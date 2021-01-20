撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-20 15:43

今年因應疫情，年宵花市都有新安排，不少花農都及早用較低價錢賣年花，到底應該怎樣挑選一盆好蘭花過年？

每次看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？到底不同的菜式又有沒有特定的食法？怎樣吃才不失禮？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物飲食精明眼，從此不花冤枉錢、不失禮人前！你都有疑難？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

「年～又過年～」每年臨農曆新年總是忙到不行，要購買年貨、年花、大掃除，每年最多人就是選購年花，當中又以蘭花最多，到底蘭花應該怎樣挑選？

蘭花大王教大家挑選蘭花！（龔嘉盛攝）

蘭花有平有貴，按照不同品種價格也不一樣。雖説買年花都是「看眼緣」，不過一定沒有人想買到爛花！所以一於請教蘭花大王楊小龍先生，到底怎樣才算是一棵好蘭花！

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除此之外，蘭花大王更強調，今年算是蘭花「百花齊放」的一年，培植不同品種的蘭花需要不同時間，有些品種需三年、有些需要五年，今年碰巧品種最多，「紅粉佳人」、「豬籠入水」等品種不少都是早幾年市面上沒有的！

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蘭花大王更教了大家如何照顧蘭花，只要好好照顧，其實蘭花開花開足三四個月都不成問題！

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Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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