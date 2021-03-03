撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

踏入3月，香港各大酒店自助餐繼續劈價，《香港01》飲食頻道精選了3月19間酒店Buffet超抵優惠，包括JW萬豪、萬麗海景、尖沙咀凱悅、都會海逸、嘉里、帝逸、帝京、逸東、朗廷、恆豐、維港凱悅尚萃、Marco Polo、灣景國際、千禧新世界、港威、8度海逸、金域假日、城景國際及諾富特世紀酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】萬麗海景酒店 —— 8折任食生蠔

酒店推出8折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【2】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【3】尖沙咀凱悅酒店 —— 買3送1歎五行養生美食

尖沙咀Hyatt推出以五行養生為主題的自助餐，供應杏仁菜乾豬肺湯、銀耳黑木耳人蔘蒸蛋、海參瑤柱炆冬菇、南瓜薑圓肉燉蛋、榴槤班戟等美食外，還可以任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等。

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尖沙咀凱悅咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【4】都會海逸酒店 —— 75折任食生蠔

酒店推出75折優惠，自助晚餐除了即開生蠔、熟龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹等凍海鮮外，還有金蒜醬焗生蠔、海鮮紙火鍋、金蒜粉絲荷葉蒸花尾龍躉、牛油鹽燒松葉蟹腳、炙燒帶子刺身等美食。甜品方面，有多款榴槤甜品、奧地利朱古力蛋糕、特濃朱古力窩夫、薄荷朱古力蛋糕及70%朱古力魔鬼蛋糕等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【5】帝逸酒店 —— 85折任食生蠔、鐵板鴨肝

酒店推出85折自助晚餐優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製Gelato及多款Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【6】嘉里酒店 —— 高達65折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【7】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔、和牛肩、花膠

花月庭全新推出升級自助餐，周五至日及公眾假期更可享用比平日更多種類的美食，包括長腳蟹、翡翠蠔皇鮑魚、烤澳洲M5和牛肩、36個月西班牙伊比利亞火腿、甜蝦刺身、金蒜蟹肉糯米飯、自選海鮮生滾粥等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣即可亂真！

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】逸東酒店 —— 任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮

Eaton推出全新海鮮主題自助餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，還有多款即切刺身，包括海膽、北寄貝、帶子等。另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【9】朗廷酒店 —— 75折歎地道德國美食

Langham推出「味遊德國」自助餐，任食多款德國特色美食，包括牛肉卷、鹹豬手、麵疙瘩、烤德國香腸、黑森林蛋糕等。另外還可以任食即開生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【10】維港凱悅尚萃酒店 —— 7折起任食韓國美食

酒店推出韓國主題自助餐，韓迷可以任食辣韓國炸雞、泡菜五花腩包、鯛魚燒、韓燒、紫菜包飯、泡菜牛肉沙律、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、泡菜火腿炒飯、韓國牛肋骨湯、韓式炒粉絲、韓國甜年糕及糯米冬甩等。

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The Farmhouse 咖啡廳 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 電話：3896 9896

【11】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【12】港威酒店 —— 75折歎藥膳養生主題

酒店推出藥膳養生自助晚餐，任食花雕枸杞醉雞卷、涼拌麻辣鮮淮山、藜麥桃膠沙律、川椒慢煮牛臉頰、當歸肉骨茶、何首烏黑豆燉肉排湯、酸甜山渣骨、酥炸鮮雲耳配山渣醬等。另外亦會特別推出多款甜品，包括紅莓夏洛特蛋糕、菊花香梨意大利奶凍、川椒慕絲蛋糕及黑豆布朗尼蛋糕。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【13】8度海逸酒店 —— 生日月份半價

自助晚餐推出高達72折優惠，生日月份更可享有半價！Buffet可以任食即開生蠔、青口、凍蝦等多款凍海鮮，還有原盅松茸燉花膠湯及即炸天婦羅，周末更可獲贈日式慢煮磯燒鮑魚一隻。甜品方面，有即製窩夫、薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【14】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【15】城景國際 —— 任食阿拉斯加皇帝蟹腳

酒店推出全新海鮮主題自助餐，任食美國及紐西蘭生蠔、布朗蟹、荷蘭藍青口等凍海鮮，更有多款鮮蟹美食，包括冰鎮阿拉斯加皇帝蟹腳、雪花蟹腳、阿拉斯加蟹肉海鮮飯釀魷魚筒、金箔法式阿拉斯加蟹肉燉蛋、日式水蟹鮑魚粥、阿拉斯加蟹腳鮑螺絲清酒啫喱凍等，每位更可獲贈一份「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【16】灣景國際酒店 —— 高達7折任食鮑魚、花膠

酒店推出「鮑魚．花膠」自助晚餐，任食多款凍海鮮之外，還有花雕醉鮑魚、香麻涼拌花膠海蜇手撕雞、牛肝菌鮑魚鍋巴、鮑魚茶碗蒸、避風塘金磚脆鮑魚、花膠鮑汁荷葉飯、鮑魚花膠燒鴨粥。甜品方面，有冧酒提子玉桂芝士蛋糕、薰衣草梳乎厘、萬壽果雪耳燉花膠。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 57212553 (WhatsApp)

【17】恆豐酒店 —— 7折任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【18】馬哥孛羅香港酒店 —— 7折任食生蠔、手握壽司

Marco Polo推出和風自助晚餐，除了任食生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉腳蟹外，還可歎手握壽司及多款新鮮刺身包括油甘魚、希靈魚等，指定時間更會有即切原條油甘魚刺身表演。另外還有日式照燒豬頸肉、味噌魚柳配芝麻豆腐、日式海鮮煎餅配蛋黃醬、大蝦及蔬菜天婦羅、關東煮等美食。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【19】金域假日酒店 —— 任食生蠔、清蒸石斑

酒店推出「環球海鮮自助晚餐」，任食生蠔、凍龍蝦、凍小龍蝦、凍蝦、凍藍青口、日本長腳蟹，還有海膽、帶子、鯛魚等刺身。另外亦有花膠圓肉燉老雞湯、蠔仔粥、黃金蝦、椒鹽賴尿蝦、清蒸石斑鱼等美食。甜品方面，有榛子蜜糖蛋糕、海鹽焦糖卷、曲奇妙趣蛋糕、軟心朱古力撻等。

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Bistro on the Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 電話：2315 1118

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雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕