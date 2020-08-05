8月生日8大飲食優惠　La Famille送戚風蛋糕/珍煮丹/樂雅軒7折

晚市無得堂食，8月生日優惠確實少了許多。但一年一度的生日，當然也要開心慶祝！《香港01》飲食記者搜羅8個飲食優惠，有免費蛋糕、買一送一及餐飲折扣優惠。

【生日優惠1】La Famille：8月生日之星送免費戚風小蛋糕

主打清新日系風格的戚風蛋糕店La Famille，提供的蛋糕款式口味眾多，而且賣相吸引，總有一款能夠吸引你。所有戚風蛋糕都以著名北海道Nakazawa新鮮忌廉製造，香滑濃郁的味道讓人一試難忘。La Famille公佈了8月生日之星，8月20日生日的壽星都可換領一件免費戚風小蛋糕，點擊圖片睇換領詳情及有什麼戚風蛋糕選擇 👇👇

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【生日優惠2】珍煮丹：8月3日生日壽星可享買一送一

於台灣士林夜市起家的珍煮丹，主打多款黑糖飲品，而「黑糖珍珠鮮奶」更因有獨特的調配比例，深受不少人的喜愛。為配合來港兩周年，珍煮丹亦推出生日優惠及其他優惠，點擊圖片睇優惠詳情及必試茶飲 👇👇

【生日優惠3】NeNe Chicken：8月驚喜送免費食品

韓國炸雞品牌NeNe Chicken在本港開業至今好評不斷，炸雞保持水準之餘，提供的多款韓式菜式都有韓式風味。NeNe Chicken就在今個8月為壽星送上免費炒粉絲及柚子梳打，想知享用優惠詳情及其他優惠，點擊圖片睇睇 👇👇

【生日優惠4】城景國際酒店樂雅軒：壽星同行午市7折兼送壽蟠桃

位於城景國際酒店的中菜廳樂雅軒於8月推出特別午市優惠，惠顧Menu上的食品都有7折優惠、星期一至日都適用，而且沒有最低消費，算頗抵食。點擊圖片睇優惠詳情及午市時段 👇👇

😋另外4大飲食優惠

雖然以上大生日優惠可以立即享用，還有多個飲食優惠因夜市堂食暫停未能供應，但堂食安排亦有機會進一步放寬，所以各位8月壽星不妨先Mark低，之後就可與親朋好友一起去 👇👇

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仙跡岩和扒王之王真的是不少人的童年回憶，學生時期與朋友去食，抑或夜晚一家人去鋸扒，總有一間你去過！當你以為這些餐廳只能是回憶？錯了！原來本港還有分店，點擊圖片睇睇有哪些「健在」的餐廳 👇👇

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