新冠疫情爆發至今已經大半年，世界各國陷於封鎖狀態，一向熱愛旅行的香港人被困於這個彈丸之地，情侶們想拍拖都無處可去。北角匯的紫色花海就可以供大家打張靚卡，男生們也可以帶女友影仙氣相，更可參考《好食玩飛》記者提供的4大影相技巧。

北角匯的紫色花海（黃寶瑩攝）

北角匯以日本福岡河內藤園為藍本，在商場二期對出海濱花園的空地，打造了3,000呎的戶外紫色花海及紫藤花隧道，讓「思鄉」的香港人一解鄉愁。港版紫藤園在8月12日至10月4日期間開放給公眾打卡，不過需要入場證才可入內。想領取入場證，要用新地商場The Point的100會員積分換取，沒有會藉的市民即場免費登記成為會員就已經可以獲得500迎新積分。《開罐》記者為大家親身示範打卡，記者因為參加了附近酒店的浴衣體驗，所以會以浴衣造型拍照。不過要注意的是，由於香港現正實施限聚令，每節入場時段只有5分鐘，只限2人入場。所以大家要在入場前先做好準備，留意以下5大要點！

👇👇👇點擊睇5個打卡要點👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

手機都影到女神相 男友必學4大技巧

如果男朋友帶女友去影相，一定要交到貨，否則就浪費了這個浪漫的場景，而且可能會惹女加生氣，但平時少練習怎麼辦？《開罐》記者為大家整理了影女神的4大秘技，而且全部都是用手機影。

👇👇👇點擊睇4個影女神相技巧👇👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍😍Hyatt Centric食玩買酒店住宿套票😍😍😍

酒店業各出奇招，繼The Mira美麗華酒店推出密室逃脫住宿套票之後，Hyatt Centric香港維港凱悅尚萃酒店亦推出和服、浴衣食玩買住宿套票！即刻睇睇詳情及注意位！

👇👇👇點擊睇優惠日期、價錢、時間，及記者實測注意位👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

文中還介紹了其他食肆及好玩好買推薦，大家快點擊睇全文 👉👉南豐紗廠食玩買5大推介 可口可樂主題店9月開幕必玩自製個人可樂