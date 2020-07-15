9個外賣優惠｜KFC減$5、PizzaBox批$20、$1雞煲｜附外賣App優惠碼

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）再度爆發，政府宣布食肆晚上6時至凌晨5時只能提供外賣，因此各大餐廳紛紛推出外賣優惠。《香港01》飲食頻道記者精選了9大最新外賣飲食優惠，包括譚仔米線、KFC肯德基、麥當勞、大渣哥茶記、Pizza Box、牛角、天仁茗茶、陸陸雞煲及板長壽司，同時附上KFC優惠劵及UberEats、Deliveroo優惠碼。

本港由7月5日起出現第三波疫情，其中本地感染個案激增，政府因此宣布再度收緊防疫措施，食肆晚上6時後停止堂食，只能提供外賣。由於疫情嚴重，盡量還是買外賣返屋企食，比較安心，因此近日不少食肆都推出外賣優惠。

▼▼▼ 先看衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 14日） ▼▼▼

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各大食肆都推出外賣優惠，當中麥當勞、板長壽司、譚仔米線與Deliveroo和UberEats合作推出折扣，另外Pizza Box買第二個大批更只需$20，陸陸雞煲更推出$1雞煲優惠！😋😋😋 點擊圖片睇9間食店外賣自取優惠😋😋😋

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另外，KFC推出了7月最新早餐和套餐優惠劵，UberEats和Deliveroo兩個外賣App亦推出不同優惠碼，立即點擊圖片睇睇 👇👇👇

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💡同場加映：13大外賣衛生貼士💡

最近因為新冠肺炎疫情再次在本港爆發，叫外賣的頻率勢必變多，但原來叫外賣都潛在隱藏危機，有機會感染新冠肺炎病毒！以下整理了13個叫外賣要注意的貼士，做足預防措施就能避免感染病毒。立即按圖記熟外賣貼士，在家安心用餐👇👇👇

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