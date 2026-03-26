八達通更換攻略｜最快1批卡3.28失效　即Check有無你份＋更換方法

八達通更換｜八達通舊卡換新卡｜如果大家用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響就要留意了！這可能表示你的八達通需要更換，如果不更換，恐隨時失效！八達通公司公布第26、27批八達通卡將於2026年3月28日起陸續失效，想知自己的八達通是否到期？如何換卡？即睇下文。



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八達通是香港人生活中必不可少的支付工具，無論是公共交通、食肆、娛樂設施、零售商店等等都能使用，簡單快捷。不過，為了令八達通技術更新，八達通公司已於2020年開始實行「八達通換卡計劃」，分批更換舊八達通。如果你使用八達通的時候聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響，即表示你的八達通即將失效，就需要換卡了！

聽到「嘟～嘟嘟」3下聲響，即表示八達通即將失效。（截圖自八達通換卡計劃影片）

八達通即將到期卡號

查詢自己的八達通是否到期的方法十分簡單，只要檢查八達通正面印有的一組號碼（卡號），如果號碼在以下範圍，則表示你的卡屬於即將失效的八達通。

第26批失效八達通（2026年3月28日失效）：

15937001 - 15998000

54000001 - 54116000

70374001 - 70431000

97222001 - 97652000



第27批失效八達通（2026年4月25日失效）：

12000001 - 12236000

15998001 - 15999000

16677001 - 16678000

99441001 - 99999999



八達通更換2大方法

八達通公司提供兩種方便的更換八達通方法，大家可選擇適合自己的方式換卡：

1. 轉用手機八達通

如果不想每次外出時都要攜帶實體卡，可轉用手機八達通。只需將八達通卡的餘額轉移到手機應用程式上，就可以一嘟即付。



2. 前往八達通服務站更換實體卡

如果習慣了使用實體卡，你亦可直接前往指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」更換新卡。



八達通服務站位置

市民可於八達通服務站更換實體卡。（圖片來源：八達通官網）

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