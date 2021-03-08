撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-08 15:57

很多父母都會帶小朋友食自助餐，但細路仔吃得不多，即使有小童價亦不太划算，因此很多酒店都設有小童免費優惠。《香港01》飲食頻道記者精選了12間兒童免費的酒店自助餐，包括君悅酒店、尖沙咀凱悅酒店、W酒店、帝逸酒店、嘉里酒店、朗廷酒店、帝京酒店、維港凱悅尚萃酒店、諾富特世紀酒店、百樂酒店、城景國際及恆豐酒店，當中有2間更可以免費帶12歲以下的小朋友！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】君悅酒店 —— 任食生蠔、鵝肝

Grand Hyatt茶園Tiffin自助晚餐可以任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮，每人仲送一隻龍蝦，可以自選烹調方式。另外還有鵝肝、威靈頓牛扒、煙鱒魚等美食。

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茶園Tiffin 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【2】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折歎五行養生自助餐

尖沙咀Hyatt推出以五行養生為主題的自助餐，供應杏仁菜乾豬肺湯、銀耳黑木耳人蔘蒸蛋、海參瑤柱炆冬菇、南瓜薑圓肉燉蛋、榴槤班戟等美食外，還可以任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等。

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尖沙咀凱悅咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【3】W酒店 —— 7折歎生蠔、西班牙黑毛豬叉燒

酒店推出「肉食市集」主題自助餐，任食法國賽維爾生蠔、波士頓龍蝦、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、威靈頓牛肉、猴頭菇響螺湯、法式焦糖燉蛋等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【4】帝逸酒店 —— 85折任食生蠔、鐵板鴨肝

酒店推出85折自助晚餐優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製Gelato及多款Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【5】嘉里酒店 —— 高達65折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【6】朗廷酒店 —— 75折歎地道德國美食

Langham推出「味遊德國」自助餐，任食多款德國特色美食，包括牛肉卷、鹹豬手、麵疙瘩、烤德國香腸、黑森林蛋糕等。另外還可以任食即開生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【7】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔、和牛肩、花膠

花月庭全新推出升級自助餐，周五至日及公眾假期更可享用比平日更多種類的美食，包括長腳蟹、翡翠蠔皇鮑魚、烤澳洲M5和牛肩、36個月西班牙伊比利亞火腿、甜蝦刺身、金蒜蟹肉糯米飯、自選海鮮生滾粥等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣即可亂真！

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】維港凱悅尚萃酒店 —— 7折起任食韓國美食

酒店推出韓國主題自助餐，韓迷可以任食辣韓國炸雞、泡菜五花腩包、鯛魚燒、韓燒、紫菜包飯、泡菜牛肉沙律、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、泡菜火腿炒飯、韓國牛肋骨湯、韓式炒粉絲、韓國甜年糕及糯米冬甩等。

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The Farmhouse 咖啡廳 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 電話：3896 9896

【9】諾富特世紀酒店 —— 85折任食生蠔

酒店自助餐可以生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮，還有多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即製石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【10】百樂酒店 —— 7折歎龍蝦、鮑魚美食

酒店推出一龍蝦和鮑魚為主題的海鮮自助晚餐，任食芝士焗龍蝦伴蠔皇鮑魚時蔬、鮑魚野菌撻、花雕鹽漬龍蝦粒蒸蛋、古法竹籠荷葉蒸陳皮鮑魚海鮮飯、鮑魚水蟹粥、鮑魚蟲草花杞子燉烏雞湯等美食，還有生蠔鱈場蟹腳海鮮拼盤、桃膠蓮子鮮奶燉蛋白及MÕVENPICK雪糕，更有無限供應的橙汁、果汁和啤酒。

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Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 65880682 (WhatsApp)

【11】城景國際 —— 任食阿拉斯加皇帝蟹腳

酒店推出全新海鮮主題自助餐，任食美國及紐西蘭生蠔、布朗蟹、荷蘭藍青口等凍海鮮，更有多款鮮蟹美食，包括冰鎮阿拉斯加皇帝蟹腳、雪花蟹腳、阿拉斯加蟹肉海鮮飯釀魷魚筒、金箔法式阿拉斯加蟹肉燉蛋、日式水蟹鮑魚粥、阿拉斯加蟹腳鮑螺絲清酒啫喱凍等，每位更可獲贈一份黄金焗釀野菌鮮鮑魚。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【12】恆豐酒店 —— 7折任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

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雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕