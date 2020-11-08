2020年疫情肆虐全球，相信踏入2021牛年，港人最希望身體健康。《香港01》飲食記者從知名玄學家蘇民峰師傅的《二零二一牛年運程》整理出，十二生肖來說需知的飲食注意事項，助大家牛年健康運UP！

根據蘇民峰師傅講解，今年辛丑年為四疾病年，是「腸胃流行疾病年」，十分容易出現腹部疾病，所以大家飲食上應加倍小心。對應12個生肖，亦有更仔細的飲食提示。👇👇👇按圖看12生肖飲食運程👇👇👇

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**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰師傅授權刊登**

資料來源：《蘇民峰2021牛年運程》

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