因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關係，政府宣布食肆晚上6時後禁止堂食，自助餐愛好者唯有轉戰Lunch Buffet。《香港01》飲食頻道記者精選了6大酒店自助午餐，全部都可以任食生蠔及多款海鮮，包括逸東酒店、The Langham、都會海逸、帝逸酒店、Cordis及帝京酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。另，除特別列明外，價錢全部未包括加一服務費。）

【1】逸東酒店 —— 懷舊香港主題

普慶餐廳推出以香港懷舊聖誕大餐為主題的自助餐，除了可以任歎生蠔、麵包蟹、蝦等凍海鮮外，還有烤火雞、大蝦沙律、鐵板牛柳、吉列魚柳、瑞士雞翼等美食。甜品方面，則有即叫即製的雞蛋仔、夾餅等。每位更可獲得一張懷舊餐飲券，換領經典港式特飲，包括雜果賓治、菠蘿冰、椰汁紅豆冰、棉花糖朱古力等。

😋😋😋想知每位幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【2】都會海逸酒店 —— 75折任食多款凍海鮮

西餐廳推出自助午餐75折優惠，任食即開生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有低温烤香料牛肉眼扒、各款刺身等美食。甜品方面，有即製班戟、朱古力噴泉、芒果拿破崙、多款Häagen-Dazs雪糕等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【3】The Langham —— 75折任食生蠔、焗龍蝦

Langham推出聖誕自助大餐，可以75折優惠任歎生蠔、香烤聖誕火雞、香烤牛肋扒等美食，還有多款應節甜品，包括百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕、朱古力噴泉等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【4】帝京酒店 —— 7折任食凍海鮮、Mövenpick雪糕

花月庭推出7折優惠，任食多款凍海鮮，生蠔則只限星期六、日及公眾假期供應，另外亦有多款刺身和壽司，還有一系列熱葷及海南雞飯，當然少不了一眾甜品和Mövenpick雪糕。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【5】帝逸酒店 —— 午後自助餐優惠

Alva House推出Linner午後自助餐優惠，以超抵價任食任食生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【6】Cordis Hong Kong —— 7折任食火雞、威靈頓牛扒

康得思酒店推出聖誕主題自助餐，任食生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有聖誕火雞、威靈頓牛扒等美食。另外當然少不了聖誕主題的甜品，例如聖誕布丁伴白蘭地汁、聖誕樹頭蛋糕及薑餅芝士蛋糕等。

😋😋😋想知道如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028

🙄🙄🙄同場加映：熱數10款零食拆到躁底😒😒😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

有款用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉熱數10款零食拆到躁底 三角飯糰塊紫菜永遠唔完整 網民：心很累