Klook優惠碼2026｜必搶酒店半價　附Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2026｜Klook信用卡優惠碼｜如你正計劃去旅行，《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2025年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。



《香港01》獨家優惠碼｜訂酒店慳6%

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

優惠碼：HK01HOTEL6

【Klook 12月內地短線遊】聖誕住宿優惠

【12月17日 9PM】阿奇拉湯泉生活，8小時浴票只需$20

【12月17日 9PM】深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐 只需$100一位

【低至46折】深圳野生動物園門票

【聖誕獨家】深圳華發冰雪熱雪奇蹟 | 雙人中/高級道不限時滑雪票只需HK$1,761

【買2大送1小】珠海長隆海洋王國門票

>> 即拎優惠 <<

其他優惠碼

歐盟產品享95折

優惠：適用於歐盟產品，最低消費金額為US$100（約HK$777），最高折扣金額為US$10（約$77），每位用戶可以使用3次。

優惠期：即日起至2026年01月01日

優惠碼：ALLEU10

歐洲火車票享12美元優惠

優惠：適用於EU Train PTP車票，最低消費為US$80（約HK$622），可抵US$12（約HK$93）， 每位用戶可使用5次。

優惠期：即日起至2026年01月01日

優惠碼：EUPTP12

南澳特色活動及一日遊享8折優惠

優惠：購買南澳州活動及一日遊，消費滿HK$600或以上的香港用戶，可享8折優惠，最高折扣為HK$250。

優惠期：即日起至2026年01月14日

優惠碼：ADELAIDE20

內地酒店享85折

優惠：預訂指定酒店套餐，即訂享85折優惠活動，最高折扣HK$882。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CNHOTELFIRST

關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城）15%優惠

優惠：預訂「關西樂享周遊券豪華版」、 「關西樂享周遊券豪華版 + 超級任天堂世界™區域入場保證券」 、「關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城1日券＆無敵星星爆谷桶）+ 超級任天堂世界™入場」或「關西樂享周遊券豪華版（含日本環球影城1日券＆無敵星星爆谷桶）」 ，可享15%折扣，最高可減HK$303。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HFPKANSAI15

指定東京景點 5% 折扣

優惠：預訂指定東京景點門票，包括「東京迪士尼度假區 - 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋門票」、「山梨富士急樂園門票」、「東京三麗鷗彩虹樂園門票」、「東京巨蛋城遊樂園5項設施體驗門票」、「KidZania東京樂園門票」、「讀賣樂園門票」，最高折扣為US$3（約HK$23）。

優惠期：即日起至2025年12月28日

優惠碼：TK10ATT

豪斯登堡入場券 8折

優惠：預訂指定門票，包括 「豪斯登堡入場券 - 1日護照」 、「1日護照 + 北九州3日鐵路周遊券」 、「1日護照 + 北九州5日鐵路周遊券」、 「1日護照 + 北九州2日巴士周遊券」 、「1日護照 + 北九州3日巴士周遊券」 、「[3人團體] 1日護照」、 「[4人團體] 1日護照」 ，最高折扣US$66（約HK$513）

優惠期：即日起至2026年02月17日

優惠碼：HTB20YE

日本環球影城指定通行證抵HK$151

優惠：預訂「日本環球影城影城通行證 - 【雙人】1日券 + 商品／餐點」無低消門檻，可折抵JPY3,000（約HK$151）

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：USJ3000

三亞全線旅遊產品減HK$200

優惠：購買Klook三亞活動滿HK$1,000即享HK$200折扣優惠。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

東京三麗鷗彩虹樂園門票20%折扣

優惠：購買「東京三麗鷗彩虹樂園門票」無低消門檻可折抵20%折扣。

優惠期：即日起至2026年02月17日

優惠碼：20SANRIO

優惠3：買得多賞更多！即時回贈高達HK$150

雙十一推廣期間（11月1日至12日），消費有機會享即時回贈高達HK$150！消費滿HK$500，即送HK$50，消費滿HK$1,000，即送HK$100！限量名額100個，優惠碼會於消費後經電郵發出。

優惠4：11.11終極免費賞來回機票

凡消費即有機會獲得免費來回機票！詳情留意活動網站！

內地酒店「單單有獎」

內地酒店訂房首單酒店預訂無上限折扣，北上可以慳足HK$1,000以上，兼送高鐵／滴滴優惠券、精選熱門酒店折扣後低至每晚人均HK$250起！

酒店訂單「單單有獎」折上折

▪️第1單：使用優惠碼即享85折（無上限折扣） 下單後再送下一單酒店75折優惠券

▪️第2單：使用優惠碼即享75折

▪️第3單：入住後送出高鐵$75優惠券及滴滴優惠券

全球租車即減HK$200

優惠：購買Klook全球租車服務滿HK$1,600即享HK$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日（需於2025年9月30日前兌換）

優惠碼：CITYWALKCAR200

香港高鐵車票減HK$25

優惠：訂購香港高速鐵路車票滿$300或以上，可享$25即時折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：2025HSR2

三亞旅遊產品減HK$200

優惠：預訂三亞活動滿$1,000即享$200折扣優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HELLOSANYA

清遠指定交通產品8折

優惠：預訂清遠交通服務滿$400即享8折，最高減$400。

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：CHINGYUEN

沉浸式東京堡壘門票8折

優惠：購買沉浸式東京堡壘門票可享8折

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：20IMFORT

AEON信用卡優惠碼

全球酒店淨房滿$1,000減$100

優惠：AEON信用卡預訂全球酒店淨房滿HK$1,000或以上，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：AEON25OCT100

恒生信用卡優惠碼

全球酒店淨房住宿滿$1,000減$100

優惠：恒生信用卡預訂全球酒店淨房住宿，單一簽賬淨值滿HK$1,000，即減HK$100

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：HASE25HT100

PayMe支付優惠碼

全線活動滿$300減$15

優惠：PayMe預訂全線活動滿HK$300或以上，即減HK$15

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：PAYME2H15

AlipayHK支付優惠

1. Klook新用戶首次於Klook消費享額外送1%現金等值A. Point回贈 (上限10,000)。

2. 於AlipayHK的Klook品牌Channel內領取禮券，並使用AlipayHK於Klook平台結帳，可與Klook優惠代碼同時使用！

消費滿HK$200減HK$10

消費滿HK$800減HK$40 (Klook獨家)

消費滿HK$1000減HK$50

消費滿HK$3000減HK$100



香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多 近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠

首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍

Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

全球第二大室內滑雪場廣州熱雪奇蹟😍即搶半價門票優惠😍

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻