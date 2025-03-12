天文台料周四濕度100%　消委會3招教揀吸濕劑　放衣櫃選這款最好

天文台｜潮濕｜消委會吸濕劑2025｜天文台指，預料一股潮濕的偏東氣流會在明日逐漸影響華南沿岸，未來兩三日該區有幾陣霧，預料周四（13日）溫暖，相對濕度可達100%，下周初迎來氣溫過山車！長時間的天氣潮濕，放在櫃內的物品就有機會發霉，需要用上吸濕劑助「去濕」。消委會曾測試市面上的家用吸濕劑，並教大家不同吸濕劑的用途讓你更有效去濕，放櫃內最好選一款！想知更多即看內文！



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天文台九天天氣預報。（天文台官網截圖）

天文台料濕度100% 周一氣溫過山車

天文台預料，預料一股潮濕的偏東氣流會在明日逐漸影響華南沿岸，未來兩三日該區有幾陣霧。根據九天天氣預測，明日相對濕度最高達100%，氣溫21度至26度，有陽光及溫暖；至周五（14日）至周六（15日）大部分地區相對濕度達90%，當中天水圍、將軍澳及長洲等地區，濕度均達97％或以上。

溫暖潮濕天氣或者只是短暫，天文台指隨著一道冷鋒會在周六（15日）橫過華南，本港周日（16日）轉涼，市區最低氣溫降至攝氏15度，周一（17日）進一步下跌至14度。

消委會測試20款家用吸濕劑 3招教選吸濕劑

消委會曾測試20款家用吸濕劑，包括袋裝、盒裝及條裝吸濕劑，指出除了在選購時需要留意包裝完整性，因應家中不同環境，亦應使用不同類型的吸濕劑才能有助「去濕」。

消委會選吸濕劑貼士【1】盒裝吸濕劑放衣櫃、鞋櫃

消委會指，盒裝吸濕劑體積較大，擺放在衣櫃、鞋櫃或衣箱等會有更佳的吸濕效果。

消委會選吸濕劑貼士【2】袋裝吸濕劑放小型儲物箱

袋裝吸濕劑體積較小，擺放在掛衣袋、細小抽屜或小型儲物箱中較佳。如果要將食物保持乾爽，應留意吸濕劑是否含防霉劑或抗菌劑。

含防霉劑（登記編號 1P81）的樣本，須存放在遠離食物或飲品的地方。（消委會圖片）

消委會選吸濕劑貼士【3】條裝吸濕劑放細小衣櫃

條裝吸濕劑設計狹長及重心低，不易翻倒，吸濕速度較快，可放在細小的衣櫃、不常開的儲物櫃或櫥櫃中吸濕。

消委會亦提醒，有需要將物品盡快吸濕的話，可考慮初期吸濕較快的產品。如果時常打開衣櫃或容器，吸濕速度較會慢，而吸濕劑分量多的產品，使用時間可能較長。

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