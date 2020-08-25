5間高質外賣燒肉推介　最抵$739/4人餐送貨送爐　食鹿兒島A4和牛

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新冠肺炎疫情持續，加上限聚令及晚市禁堂食的關係，市民都盡量避免外出用膳。餐廳飲食業受沉重打擊，需要各施其法，推出不同的優惠及外賣服務吸客！現為大家嚴選5間最抵的外賣燒肉，有些食店更送貨送爐，安坐家中都可以歎到美味的燒肉！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

安坐家中都可以歎到美味的燒肉。（牛繁Gyushige Hong Kong）

過往想安在家中吃燒肉可能需要到超市自行選購肉類，現在打個電話或網上下單，便可以與家人朋友分享，甚至獨自一人也可以安坐家中吃到高質的燒肉！不少燒肉店都紛紛推出外賣燒肉的優惠吸客，今次就為大家搜羅城中5間價錢實惠的外賣燒肉，包括：牛角、燒鬼、牛繁、和你牛牛、和牛燒肉純。

▼▼▼▼▼按下圖看5間高質外賣燒肉推介▼▼▼▼▼

部分食店不提供爐具，想在家吃燒肉的話就要自備爐具了。其實一個烤肉盤價錢可以很便宜，多次使用，平日亦可以用來煎牛扒，不妨先購入一個烤肉盤「看門口」吧！

編輯推薦：家用烤肉盤

▼▼▼▼▼按下圖看家用烤肉盤推介▼▼▼▼▼

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/25）

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