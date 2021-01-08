天氣轉涼，天文台預測市區氣溫最低跌至7度，新界再低兩三度。新冠肺炎第四波疫情持續，晚上6時後繼續禁堂食，不如外賣熱辣辣羊腩煲回家。《香港01》飲食記者精選全港14間外賣羊腩煲，最平一間只需$138，亦有外賣羊腩煲火鍋到會只需人均$134，性價比超高。 （下列價格以發稿日為準，最終安排視乎個別店鋪而定）

【1】秋冬推雙冬羊腩煲、油鴨脾煲@楚撚記大排檔

由80後年輕人開設的楚撚記大排檔，現在已有3間分店，裝修參考舊式大排檔格局，非常復古。楚撚記主打鑊氣小炒、中式小菜。秋冬更推出冬日特色菜，包括古法枝竹雙冬羊腩煲、油鴨脾煲、生炒糯米飯等暖胃菜式。不過雙冬羊腩煲只限兩間分店有售！點下圖即睇價錢、招牌美食😋👇👇

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楚撚記大排檔 地址：西環石塘咀皇后大道西554-560號日富里百好大廈地下1號舖、荃灣川龍街118號百悅坊地下-1樓、土瓜灣馬頭圍道187號地下2及4號舖 營業時間：星期一至日 17:30 - 03:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【2】外賣到會黑草羊腩煲火鍋@鴻仔記車仔麵

慳家生活百貨聯乘鴻仔記車仔麵推出外賣羊腩煲火鍋套餐！羊腩煲選用黑草羊，羊肉口感軟腍，大件又足料，隨煲附上10款火鍋配料，包括肥牛、枝竹、牛丸、魚皮餃等，更可以追加牛肩胛肥牛片。羊腩煲可以外賣自取，怕麻煩不想自取的話可以加錢送上門，非常方便！羊腩煲分4人份及10人份，點下圖即睇價錢、外賣送上門要加幾錢😋👇👇

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鴻仔記車仔麵 電話：7075 9481（WhatsApp） 外賣自取時間：星期一至日 13:00 19:00 新界自提點： 葵涌禾塘咀街133 號錦華樓地下 D 號舖 鴻仔記車仔麵 粉嶺新運路38 號祥華邨祥華商場 3 樓 L312 號舖 粉嶺百和路88 號花都廣場地下 A26 及 118 號舖 沙田小瀝源路68 號廣源商場 2 座 1 樓 7 9 號 沙田德厚街3 號禾輋邨厚和樓地下 SU19 20 號舖 天水圍屏廈路65 號屏欣苑屏欣商場地下 8 號舖 粉嶺華明路21 號華明市場地下 48 49 號舖 潮記粉麵 青衣青康路12 號長康邨熟食檔熟食檔 9 12 號 龍門點心廚房 元朗洪水橋洪元路1 號洪福商場地下 8 號舖 旺記餐廳 九龍區自提點: 九龍城沐虹街1212號啟晴邨晴朗商場地下號啟晴邨晴朗商場地下A030A030號舖號舖((鴻仔記車仔麵鴻仔記車仔麵)) 長沙灣道391號服務設施大樓地下號服務設施大樓地下11號舖（皇后冰廳）號舖（皇后冰廳）

【3】古法枝竹羊腩煲配料豐富@基隆茶餐廳

深水埗北河街茶記基隆茶餐廳都有羊腩煲！基隆茶餐廳秋冬推出古法枝竹羊腩煲，並附送一份白灼唐生菜，堂食或外賣均可，全日時段都提供羊腩煲外賣，幾時想吃羊腩煲都得。羊腩煲羊肉份量多、口感軟腍，羊肉起碼有十多件，配上大量蔥段、馬蹄、冬菇，以及索味的枝竹。點下圖即睇羊腩煲價錢、配料😋👇👇

基隆茶餐廳 地址：深水埗北河街141號地舖 營業時間：星期一至日 07:00 - 23:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【4】街坊口碑小店推雙冬羊腩煲@松記燒鵝飯店

元朗口碑小店松記燒鵝飯店主打盆菜及燒鵝，向來深受街坊歡迎。秋冬推出的雙冬羊腩煲供應外賣，羊肉的外皮及肉質軟腍，不會煮到又散又碎，加上大量索味的枝竹，整體非常惹味。點下圖即睇雙冬羊腩煲價錢、其他美食😋👇👇

松記燒鵝飯店 地址：元朗鳳翔路1號偉發大廈地下19號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 22:30（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【5】足料蒙古黑草羊腩煲@我是羔羊 義 羊腩火鍋專門店

新開羊腩煲專門店一年四季主打羊腩煲，蒙古黑草羊腩煲加入藥材，吃完羊腩煲仲免費提供雞湯打邊爐，一爐兩食！羊腩煲配料豐富，足料枝竹、馬蹄、冬菇及冬筍，主角羊腩份量多，羊肉肥瘦適中、口感軟稔又入味，配上附送的腐乳醬更惹味。現在羊腩煲亦推出外賣，點下圖即睇價錢、羊腩煲有幾正😋👇👇

我是羔羊 義 羊腩火鍋專門店 地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心25樓 營業時間：星期一至日 18:00 - 02:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【6】雙冬羊腩煲附送響鈴、蔬菜拼盤@富東閣

富東閣酒家以片皮鴨聞名，秋冬推出雙冬枝竹羊腩煲，堂食及外賣同價，由3人至12人份都有，更附送時蔬拼盤及打邊爐必備的響鈴。不要以為附送拼盤就一定低質！蔬菜拼盤有生菜、金菇、南瓜片、冬菇等，份量十足。點下圖即睇價錢、羊腩煲有幾正😍👇👇

富東閣海鮮酒家 地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖 營業時間：星期一至日 07:00 - 23:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【7】古法羊腩煲$138超抵食@海港酒家

海港飲食集團推出外賣自取優惠，除了招牌長腳蟹、海港燒鵝皇7折優惠等，古法羊腩煲亦有得外賣，更附送一份唐生菜。網上落單更方便快捷。點下圖即睇羊腩煲價錢、份量、付款方式😍👇👇

海港酒家 地址：太子彌敦道750號始創中心4樓 營業時間：星期一至日 07:30 - 23:30（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【8】秘製黑草羊腩煲送生菜枝竹@標記樂園潮州粉麵餐廳

標記樂園旺角分店有得食潮州打冷，冬天推出秘製古法黑草羊腩煲，枝竹、羊肉份量多，羊肉連皮帶骨，口感較軟稔，最重要是羊肉的羶味不濃！網民仲推介必點自家製鮮炸魚皮，口感酥脆，放落羊腩煲食更加有口感。點下圖即睇羊腩煲價錢、人氣菜式😋👇👇

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標記樂園潮州粉麵菜館 地址：旺角通菜街12-14號地下 營業時間：星期一至日 17:00 - 05:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

標記樂園潮州粉麵餐廳 地址：深水埗福華街149號地舖 營業時間：星期一至日 07:30 - 23:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【9】九龍城川菜推雙冬羊腩煲配料豐富@聚味軒

九龍城的聚味軒主打川粵菜及火鍋，裝修古色古香，其中鑊氣小炒、秋冬推出的雙冬羊腩煲都好有人氣，羊腩煲配料十足，特別是索味的枝竹份量多，配上生菜一定夠飽肚！鑊氣小菜方面，招牌菜有冰鎮生炒骨、椒鹽粟米、蜜糖雞翼等惹味菜式，冰鎮生炒骨非常有特色，冰凍得來外皮帶點香脆。點下圖即睇羊腩煲價錢、招牌小菜😋👇👇

聚味軒 地址：九龍城獅子石道40號福聯樓地舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【10】西環名店枝竹羊腩煲腐乳味香濃@坤記煲仔小菜

連續兩年獲米芝蓮推介的坤記，煲仔飯、煲仔菜最有名，包括招牌菜有白鱔滑雞煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯，不過枝竹羊腩煲亦有不少網民推介！羊腩煲夠足料，羊肉不會過分軟腍，配料有馬蹄、枝竹等，湯底的腐乳味濃。按下圖即睇價錢、招牌美食👇👇

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坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 營業時間：星期一至六 11:00 - 14:30 18:00 - 22:30 星期日 18:00 - 22:30（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【11】黑草羊腩煲外賣配料半價@鋒哥廚房

元朗鋒哥廚房秋冬再度推出雙冬枝竹黑草羊腩煲，堂食可以任食羊腩煲，每位更送一份安格斯牛小排及海鮮拼盤。外賣羊腩煲亦有優惠，包括配料半價、大支裝啤酒劈價大優惠。點下圖即睇羊腩煲價錢、追加優惠😍👇👇

鋒哥廚房 地址：元朗馬田路80號御庭居商場地下5號舖 電話：3705 9182 WhatsApp 訂座 ： 6332 9803

【12】抗疫價優惠足料秘製羊腩煲@巴打火鍋館

元朗巴打火鍋館主打任食火鍋、小炒菜式，火鍋提供十多款湯底，包括人氣的椰子雞湯底、海鮮大聯盟湯底等。最近推出份量十足的秘製羊腩煲，羊肉至少有一磅份量，附送生菜一份。外賣羊腩煲最新推出抗疫價優惠！點下圖即睇羊腩煲價錢、火鍋美食😍👇👇

巴打火鍋館 地址：元朗鳳攸東街9號好順意大廈B座地下33號舖 營業時間：星期一至日 17:30 - 00:30（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【13】街坊名店招牌羊腩煲@文樂美食小炒王

文樂美食小炒王在區內名店，專門做各式港式小炒及滷水，古法黑草羊腩煲更獲區內街坊的支持。羊腩煲湯底濃郁，炸枝竹非常入味，大大粒的馬蹄又爽又甜，煙燻過的羊肉軟腍但不會羶，仲有秘製腐乳醬，現在可以外賣自取。想知幾點去先不用等？按下圖即睇👇👇

文樂美食小炒王 地址：元朗金輝徑33-41號金禧樓地下1號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 23:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

【14】旺角小店羊腩煲羊肉超入味@強記小廚

旺角強記小廚主打鑊氣小炒，招牌菜有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等，成為不少人聚會地點。網民推介羊腩煲，羊肉大件又厚身，炆得入味，羊腩沒有羶味，加上口感爽脆的馬蹄、枝竹、贈送的生菜等配料！按下圖即睇羊腩煲價錢、招牌菜👇👇

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強記小廚 地址：旺角甘霖街31-33號地下 營業時間：星期一至日 17:30 - 03:00（疫情關係或有調整，請向店鋪查詢）

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