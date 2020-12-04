聖誕到會2020｜7間派對美食優惠低至8折　壽司郎/MUJI/IKEA/元氣

聖誕到會2020｜今年疫情加上限聚令，大家都很少外出一同吃飯，更別説是派對了！臨近聖誕節，如果想與家人度過，開一個小型派對的話，不妨考慮以下7間聖誕到會！

【1】IKEA——派對勁食肉丸

不少人都超愛宜家傢俬的瑞典美食！其實IKEA往年都有推出派對餐單，今年也不例外，推出不同食品的派對增量裝，更有優惠Party Set，可以供6-8人享用！

👇👇👇點擊睇睇Party Set價錢及有咩食👇👇👇

【2】Café & Meal MUJI——有早鳥優惠9折

無印良品Café & Meal MUJI 推出聖誕到會，有冷盤、熱盤各五款可以揀，如烤雜菌配半風乾番茄、和風厚燒玉子等冷盤都是必吃！熱盤方面就有炸雞、黑醋醬豚肉和烤鯖魚等可以選擇！現在更有早鳥優惠，12月13日之前訂購可以有九折！不過就沒有套餐，只有單點。

👇👇👇即睇點樣有送貨、邊間分店有得買👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【3】元氣壽司——早鳥低至8折、DIY自己搓壽司

元氣壽司到會一直都是不少人的派對首選，今年更加入「DIY聖誕歡聚手卷盛」，有三文魚，帆立貝、赤海蝦、鰻魚配料，另配紫菜、壽司飯及醬料，讓大家可以自製心水口味的手卷。

👇👇👇即睇今年套餐價錢👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【4】壽司郎——小型派對適用25件壽司$368

壽司郎Sushiro推出聖誕外賣優惠套餐，有拖羅、原條海鰻、池魚、赤蝦等共25件，售價為368元，12月15日起開始供應，大家可以預先打電話預訂！另更設單點餐牌，25件壽司都不夠吃的話可以再加點！

👇👇👇即睇邊間分店無供應👇👇👇

【5】CHICK IN A BOX——日本唐揚雞

吃膩了普通的炸雞，大家可以試試日本唐揚雞！CHICK IN A BOX更在日本唐揚雞上淋上各種自家製調味醬，令口味變得超多元化！

👇👇👇即睇不同口味炸雞👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【6】泰潮——米芝蓮泰菜到會

除了壽司炸雞，想要新意的話，泰國菜也是一個不錯的選擇！泰潮連續10年獲米芝蓮推介，推出的到會由10人餐起，到30人餐都有，喜愛泰菜的話不妨一試！

👇👇👇即睇菜單👇👇👇

【7】Relish——經典聖誕晚餐有埋酒！

今年Relish推出可供六位享用的節慶套餐，所有菜餚均已醃製及調味好，並以真空包裝，簡單翻熱或煮食即可以有熱辣辣的聖誕大餐。

👇👇👇點擊睇菜單及價錢👇👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡同場加映：8大火鍋外賣優惠低至6折 寬巷子免運費、牛大人自取85折💡

【1】牛大人——自取套餐85折

牛大人一直都要超早預約或排超耐隊！如果想試的人，可以試試外賣自取。無需預購，可以直接Walk-in到店内選購外賣套餐，有二人餐或四人餐可選，只要外賣自取就可有85折優惠！

👇👇👇有一間分店不設外賣👇👇👇

想知道全部火鍋優惠推介，即刻點擊看全文！☞【8大火鍋外賣優惠低至6折 寬巷子免運費、牛大人自取85折】