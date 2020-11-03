最近在連登討論區上有網民上傳了一張在茶餐廳食太陽蛋的相片，圖中見到有生蛋白，引起網民熱烈討論究竟這樣是否還叫做太陽蛋。除了太陽蛋外，雞蛋還有很多種煮法，究竟你知道當中的分別嗎？《香港01》飲食頻道記者詢問了米芝蓮星級餐廳Bo Innovation老闆謝健豐（Benson），為大家拆解不同雞蛋食法的分別。

有網民在茶餐廳叫太陽蛋，但蛋白竟然是生的，引起網民熱烈討論，有人說是正常的，有人則說蛋白應該是熟的。（網上圖片）

太陽蛋和荷包蛋的差別，一直都是大家熱烈討論的話題，但你又知道水波蛋和溫泉蛋有甚麼分別嗎？立即按圖睇米芝蓮餐廳老闆教你分6種雞蛋食法🥚👇👇

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資料提供：謝健豐 Benson Tse

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曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

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