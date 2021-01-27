撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-01-27 15:47

因應新冠肺炎疫情，政府早前於佐敦實施封區檢疫措施，港台記者提到當局向受影響人士派發罐頭沒有易拉環，又沒有「罐頭刀」，結果引來建制派圍攻。面對罐頭，手上卻又沒有罐頭刀，確實令人無奈，但其實利用身邊常見用具，同樣可以開罐頭，甚至徒手都可以！

近期港人流行郊遊甚至露營，如果一時大意，忘了帶罐頭刀，學會使用其他方法開罐頭，到時就可以大顯身手了！YouTube上有很多方短片教路，其中一段簡潔易懂，以下就引用當中6招👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

只要到YouTube搜尋「10 ways to open canned food without can opener」就可以找到這段教學短片，總共有10種方法，如果想知還有甚麼工具可以開罐頭，去睇片吧！

🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

有一種零食用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉網民熱數10大歎零食悲劇 汽水癮起但無雪凍 MUJI棉花糖變叮叮糖

😨同場加映：亞洲食物嚇怕老外😨

菜名特別，菜式用料更特別！東南亞有不少特色食物，都讓外國人費解，嚇得不敢食用，部分食物香港人也會常吃！👇👇👇皮蛋、雞腳上榜！按圖看老外們怕吃甚麼👇👇👇

這些算小兒料，有些連記者都不敢吃！想知全部23種食物？請按➡️【西方人最怕23種亞洲食物 豬紅、皮蛋、雞腳有份 連蝦都不敢吃？】⬅️觀看全文