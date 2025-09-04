天水圍美食12推介｜$29叉燒拉麵/麻糬雞蛋仔/芋圓/葡撻/鐵板燒

天水圍美食｜天水圍平價美食｜「大西北」雖然遠，但其實有好多美食等著大家發掘！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了12間天水圍必食小店，例如有$29一碗日式叉燒拉麵、街坊大推的牛乳麻糬雞蛋仔等等，另外值得一提，在港島區有多間分店的人氣薄餅店Dough Bros Pizza & Doughnuts也正式進駐！詳情即睇下文！



天水圍美食｜【1】Dough Bros Pizza & Doughnuts —— 人氣薄餅店／松露醬口味／酸種口感

人氣薄餅店Dough Bros Pizza & Doughnuts進駐天水圍！Dough Bros Pizza & Doughnuts主打即叫即製的手工酸種薄餅及即炸爆餡冬甩。他們薄餅的特別之處，餅皮煙韌、有嚼勁，而且外脆內軟，餅邊更帶有發酵後獨特的酸種風味！口味也有不有選擇，包括經典番茄口味、辣肉腸口味、卡邦尼醬口味、松露醬口味等。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

地址：天水圍濕地公園路1號Wetland Seasons Bay地下11號舖



天水圍美食｜【2】Bello Dining —— 隱世意大利餐廳

提到天水圍高質意大利菜，一定非Bello Dining莫屬。Bello Dining位於天一商城，可說是隱世的意大利餐廳，最近在+WOO 嘉湖準備開第二間分店。推介菜式包括紐西蘭牛柳、蕃茄水牛芝士薄餅、慢煮伊比亞黑毛豬意大利飯等。其中紐西蘭牛柳的肉汁豐富；軟滑的薯蓉配搭帶有顆粒的蘑菇醬，口感惹味之餘，還非常有層次！

地址：天水圍天秀路8號天一商城2樓2011-2013號舖



天水圍美食｜【3】Deesses Bakery—— 好評如潮法式葡撻

天水圍有不少隱世美食，這間麵包店Deesses Bakery就是其一！麵包店主售各款麵包、蛋糕、酥皮烘焙品，人氣產品有超酥脆的牛角包及多層次的法式蛋糕。不過Deesses Bakery亦有「低調地贏」的法式葡撻！法式葡撻雖然不是招牌烘培品，但自推出以來都好評如潮，酥皮非常脆口，濃濃蛋香味搭配滿滿牛油香，簡直是絕配！

地址：

天水圍濕地公園路1號Wetland Seasons Bay地下10號舖

啟德協調道2號AIRSIDE B1樓B132C號舖



天水圍美食｜【4】岩盤牛扒 —— $29日式叉燒拉麵

岩盤牛扒在上個月宣布為天水圍居民帶來福利！岩盤牛扒推岀假日朝食優惠，逢星期六日及公眾假期，早上9點至12點，大家可以以$29吃到1碗日式叉燒拉麵，除了叉燒，還有糖心蛋、玉米、海帶、木耳絲等等，咁平但非常足料！如果想碗拉麵再豐富點，可追加煙鴨胸、炸雞粒、牛肉，優惠僅限天水圍分店！

岩盤牛扒

地址：天水圍天華路30號T Town South地下SG14& SG15號舖



天水圍美食｜【5】煲仔王 —— 懷舊「手推車」茶樓

香港懷舊「推車仔」的茶樓已經所剩無幾，位於大西北的天水圍就有一間！「煲仔王」的點心和甜點都是師傅親手製作，網民推薦的點心有燒賣、炒米粉等。冬天的話，網民非常推介煲仔飯、粉絲煲等。

煲仔王

地址：天水圍天恩邨天恩商場1樓108號舖



天水圍美食｜【6】津津有味 —— 必試牛乳麻糬雞蛋仔

津津有味這間店位於天水圍的美食天堂「新北江」入面，在眾多食店之中，津津有味以彩色雞蛋仔而聞名，這裡的雞蛋仔口味超過12款，而牛乳麻糬口味就獲不少網民讚賞，牛乳味濃郁，每一粒雞蛋仔都有一半是麻糬，算是抵食！除了牛乳麻糬口味，還有朱古力麻糬、oreo麻糬、伯爵茶麻糬也同樣吸引。

津津有味

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場一期地下A95號舖



天水圍美食｜【7】大甲芋圓 —— 超足料！芋圓甜品$36起

喜歡吃芋圓的你，肯定會愛上「大甲芋圓」！從天瑞輕鐵站落車步行1分鐘就能到達，這間糖水店主打傳統台式芋圓甜品，芋圓還有多款配搭，例如豆花、仙草、芋泥、紫米露、蓮子、地瓜圓等，不但碗碗足料，而且一碗僅售$36起。

大甲芋圓

地址：天水圍天瑞路9號天瑞商場地下G2E號舖



天水圍美食｜【8】芝士面 —— 豬頸肉撈芝士麵／鐵板燒

這間「芝士面」在天水圍屹立多年，可以說是老字號餐廳。他們的招牌芝士麵是人人推介，每條麵都掛滿芝士，芝士是呈半流心狀態，麵質不算黏稠，至於豬頸肉的份量多，至少有8件！而且燒岀焦香味，非常惹味！除了芝士麵，鐵板燒亦有網民推介，煎薄牛扒鐵板燒的牛扒大件又嫩口，還有濃郁的黑椒汁，越食越上癮！

芝士面

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓C46C號舖



天水圍美食｜【9】秋田包餅店 —— 法式布甸包

想吃法式布甸包，其實不一定要去九龍！天水圍都有！無論是凍食或是熱食，法包皮依然煙韌，而且餡料份量十足，咬一口已經爆漿，而且甜度剛好，除了大熱法式布甸包，還有其他包款，例如香蕉蛋糕、合桃蛋糕、法蘭克福腸包等。

秋田包餅店除了有法式布甸包，還有香蕉蛋糕、合桃蛋糕、法蘭克福腸包等。（小紅書@Safariyeh）

秋田包餅店

地址：天水圍天華路33號T Town North地下T Market頌富市場10號舖



天水圍美食｜【10】麗江雲南米線 —— 長龍米線店

香港人最愛吃米線，麗江雲南米線是天水圍居民由細吃到大的小店，網民都稱它會令人食上癮！尤其是酸辣米線，非常開胃！米線軟硬度剛好，掛滿湯汁，而且不會過於油膩。配料選擇有20多款，有雞丁、腩肉、肥牛、炸雞翼、豬紅、肥腸、蘿蔔等等。而招牌脆炸酥肉和蒜泥白肉最受歡迎！

麗江雲南米線

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場一期1樓C45A號舖



天水圍美食｜【11】樂湖刀削麵 —— 即日做刀削麵／炆牛腩

樂湖刀削麵也是位於嘉湖新北江商場內，老闆每日即場做刀削麵，粗身的麵質充滿麥香，加上香濃的牛腩湯或麻辣湯底，麵條亦好掛湯汁，好有嚼勁！餸菜方面，網民推薦炆牛腩和滷水雞翼，半肥瘦的牛腩好腍好入味！好飽肚，性價比超高。

樂湖刀削麵

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓C41B號舖



天水圍美食｜【12】森堡美食 —— 招牌焗飯 下午茶$44

「森堡美食」這間小店已開業多年，店舖面積不大，只有9張4人枱，勝在CP值高！他們主打的港式焗飯、焗烏冬深受街坊支持！焗飯可以選擇白飯或者炒飯底，除了焗飯、焗烏冬之外，還有米線、烏冬、長通粉、菠菜麵等選擇，全部都是即叫即焗。醬汁方面，有白汁、咖喱汁、黑椒汁、南瓜汁、菠菜汁、葡汁供選擇，下午茶焗粉麵餐都只是$44。

森堡美食

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓C43A號舖



