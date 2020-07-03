自助餐優惠2020｜7月16間酒店buffet歎生蠔海膽$168起　持續更新

各大酒店繼續推出自助餐優惠吸客，以超抵價錢就可以任食生蠔、其他海鮮、鵝肝、海膽等，非常吸引！本文精選了全港16間酒店的7月自助餐優惠，包括九龍諾富特酒店、海景嘉福酒店、城景國際酒店、天際萬豪酒店、香港諾富特世紀酒店、九龍酒店、8度海逸酒店、港島香格里拉大酒店、千禧新世界香港酒店、Marco Polo、灣景國際酒店、龍堡國際酒店、Kerry Hotel、都會海逸酒店、帝逸酒店及Hotel Icon。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】九龍諾富特酒店 —— 6折歎生蠔、和牛

九龍Novotel酒店推出的「和牛•生蠔•海鮮自助晚餐」，6折即可任食生蠔及多款凍海鮮，包括加拿大雪場蟹腳、龍蝦仔、海蝦、新西蘭青口、馬來西亞白蜆。和牛方面，餐廳大廚以澳洲高級和牛炮製生和牛薄片、燒和牛扒、扒和牛舌配芝士汁等美食，啱晒一眾「牛魔王」。

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The Square 地址：九龍彌敦道348號 電話：3965 8666

【2】海景嘉福酒店 —— 72折任食生蠔、海膽

海景咖啡廳自助晚餐即將重開，可以72折優惠任食法國生蠔及加拿大赤海膽，每位更可額外獲得澳洲珍寶生蠔一隻。另外還有冰鎮加拿大松業蟹腳、青口、翡翠螺、大蝦等海鮮。甜品方面，有夏天時令生果荔枝及芒果為主題的甜品及Haägen-Dazs雪糕。

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海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【3】城景國際酒店 —— 4人同行1人免費

酒店推出「蟹饌‧海鮮自助晚餐」，除了任食美國及紐西蘭生蠔外，亦有多款以蟹為主題的美食，包括法國膏蟹、加拿大鱈場蟹腳、梳乎厘焗釀蟹蓋、水蟹粥等。7月更可享有「4人同行1人免費」優惠或「當月生日客人免費」優惠。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【4】天際萬豪酒店 —— 55折任食龍蝦、鴨肝

酒店自助餐將於7月1日重開，除了多款刺身壽司、藍青口、翡翠螺和海蝦，晚餐時段更有波士頓龍蝦、新西蘭生蠔、加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、牡丹蝦刺身等美食。熱食方面，有香煎鴨肝、上湯龍蝦鉗、鮑魚汁扣海參等。

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天際咖啡室 地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店大堂 電話：39692500

【5】香港諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔及法式美食

酒店推出法式美食及海鮮自助晚餐優惠，可以6折任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、生牛肉它它等。甜品方面，有法式蘋果批、焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等經典款式。

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Le Café咖啡廳 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【6】九龍酒店 —— 8折任食生蠔、蟹腳

酒店推出的7月自助餐優惠，可以8折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。

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倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【7】8度海逸酒店 —— 72折任食生蠔、鵝肝

酒店推出「海岸鮮風自助晚餐」8折優惠，多做一步更可獲得9折優惠，變相72折，每位成人$408起，任食生蠔、鵝肝、和牛刺身及燕窩梳乎厘，星期五至日及公眾假期更有波士頓龍蝦！

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話： 3900 3000

【8】港島香格里拉大酒店 —— 75折歎自助午餐、晚餐

港島香格里拉酒店自助餐最近重開，cafe TOO推出優惠，高達75折就可以歎蟹腳、青口、凍蝦各款新鮮凍海鮮、刺身、燉湯等。無論午餐、下午茶或晚餐，都可以享用今次優惠，最平低至$254.1，不過留意返，自助下午茶於6月6日才開始供應。

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cafe TOO 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2820 8571

【9】千禧新世界香港酒店 —— 自助午晚餐買二送一

酒店推出自助午餐及晚餐優惠，三人同行一人免費，折後自助午餐每名成人$263起，晚餐則是每人$439起。除了星期一至四外，在星期五、六、日及公眾假期都可以享用這項優惠，非常抵食！ 餐廳現時主要用任點任食方式提供食物，即叫即煮，美食包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等。

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千禧新世界香港酒店 地址：尖沙咀麼地道 72 號 電話：2313 4222

【10】Marco Polo酒店 —— 7折任食帝王蟹

酒店推出「鮮味蟹宴自助餐」7折優惠，自助午餐折後每位成人$237，自助晚餐則是$405。自助晚餐可以任食生蠔、龍蝦、阿拉斯加帝皇蟹、麵包蟹、長腳蟹、刺身等。另外，每位客人可任飲汽水及指定啤酒。

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Cafe Marco 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【11】灣景國際酒店 —— 免加一歎多款生蠔

酒店7月至8月推出「和牛」「蠔」滋味自助晚餐，每位成人$428起可以任食生蠔、和牛、蟹腳、各款刺身如北寄貝、吞拿魚等，還有多款以蠔為主題的熟食，每位客人更可獲贈法國Fine de Claire生蠔及日本室津生蠔各一隻。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088

【12】龍堡國際酒店 —— 任食生蠔、石斑海鮮粥

酒店推出自助餐優惠，自助午餐$168起，自助晚餐則是$320起，以超抵優惠價就可以任食生蠔、雪花蟹爪、鐵板燒、石斑海鮮粥等美食。不過要留意，自助晚餐只限星期五至日。

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園林閣 地址：佐敦柯士甸道8號 電話：2376 1111

【13】Kerry Hotel —— 75折歎榴槤拼盤

酒店推出全新自助晚餐主題，除了基本的波士頓龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹等凍海鮮外，還有新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞美食，例如新加坡炒辣蟹、喇沙、參巴辣醬烤魔鬼魚。另外還有多款榴槤甜品如榴槤芝士撻、榴槤意式芝士餅。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246

【14】都會海逸酒店 —— 7折歎生蠔、榴槤流心布甸

都會海逸酒店的自助餐口碑一向不錯，7月的自助午餐和晚餐繼續有7折優惠自助餐可以任食生蠔、長腳蟹、冰鎮熟龍蝦。另外還有可以任食一系列榴槤甜品，包括榴槤立體蛋糕、榴槤流心布甸、榴槤流心撻、榴槤梳乎厘等。

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Promenade 地址：紅磡都會道7號 電話： 3160 6888

【15】帝逸酒店 —— 歎生蠔、D24榴槤甜品

帝逸酒店推出全新自助晚餐，除了生蠔、即煮海鮮、日式爐端燒、龍蝦鮑魚粥、和牛清湯腩、Gelato雪糕外，還有龍蝦啫喱凍、龍蝦牛油果鮮果沙律、龍蝦莎莎等新品。另外還有使用D24榴槤製成的甜品，包括雪糕、奶凍、泡芙、千層酥及慕絲蛋糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【16】Hotel Icon —— 歎榴槤、椰子甜品

酒店的自助餐一直都有榴槤甜品，款式包括榴槤布甸、榴槤卷蛋、榴槤芝士撻、榴槤雪糕等，最近更與本地椰子糖老字號甄沾記合作，推出椰子芒果馬卡龍、椰糖西米布甸、椰子布甸，以及人氣之選榴槤椰子糖雪糕。當然還有最基本的凍海鮮如波士頓龍蝦、長蟹腳等。

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The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 電話：3400 1388

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