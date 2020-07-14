麥當勞2個豬柳漢堡$10、KFC桶餐$33、7-11免費特飲｜11大飲食優惠

麥當勞（M記）手機App推出最新一周優惠券，繼續有逾$200的電子優惠券，除了「1蚊大汽水」，更有「10蚊2個豬柳漢堡」。《香港01》飲食記者更為大家整理KFC、7-11、稻香集團等11個抵食優惠。

🍟麥當勞15張優惠券及新品優惠

麥當勞App升級後，逢星期一送你總值超過$200優惠券。（麥當勞Facebook截圖）

麥當勞App升級後，逢星期一推出總值超過$200的電子優惠券。麥當勞於7月13日再次推出15張全新優惠券，驚喜優惠包括「$1歎大汽水」及「$10兩個豬柳漢堡」，點擊圖片一次睇清15張優惠券及使用條款細則 👇👇

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另外，麥當勞於7月7日起推出「重量級魚柳系列」，包括全新「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」，及再度回歸的「重量級魚柳早晨套餐」，並且買套餐送120萬份家居及個人護理產品，點擊睇睇送什麼 👇👇

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🤩10大食店優惠

除了麥當勞，最近亦有不少食店推出抵食著數，KFC在星期一至五繼續有全日優惠，每晚更有「$99三人滋味桶餐」，即人均$33食到家鄉雞桶餐。而稻香集團 即日起至8月14日推出「一蚊鴿」優惠。點擊圖片睇10大抵食優惠 👇👇

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