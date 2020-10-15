疫情影響本地不少零售商，其中澳洲人氣兒童品牌Smiggle近日傳出香港店結業消息，更正推出半價清貨優惠，玩具文具等低至$2，成為媽界熱話！10月還有更多限時抵買兒童好物，如2折Hallmark衫仔、$10角落生物文具精品等等，即看下文3大開倉減價情報！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

Smiggle｜全線分店貨品半價 最平$10有5件

澳洲品牌Smiggle的兒童背包及精品用色大膽，設計閃爍搶眼吸引，近日全港6間分店正進行「結業清貨全店半價」優惠，人氣貨品包括迪士尼Frozen、Starwars聯乘產品、恐龍機械人水樽、獨角獸背包、夢幻Bling Bling午餐袋等通通有折。👇👇👇最便宜的玩具低至$2買到！按圖看部分推介好物👇👇👇

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海港城嬰童用品開倉｜Hallmark BB衫、Casablanca床品低至1折

由即日起至10月19日，海港城BAZAAR展銷集舉行「名牌嬰童服飾及用品展」，由嬰兒到小童的服裝、食品、玩具、消毒用品，甚至床單套裝也包羅萬有，特價低至1折有售，性價比高！👇👇👇有件原價3千幾的名牌靚裙折後只需$250！按圖看精選減價款式👇👇👇

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玩具精品王國優惠展｜角落生物、Thomas、麵包超人精品$5起

如果想找抵買玩具，則推介這個位於南昌的商場V Walk的「玩具精品王國」期間限定店，由即日起至10月18日於2樓中庭，設有卡通打卡位如巨型高達立像打卡位，亦有大量熱門玩具及精品減價特賣低至$5，包括迪士尼朋友、Sanrio的Hello Kitty、角落生物、Peppa Pig、超人等。👇👇👇還有任選專區$100／5件！按圖看特賣品價錢👇👇👇

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💡同場加映：10月19間香港酒店優惠💡

錫住仔女，除了買禮物給他們，還可以帶他們玩餐飽！推介本月抵玩staycation優惠，有些包送自助晚餐，最適合一家大細enjoy！👇👇👇按圖看部分推介👇👇👇

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