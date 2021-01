撰文: 程朗天 最後更新日期: 2021-01-27 15:47

因應新冠肺炎疫情,政府早前於佐敦實施封區檢疫措施,港台記者提到當局向受影響人士派發罐頭沒有易拉環,又沒有「罐頭刀」,結果引來建制派圍攻。面對罐頭,手上卻又沒有罐頭刀,確實令人無奈,但其實利用身邊常見用具,同樣可以開罐頭,甚至徒手都可以!

近期港人流行郊遊甚至露營,如果一時大意,忘了帶罐頭刀,學會使用其他方法開罐頭,到時就可以大顯身手了!YouTube上有很多方短片教路,其中一段簡潔易懂,以下就引用當中6招👇👇👇

只要到YouTube搜尋「10 ways to open canned food without can opener」就可以找到這段教學短片,總共有10種方法,如果想知還有甚麼工具可以開罐頭,去睇片吧!

