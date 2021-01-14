將軍澳以前被稱為美食沙漠，但近年新店愈開愈多，而且很多都在海濱公園附近。《香港01》飲食頻道記者整理了5間將軍澳海濱長廊附近的新店，包括Seoulmate Cafe、Urban Coffee Roaster、OMG Chicken、番茄18和NOC Coffee，食完行可以沿住長廊吹海風散步，夠晒寫意！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Seoulmate Cafe —— Fusion打卡韓國菜

這間Fusion韓國餐廳一直是銅鑼灣的人氣小店，最近衝出港島，在將軍澳開設第二間分店。鰻魚櫻花蝦飯是人氣菜式之一，外形是一座用蛋白加入墨魚汁製成的火山，最頂有一隻流心蛋黃，戳破就有火山爆發的效果，打卡效果滿分！

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Seoulmate Cafe 地址：將軍澳唐俊街23號MONTEREY Place 地下G25B-G26A號舖 營業時間：星期一至日 09:00 - 20:00

【2】Urban Coffee Roaster —— 復古工業風Cafe

這間本地精品咖啡店最近於將軍澳開設旗艦店，佔地約3000呎，裝修走復古工業風格，店面吸引超多人打卡。店內設有窗邊位，可以望著海景歎美食，亦可以外賣一杯咖啡到海傍散散步。Cafe最出名就是自家烘焙的咖啡豆，提供約15款手沖咖啡，另外還有沙律、主菜、甜品等美食。

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Urban Coffee Roaster 地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖 營業時間：星期一至日 08:00 - 18:00

【3】OMG Chicken —— 抵食燒雞、Pizza

這間快餐店主打燒雞和Pizza，網民形容一撕開燒雞肉汁噴發，肉質嫩滑，雞皮亦燒得香脆。招牌雞肉Pizza亦十分吸引，餅底煙韌，番茄味重之餘又不會太酸，整體配搭好夾。白汁藍青口亦是人氣菜式，網民大讚青口份量多，有十多隻，每隻都肥大飽滿，配搭加入了牛油和洋蔥的白汁，超好味。

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OMG Chicken 地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place 地下G23A號舖 營業時間：星期一至日 11:30 - 21:00

【4】NOC Papillons & Bakery —— 純白4000呎Cafe

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳，新分店佔地4000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。

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NOC Papillons & Bakery 地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下1A號舖 營業時間：星期一至日 08:00 - 20:00 *現因應疫情營業至18:00

【5】番茄18 —— 超濃蕃茄湯通粉

這間茶記裝修走舊時香港風格，使用了不少特色招牌做裝飾。店如其名，主打番茄美食，番茄湯有濃湯和麻辣味，可以自由配搭麵底，例如通粉、米線、薯粉等。另外亦可以選擇番茄濃湯通粉套餐配牛乳炒蛋，再從多款小食選擇一款，包括瑞士雞翼、香蔥豬扒、芝士火腿奄列等。

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番茄18 地址：將軍澳澳南海岸至善街3號SAVANNAH Place 地下G05號舖 營業時間：星期一至日 07:00 - 22:00

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🤩同場加映：旺角尖沙咀4大午市一人火鍋推介🤩

天氣寒冷，想暖胃必定要打邊爐。記者精選了4間位於旺角和尖沙咀的一人火鍋店午市套餐，包括牛大人、酒鍋、美味小鮮肉和8鍋臭臭鍋。不用和朋友共享口水，夠晒衛生！

【1】酒鍋 —— 送台式飲品或養生茶飲

酒鍋的一人火鍋午市套餐頗受歡迎。套餐提供多款招牌湯底，如麻辣臭豆腐鴨血花膠鍋、黑松露雜菌湯鍋、潮州沙嗲湯鍋等，配以粉絲、米線、即食麵等，並可以選擇3款配料，隨餐附送一杯台式飲品，有芝士奶蓋抹茶、黑糖珍珠奶茶，亦可選擇養生系列如雪梨雪耳杞子茶等。

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酒鍋 地址：尖沙咀天文台道8號2樓1號舖 電話：2321 9038 營業時間：星期一至日12:00 - 18:00

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🙄🙄🙄同場加映：熱數10款零食拆到躁底😒😒😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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