3款即切魚生(三文魚、立魚及吞拿魚)等，仲有日式爐端燒、港式車仔麵等。甜品方面就有雜果拿破崙、藍莓芝士餅、冰皮朱古力卷等。🥰🥰🥰最平仲有8折優惠，按下圖睇睇點先有最抵食🥰🥰🥰

雅苑座 地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店3樓 電話：2733 2030

【7】The Mira Hong Kong —— 75折任食多國美食

The Mira Hong Kong的Yamm推出下午茶自助餐，以多個特色美食做主題，包括日本、新加坡及台灣美食，仲有海鮮、地道星泰佳餚。甜品方面就有新鮮出爐抹茶鬆餅配鮮忌廉及自家製果醬，更有港式地道風味的西多士、菠蘿包、豆腐花等。🤩🤩🤩想知有咩優惠，按下圖即睇埋美食🤩🤩🤩

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Yamm 地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 Mira Place 電話：2368 1111

【8】馬可孛羅香港酒店 —— 7折「燕窩」主題下午茶buffet

馬哥孛羅咖啡廳推出甜蜜盛「燕」週末下午茶自助餐，提供一系列燕窩主題的滋潤養顏甜點，包括燕窩生果壽司、綠茶桂花果凍配燕窩、意大利乳清芝士蛋糕配西柚燕窩等，仲可以免費無限添飲果汁。👇👇👇最平有7折優惠，按下圖即睇有咩美食👇👇👇

馬哥孛羅咖啡廳 地址 : 尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓 電話 : +852 2113 3912

😂😂😂 同場加映：愛回家｜Buffet狂食生蠔先回本！自助餐11件共鳴事 留肚是常識吧 😂😂😂

食自助餐總會發生好多趣事，或者望住其他人有趣事發生，例如好多人會衝出去搶食物！記者就成日見到有小朋友俾媽媽鬧，唔可以食甜品先，要先食貴價食物！記者食自助餐之前一定先留肚！按下圖即睇有咩自助餐共鳴事👇👇👇

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