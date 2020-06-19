MUJI無印良品進駐九龍灣　一文睇清52款急凍食品　香港獨家發售！

無印良品（Muji）德福廣場店將於6月22日正式開幕，今次九龍灣新店率先推出冷凍食品系列，這系列更是首次衝出日本，海外暫時只在德福新店才有得賣。3個凍櫃已有超過50款冷凍食品，由飯糰、一般小菜、魚饌到日式點心都應有盡有，而且全部適合一人份量，沒時間煮飯的忙碌打工仔都能有口福了。

逾50款冷凍食品共分為6款系列，有「世界之米」、「世界煮物」、「日式常備菜」、「日式魚饌」、「日式點心」及「烘培美味」，價錢由最平$22至$48就有交易。

（吳嘉俊攝）

🍙2款必買冷凍食品推介👇👇

冷凍食品系列款式多多，到底點樣揀？《香港01》飲食記者在試食後，認為鹽味糙米飯糰、日式黑豚肉餃子和紅豆忌廉大福的味道較一般，但有兩款十分值得入手的冷凍食品 👇👇

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😍3個值得買的原因👇👇

店內另一焦點😋Café&Meal MUJI👇

除了急凍食品外，九龍灣新店有「食材市集」和「茶米工房」等新元素，讓大家輕鬆買到日本直送的新鮮食材。令人期待的還有「Café&Meal MUJI」，有咖啡、麵包和便當等，位於在入口處的左邊。Muji的咖啡和麵包都高質好味，實物圖片及記者誠實食評，詳見另稿👉MUJI無印良品旗艦店進駐九龍灣 粉絲必去朝聖全港唯一Coffee Bar

20款冷熱盤料理任你揀，3/4/5品料理套餐價錢為 $98/$110/$118。（吳嘉俊攝）

全港最大無印首設客製刺繡服務

新店佔地2.4萬平方呎，店內將自家產品劃分為13個專區，每個區域均有紅色指示牌，以單字劃分各種商品，簡潔清晰。例如「筆」是文具專區、「收」是收納商品專區、「旅」則是旅行用品專區。此外，九龍灣店亦是繼日本和台灣後，首間引入客製化剌繡服務的香港分店。關於新店各專區及刺繡服務詳情，詳見另稿👉Muji無印良品九龍灣2.4萬呎新店攻略 首設客製刺繡服務流程詳解

（吳嘉俊攝）

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將於6月22日的無印良品德福廣場店，零食和飲品等超齊全，差在未有新出的「蟋蟀仙貝」，不妨點擊睇睇Muji的零食排行榜，下次入貨就知點揀 👇👇

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