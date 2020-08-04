73間外賣優惠　麥當勞$17下午茶/KFC炸雞餐$22.5/譚仔小食加碼

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，很多人都盡量避免在餐廳進食，因此各大餐廳都變陣推出外賣優惠。《香港01》飲食記者整理73間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut等大型連鎖食店，還有牛角、616牛肉火鍋專門店、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、牛角次男坊、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、KiKi麵、火鍋撚、Mr. Steak、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、Moreish & Malt、大家樂、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住粥麵小館、Pizza-Box、一風堂、丼丼屋、Outback、炑八韓烤、牛陣、李好純、大渣哥茶記、打鑊甘火鍋串燒、水門雞飯、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、阿久根和牛拉麵屋、Pepper Lunch、日常料理、Oh My Box、MOS Burger、麺屋·隠、牧羊少年咖啡館、景樂集團餐廳、古琴雅苑、時代冰室、金記冰室、Amelia、URBAN、The Cheesecake Factory、m.a.x. concepts、Wildfire Pizzabar、香港地、美心MX、吉野家、Delifrance、和民、吉豚屋、美心中菜、Café&Meal MUJI、土司工坊、新麻蒲韓國烤肉店、CHICK IN A BOX、便當日子、Morokok、Green Common、SUPERDON、新森林焗の專門店、船皇及賞茶。

因應新冠肺炎疫情加劇，確診者到過的食肆名單亦一直增加。減少在外面的逗留時間，外賣回家亦是個好方法。各大餐廳紛紛推出外賣自取優惠、外送平台落單優惠等，譚仔雲南米線的小食優惠加碼、OUTBACK的全日外賣菜式低至5折、還有$18焗豬扒飯等，點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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🍟麥當勞全新20張電子優惠券

另外，麥當勞App於8月3日至8月9日推出全新20張電子優惠券，今個星期的精選優惠有抵食下午茶組合，「豬柳蛋漢堡配蘋果批」及「魚柳飽配港式熱奶茶」都只是$17，點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新14大優惠

KFC在星期一至五推出限定優惠，大家很期待的$50有6件雞不再只限幾日，甚至有$45二人餐。另外亦推出多張優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水等，點擊圖片睇優惠詳情 👇👇

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仙跡岩和扒王之王真的是不少人的童年回憶，學生時期與朋友去食，抑或夜晚一家人去鋸扒，總有一間你去過！當你以為這些餐廳只能是回憶？錯了！原來本港還有分店，點擊圖片睇睇有哪些「健在」的餐廳 👇👇

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