香港按摩優惠19大｜母親節買1送1+折上折！酒店SPA水療美容$218起

香港按摩推介｜香港SPA優惠｜還未想到母親節禮物？現時不少SPA都有母親節優惠，以下推介的19間香港按摩中心，有連續兩年獲得《福布斯旅遊指南》四星評級獎項的帝苑酒店，也有幫助調理身體的中式按摩。當中不但有獨家買一送一，更有母親節折上折優惠，只要輸入優惠碼【MUM2025】，即可享額外95折，人均低至$218！優惠詳情即睇下文。



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香港按摩優惠推介【1】香港康得思酒店｜獨家51折、包米芝蓮午餐、折上折

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一！

水療中心現有母親節二人套餐優惠，包德國芭寶純淨水光煥膚面部護理，以及肩、頸、背部按摩，兼包米芝蓮二星級粵菜餐廳明閣午市套餐，優惠低至54折！此外，酒店另有4項按摩療程，包含水療中心一日通行證、養身五行茶、蝴蝶酥、港幣300元水療禮券以及免費停車，現時輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折，折實後可享低至51折優惠！

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香港康得思酒店

母親節水療優惠二人套餐（90分鐘）

優惠折實價：$2,667.6｜人均$1,404

「川」智能養生保健療程（可選身體或面部）（60分鐘）

優惠折實價：$927.2

👉🏻預訂獨家低至54折優惠🔥

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩優惠推介【2】香港海洋公園萬豪酒店｜$810歎SPA、折上折

香港海洋公園萬豪酒店推出泰式香薰推油按摩、排毒按摩優惠！泰式香薰推油按摩配搭滋潤手部護理蜜蠟，可深度放鬆身體之餘，連手部也能得到滋潤，啱晒辛勞的媽媽們！酒店SPA現有兩大套餐可選，「60分鐘泰式香薰推油按摩」除了包滋潤手部護理蜜蠟外，仲包靚靚打卡下午茶，按完摩再去High tea一流！👉🏻母親節優惠預訂

另一套餐「90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩」則有二人同行優惠，有足足90分鐘的泰式香薰推油按摩，或排毒按摩可選擇，連同滋潤手部的護理蜜蠟，啱晒和媽媽一同前往。值得一提，套餐亦贈送養生花茶和水療小食，作為母親節半日行程最適合不過！現時輸入優惠碼【MUM2025】可額外獲得95折，折實後只需$810！👉🏻母親節優惠預訂

香港海洋公園萬豪酒店｜泰式香薰推油按摩（60分鐘）

優惠折實價：$807.5／1位

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泰式香薰推油按摩／排毒按摩（90分鐘）

優惠折實價： $1,619／2位｜人均$810

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香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩優惠推介【3】沙田凱悅酒店 Melo Spa｜獨家買一送一、折上折

沙田凱悅酒店Melo Spa 水療中心提供「雙人60分鐘五行香薰全身按摩優惠」。水療中心氣氛溫馨，設有9間水療護理房，分別面向吐露港或附設私人露台，非常適合與母親在此放鬆身心！套餐另外提供健身中心全日通行證、4小時免費泊車、特式薑茶，以及贈送$400水療中心禮券。酒店現有買一送一優惠！👉🏻獨家買一送一預訂

另外，套餐「港式深層肌肉按摩60分鐘＋頭部按摩15分鐘」享有健身中心全日通行證、免費泊車、特式薑茶，以及贈送$200水療中心禮券！套餐不但有低至56折優惠，輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折。👉🏻獨家買一送一預訂

沙田凱悅酒店Melo Spa

雙人五行香薰全身按摩（60分鐘）

優惠折實價：$1,653／2位｜人均$827

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港式深層肌肉按摩＋頭部按摩（共75分鐘）

優惠折實價：$931／1位

👉🏻獨家買一送一預訂

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩優惠推介【4】Queen's Beauty & Spa｜買一送一、折上折

👉🏻限時買一送一🔥

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出150分鐘「小白茶與英國梨」以及120分鐘「櫻花與天竺葵之完美相遇」。當中推介「小白茶與英國梨」套餐，按摩主打英國梨香定制的浸浴按摩，以及春日梨香白茶熱油按摩，還可升級加配英式下午茶，啱晒與媽咪共享一個悠閒的母親節！兩大套餐不但有快閃買一送一優惠，輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折！👉🏻限時買一送一🔥

Queen's Beauty & Spa

小白茶與英國梨（150分鐘）

優惠折實價：$663.1／2位｜人均$332

櫻花與天竺葵之完美相遇（120分鐘）

優惠折實價：$758.1／2位｜人均$380

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻限時買一送一🔥

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩優惠推介【5】TONY BLACK｜獨家買一送一、折上折

母親節帶媽媽來一趟「韓式美容之旅」體驗一系列韓式護理療程！「韓式春日紓活護理組合」可從香薰按摩、古法櫸木棒去水腫按摩、古法磁力疏通按摩、綠茶抗氧水潤保濕面部護理、韓式眼部玉石護理之中5選3，當中大推綠茶抗氧水潤保濕面部護理，除了可抗氧化、淡化衰老跡象外，還有排毒、擊退暗啞等等功效，讓媽媽保持青春美麗！👉🏻獨家買一送一預訂

另一母親節獨家優惠，135分鐘韓式「蔘 · 情」身體及美顏護理，包含24K純金人蔘蝸牛至尊修護身體按摩、韓式蝸牛純金人蔘舒壓護理，以蘊含蝸牛及韓國三重人蔘成分的乳霜，配合韓式舒壓按摩手法，滋潤肌膚之餘，還可將平時積聚的壓力一掃而空！對於日常為兒女繁瑣事務粗勞的母親最適合不過！兩大套餐均有獨家買一送一，記得入埋優惠碼【MUM2025】獲額外95折優惠！👉🏻獨家買一送一預訂

TONY BLACK

韓式春日紓活護理組合｜自選3項：

優惠折實價：$558.6／2位｜人均$279

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韓式「蔘 · 情」身體及美顏護理（135分鐘）：

優惠折實價：$568.1／2位｜人均$285

👉🏻獨家買一送一預訂

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



香港按摩優惠推介【6】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜低至5折、折上折

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出「深層肌肉按摩」和「橘子排毒按摩」兩大套餐優惠！

60分鐘的「深層肌肉按摩」可免費升級體驗15分鐘頭部按摩；「橘子排毒按摩」可歎足90分鐘，以葡萄柚和柑橘促進淋巴及血液循環的按摩。兩大套餐均可於當天享用桑拿及健身室、Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，現時不但有低至5折優惠，再輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折！$874起酒店玩足全日🔥

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

深層肌肉按摩＋升級體驗頭部按摩（共75分鐘）

優惠折實價：$874／1位

橘子排毒按摩（90分鐘）

優惠折實價：$1,121／1位

$874起酒店玩足全日🔥

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩優惠推介【7】Mira Hotel Spa｜獨家買一送一、折上折

👉🏻獨家買一送一優惠🔥

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa現推出60分鐘「瑞典式全身按摩護理」。

「瑞典式全身按摩護理」針對緊張部位進行按摩，促進血液循環及放鬆情緒，啱晒平時為仔仔女女粗心大小事務的媽媽們！以上兩大套餐均贈送檸檬蜂蜜薑茶特飲、鮮果杯，以及當日無限專享健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施，除了有買一送一之外，輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折！👉🏻獨家買一送一優惠🔥

Mira Hotel Spa

瑞典式全身按摩護理（60分鐘）

優惠折實價： $1,045／2位｜人均$523

獨家買一送一優惠🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩優惠推介【8】香港富麗敦海洋公園酒店｜母親節二人同行、折上折

👉🏻即搶低至53折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店推出母親節二人同行優惠套餐，包含30分鐘泡泡浴、身體去角質及精油按摩，再送送母親節禮物一份！此外，療程當日還可免費使用溫熱水療設施、 健身中心、享用甜點，以及免費3小時代客泊車服務，還有酒店餐廳消費85折優惠！與媽媽享受完按摩就可到酒店餐廳用膳，非常方便！

另外，酒店另有母親節1人優惠，啱晒媽媽享受Me time！套餐包含30分鐘肩頸頭按摩及個人面部護理，兼送印度玫瑰補濕噴霧50ML，以及任用健身中心、桑拿、蒸汽浴室及按摩池等設施，除了有低至53折優惠外，輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折！👉🏻即搶低至53折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店

母親節2人同行優惠

優惠折實價： $3,211｜人均$1,605.5

母親節1人優惠

優惠折實價：$1,425

👉🏻即搶低至42折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號



香港按摩優惠推介【9】香港W酒店 Bliss® Spa｜買一送一、折上折

👉🏻買一送一｜歎海景SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店水療中心的房內設落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！除了「雙人水療」及兩位用「浪漫水療約會」優惠外，酒店更有兩大新優惠「春日活力綻放雙人套餐」及「春日美肌煥膚護理」，前者可享受柑橘暖心按摩療程、排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程等，後者則可體驗抗衰老膠原蛋白護膚療程配頭肩頸深層按摩，更可免費無限享用小食及水療設施！酒店現時有買一送一優惠，另外記得入埋優惠碼【MUM2025】可額外獲得95折！👉🏻買一送一｜歎海景SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa

春日美肌煥膚護理

優惠折實價（2位）：$2,743｜人均$1,371.8

春日活力綻放雙人套餐

優惠折實價（2位）：$1,899｜人均$950

雙人水療 + 尊貴下午茶

優惠折實價（2位）： $2,848.1｜人均$1,424

浪漫水療約會

優惠折實價（2位）：$4,275｜人均$2,137.5

買一送一｜歎海景SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩優惠推介【10】香港美利酒店｜低至52折、折上折

👉🏻低至52折度身訂造按摩服務

香港美利酒店 Wellness at The Murray推出90分鐘以及120分鐘的「皇牌度身訂造按摩療程」，專業技師會針對你的治療目的，為你度身訂造按摩服務，包括面部、足部護理療程等，讓媽媽們感受最體貼的按摩服務！此外，酒店套餐更可享用私人蒸汽或桑拿室、健身修甲中心及游泳池等。現有獨家52折優惠！此外，輸入優惠碼【MUM2025】可額外獲得95折！👉🏻低至52折度身訂造按摩服務

中環香港美利酒店

皇牌度身訂造按摩療程（90分鐘）

優惠折實價：$2,375起／2位｜人均$1,187.5

皇牌度身訂造按摩療程（120分鐘）

優惠折實價：$3,467.5／2位 | 人均$1,734

👉🏻低至52折度身訂造按摩服務

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



香港按摩優惠推介【11】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA｜獨家62折、折上折

👉🏻獨家62折預訂😍歎足75分鐘

無論是想享受香薰按摩、放鬆深層肌肉，還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3款60分鐘按摩療程，包括傳統瑞典式按摩、香薰按摩、深層組織按摩。

體驗SPA還可使用桑拿浴室及健身中心通行證，兼送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，有按摩又有得High tea，啱晒與媽媽共享全天的母親節約會！除了62折優惠外，輸入優惠碼【MUM2025】更可額外獲得95折！👉🏻獨家62折預訂😍歎足75分鐘

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

傳統瑞典式按摩／「喜 ‧ 源」香薰按摩／「喜 ‧ 源」深層組織按摩（60分鐘）

優惠折實價：$912

👉🏻獨家62折預訂😍歎足75分鐘

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓



香港按摩優惠推介【12】六國酒店 | 下午茶套餐送療程、人均$247

六國酒店激抵優惠！只要預訂酒店的「海漾美肌」下午茶二人套餐，即可憑療程換領信，於指定OASIS beauty免費享用75分鐘的「Vlift8微波炫金活顏緊緻面部療程」或50分鐘「全身穴位指壓療程」一次，此外，每位顧客更可獲贈 Eurobeauté 美肌禮品一份！人均只需$247！👉🏻人均$247預訂下午茶＋療程按摩

六國酒店

「海漾美肌」下午茶二人套餐

優惠價：$493／2位｜人均$247

👉🏻人均$247預訂下午茶＋療程按摩

六國酒店

地址：告士打道72號六國酒店1樓



香港按摩優惠推介【13】Modern Thai｜母親節二人同行優惠、折上折

👉🏻母親節二人同行優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，現有母親節二人同行優惠！95分鐘「傳統古法泰式按摩」，包含60分鐘毒式按摩，以及20分鐘頭肩頸重點放鬆，或15分鐘女士肚部暖宮理療或腳膜，帶埋媽咪去調理身體、享受按摩就最啱！記得輸入埋優惠碼【MUM2025】，可額外獲得95折！👉🏻母親節二人同行優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

傳統古法泰式按摩（95分鐘）

優惠折實價：$463.6

純天然香薰精油按摩（95分鐘）

優惠折實價：$520.6

👉🏻母親節二人同行優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩優惠推介【14】璞善中醫｜買一送一

👉🏻獨家買一送一優惠預訂✨

璞善中醫由註冊中醫師主理，療程融入中醫醫學理論，以按摩調養身體，對於經常勞碌的媽媽最適合不過！60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程更可針對個別體質進行護理。

另外一款，50分鐘的「中醫子宮推肚調養療程」則可調理內分泌系統，改善皮膚及血色、促進新陳代謝和改善睡眠質素，媽媽以後也可睡個好覺！璞善中醫現有獨家買一送一優惠！輸入優惠碼【MUM2025】可額外獲得95折！👉🏻獨家買一送一優惠預訂✨

璞善中醫

中醫疏通淋巴推胸療程（60分鐘）

優惠折實價：$758／2位｜人均$379

中醫子宮推肚調養療程（50分鐘）

優惠折實價：$328

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璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層



香港按摩優惠推介【15】愉愈｜買一送一

👉🏻買一送一優惠預訂💆🏻‍♀️

愉愈主打度假風SPA體驗，50分鐘的「姜療空間按摩」運用 Five Senses 的按摩精油，結合有機薑油、黑胡椒油和絲柏油，幫助去除體內重重濕氣，有手腳冰冷問題的媽媽們最啱！「深層肌肉按摩」可緩和緊張的肌肉，促進血液循環及緩和肌肉炎症！「排毒暖腹按摩」則適合各種體質的人群，通過刺激腹部的經絡和穴位，改善消化、緩解壓力！逢星期一至五更有買一送一優惠！👉🏻買一送一優惠預訂💆🏻‍♀️

愉愈

優惠價：$580起／2位｜人均$290起

＊送花茶與點心

👉🏻買一送一優惠預訂💆🏻‍♀️

愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



香港按摩優惠推介【16】Me Time Massage｜獨家買一送一

👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業僅兩年便大受歡迎，現時更有買一送一優惠，非常適合假日帶媽咪去放鬆！「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，及20分鐘儀器療程（刮痧及拔罐、經絡或磁療），價錢超值！

Me Time Massage另有3款90分鐘的按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩及熱石按摩，預訂即享獨家7折！👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

Me Time Massage

Recharge Time package

優惠價：$738起／2位｜人均$369起

熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$600

全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$460

淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$544

👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩優惠推介【17】森沐 Al'aise Spa｜最平$218

👉🏻低至人均$218預訂

森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，75分鐘的按摩包括15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務，從頭到腳呵護媽媽的身體！

此外，按摩店還有採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，臉色紅潤有光澤，媽媽們自然回復青春！另外還有120分鐘按摩套餐，包括60分鐘高級香薰推油及60分鐘中式點穴按摩。現有獨家優惠低至74折！👉🏻低至人均$218預訂

森沐 Al'aise Spa

頭肩頸＋加足部療程（共75分鐘）

優惠價：$218

佛陀式頭療（60分鐘）

優惠價：$358

高級香薰推油（120分鐘）

優惠價：$588

＊設兒童玩樂區

👉🏻低至人均$218預訂

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪



香港按摩優惠推介【18】Cave Spa & Massage｜68折

👉🏻獨家68折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage走簡約風路線，配合周遭的綠色植物擺設，環境令人非常放鬆！按摩店現有「呵護摯愛」套餐，可享65分鐘的按摩服務，從德國有機香薰舒緩按摩、手法淋巴按摩、古法泰式按摩及傳統穴位按摩中4選1，還設有打卡花園，及奉送熱茶、芝士蛋糕，按完摩與媽媽打卡留念，一邊閒聊一邊享受茶點，Chill爆！SPA現有獨家68折優惠！👉🏻獨家68折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage

呵護摯愛套餐（65分鐘）

優惠價：$988／2位｜人均$494

👉🏻獨家68折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage

地址：九龍城聯合道40-46號萬基大廈地下8號鋪



香港按摩優惠推介【19】雁月中醫綜合中心｜低至21折

👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心推出65分鐘「打造Bling Bling眼您的夜訓救星」按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，配合草本面膜的局部深入護理，令眼睛回復明亮醒神，啱晒為兒女勞心勞力的媽媽們！

綜合中心另有60分鐘皇牌氣穴刮痧，加人手按摩及蒸氣眼罩呵護療程，針對血氣不佳，以及經常熬夜的人士！現在更有低至21折優惠！👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心

打造Bling Bling眼您的夜訓救星（65分鐘）

優惠價：$428

皇牌氣穴刮痧+ 人手按摩+ 蒸氣眼罩（60分鐘）

優惠價：$398

👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層



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