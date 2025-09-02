閨蜜好去處｜26大香港高質SPA/美容推薦 日式水療+中醫美胸護理

【閨蜜好去處/放假好去處】平日工作壓力大，放假當然要和閨蜜齊齊去嘆Spa、做Facial、美甲扮靚放鬆身心，叉叉電才可繼續拼搏。《01女生》為大家精選推介以下特色美肌按摩、半永久美容體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理、Guerlain護理體驗等。人均只需HK$158起，就可以做貴婦豪歎頂級SPA，愛扮靚的你不要錯過與母親共度溫馨美好的小時光。



閨蜜好去處推薦｜1. 香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

在體驗SPA當日還可享用桑拿、室外泳池和健身室！位於東涌世茂喜來登酒店的喜 ‧ 源 SPA，裝潢以柔和溫暖的天然木材和石材為主，讓人能夠從中沉澱心情，感受療癒的一刻。同時設有多個療程，按摩師傅以專業手法進行按摩，配合Lobby Lounge美點，是個假日忙裏抽閒的好地方。

「喜 ‧ 源」香薰按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩)

獨家65折

使用精心挑選的純有機Neal's Yard Remedies 香薰油進行放鬆及治療性按摩。按摩師還會根據客人需求和喜好，來調整力度和位置，並透過淋巴引流技術，幫助釋放多餘的水分及毒素，達致身體平衡。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

閨蜜好去處推薦｜香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA (品牌提供)

「喜 ‧ 源」深層組織按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩)

65折預訂

透過加大力度的按摩來放鬆肌肉，並混合多種按摩技巧，以釋放平日工作積聚的疲勞，緩解深層壓力，如頸部僵硬、腰痛和酸痛及繃緊肩膀等。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

閨蜜好去處推薦｜喜 ‧ 源 SPA房內裝潢。 (品牌提供)

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩) 65折預訂

一嘗北歐的療癒按摩手法！糅合深層力度和各種瑞典式按壓手法，有效紓緩肌肉緊繃、減輕壓力，並改善血液循環，達至身心恢復能量和平衡。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

地點：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

價錢：HK$960起 65折預訂

閨蜜好去處推薦｜2. 香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

榮獲福布斯旅遊指南2023及2024四星評級獎項及榮譽，場內駐有專業按摩師，配合水療服務，讓人能夠放鬆感受平靜一刻，洗滌身心。酒店與《01空間》攜手推出獨家優惠，讓大家展開一段「寵我之旅」，價錢43折起！

閨蜜好去處推薦｜香港帝苑酒店 Sky Club & SPA (品牌提供)

寵我之旅組合

立即以HK$1,480預訂專享低於54折 (原價HK$2,737)

設專業的廣藿香薰衣草按摩，同時免費額外升級體驗30分鐘速效面部護理，有效消除淤結，緩解緊張，紓解壓力，以及提升肌膚能量。

寵我之旅組合包括:

-廣藿香薰衣草按摩60分鐘

-免費額外升級體驗30 分鐘速效面部護理

-Crown Club單人下午茶套餐 (供應時間由3PM - 4:30PM)

-當天水療中心桑拿及健身室通行証設施通行証

-Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥

Sky Club 二人休閒時光 | 需預約

立即以HK$1,780/2位預訂專享低至43折 (原價HK$4,198)

此按摩利用迷迭香和佛手柑的芳香特性，配合理療師按摩手法，有助促進血液循環，使身心煥發舒暢。

Sky Club 二人休閒時光組合包括:

-薰衣草舒壓香薰浴舒壓30分鐘

-迷迭香和佛手柑按摩60分鐘

-當天水療中心桑拿及健身室通行証設施通行証

-Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥

地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

價錢：人均HK$890起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜3. 香港麗思卡爾頓 水療中心體驗

配合全新水療概念，特別打造專業身體護理療程，以傳統技術及手法配，結合天然水療產品，讓人能夠從中洗滌心靈，重拾平衡狀態。在水療開始前，專業理療師會先作出深入護理，同時度身訂製出個人化的護理體驗。特別推薦價值HK$1,300的個人化面部護理，不針對膚質和需求，達致深層清潔、保濕、提亮膚色及光滑肌膚的效果。同時可免費升級補濕眼膜，以及一杯香檳或果汁，而且優惠數量有限！

地點：柯士甸道西1號環球貿易廣場

價錢：HK$1,300起（另收加一）

閨蜜好去處推薦｜4. 香港W酒店bliss水療中心

走進療癒身心之旅，煥發春日的活力光采。體驗美肌護理後，搭以足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、香檳兩杯、免費無限享用小食等，體驗貴族般的悠閒生活。

1. [01獨家] 75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理 $2,980 (原價$5,850) | 人均$1,490

45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩 或 緊緻維他命C身體護理

升級BIP水療套房，欣賞壯麗的海港美景，享受30分鐘浪漫滋養泡浴

*港幣1,000元水療護理禮券(兩位)

療程當天可享用豪華香檳套餐

每位附加港幣$300可於私人休息室享用尊貴美食套餐

每位附加港幣$250使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等

* 銷售日期: 4/6/2025 - 30/9/2025

* 兌換日期: 購買日後 60 日內

2. [低至7折] 雙人水療 + 「微醺柑橘」下午茶配特色雞尾酒 $2,998（原價$4,280元）| 人均$1,499

30分鐘舒壓按摩或30分鐘純氧修護護膚療程 (兩位）

- 香港W酒店 「微醺柑橘」下午茶配特色雞尾酒（兩位）；下午茶供應時間：下午3時至下午6時

- $1,000水療護理現金券

- 尊貴香檳兩杯，於海景池畔盡享寫意時光

- 附加港幣$300使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

- 免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸氣桑拿體驗浴

* 優惠受條款及細則約束

** 銷售日期: 20/1/2025 - 30/9/2025

*** 兌換日期: 購買日後 60 日內

3. [低至62折]浪漫雙人水療約會 (兩位用) 90分鐘 | 任何日子時段適用 $4,500 (原價$7,260) | 人均$2,250

- 60分鐘日式火山熱皂石按摩與巴拿芬熱蠟足部護理（兩位）

- 升級VIP水療套房，欣賞壯麗的海港美景，享受30分鐘深海排毒舒壓泡浴

- 尊貴香檳套餐(兩位）

- 浪漫鮮花花束

- 港幣$1,000元水療護理現金券

地點：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓

價錢：低至$1,490/位

閨蜜好去處推薦｜5. Mira Hotel Spa

連續3年榮獲「香港最佳日間水療」，糅合健康生活及時尚概念，煥發身心的呵護體驗。

港式茶敘 水療悠享 每位HK$1,500 立即預訂

逢星期一至五 (公眾假期除外)，上午11時至下午6時供應

1. 選擇以下一項療程：

- The Mira 按摩療程 (90分鐘)

- 活肌舒緩按摩療程 (90分鐘)

2. 療程當日無限尊享健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等。

3. 療程當日可享用無邊際泳池1小時。

4. 於米芝蓮推薦食府國金軒内品味以香港飲食文化為靈感的精緻下午茶，品嚐香港點心與法式糕點創意融合之作。

* 價目另收取加一服務費。

地點: 尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店B3/F

價錢: 每位HK$1,500 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜6. Modern Thai 傳統古法泰式按摩

坊間亦有不少古法泰式按摩，想感受不一樣的泰式按摩，不妨到融合泰國傳統按摩元素與現代調適的Modern Thai，頌缽配合正宗泰式按摩流程，令身心靈都得以放鬆。如果想感受星級的奢侈享受，獨特的四手芳香精油全身按摩，同時處理多個身體部位，全方面地「泰舒適」！

1. 傳統古法泰式按摩 45分鐘｜買2送1HK$736起/3位 *每人送青草膏一份(價值$48)

2. 傳統古法泰式按摩 95分鐘（原價HK$854）立即以 HK$488 預訂 傳統古法泰式按摩60分鐘 + 頭肩頸重點放鬆20分鐘 / 女士肚部暖宮理療15分鐘 + 送手膜／腳膜15分鐘

3. 純天然香薰精油按摩 95分鐘（原價HK$914）立即以 HK$548 預訂 純天然香薰精油按摩60分鐘 + 頭肩頸重點放鬆20分鐘 / 女士肚部暖宮理療15分鐘 + 送手膜／腳膜15分鐘

地點：尖沙咀廣東道82-84號流尚店10樓全層、觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室

價錢：HK$644起/2位

閨蜜好去處推薦｜7. 中環香港美利酒店 - Wellness at The Murray｜全身按摩

位於中環著名紅棉路的香港美利酒店，設有專門提供奢華按摩體驗的Wellness at The Murray，備有一系列身體按摩和美容護理服務。水療中心備有單人和雙人水療套房，套房設備齊全。水療中心使用國際級品牌Grown Alchemist，為賓客提供全面呵護，大家可選擇不同精選茗茶或能量球，而按摩療程亦根據個人需求量身定制，採用來自世界各地的優質精油創造達3,000 多種配搭出獨特的組合。

現時《01空間》皇牌度身訂造按摩療程2人套票低至65折！療程會根據客人需要度身訂造專屬按摩體驗，由專業技師一對一諮詢了解您的治療目的和目標，特別針對積存已久的僵硬肌肉組織，包括面部或足部護理療程等，讓客人放鬆感受平靜一刻。

1）90分鐘 皇牌度身訂造按摩療程 | 享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池

立即以 HK$2,500/2位 預訂（原價HK$3,872）

2）120分鐘 皇牌度身訂造按摩療程 | 享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池

立即以 HK$3,650/2位 預訂（原價HK$5,192）

閨蜜好去處推薦｜8. Me Time Massage

想在繁瑣生活當中尋找一絲平靜，好好寵愛自己、享受Me Time的話。銅鑼灣佔地約4,000兩層高，純白按摩店 Me Time Massage 絕對能夠滿足到你，店內更設有三人房、雙人房和單人房，無論單獨前來或是與好友共聚亦能滿足到。平日星期一至五更特別設有「買一送一優惠」，提醒你要適時遠離工作與生活壓力！

獨家買一送一｜Recharge Time packageHK$738/2位 (原價: $1,476)

- 全身精油按摩45分鐘

- 儀器療程20分鐘 (刮痧&拔罐/經絡/磁療)

**只適用於星期一至五，非公眾假期時段

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

價錢：HK$369起 獨家買一送一

閨蜜好去處推薦｜9. 璞善中醫

中醫並不是只有煎藥、敷藥的傳統一面，近年有不少融合中醫醫學理論，以及護養身體、皮膚的中醫診所，讓健康變得更全面以及貼地。由註冊中醫師主理的璞善中醫，設計典雅舒適，由痛症舒緩、暖宮、淋巴推胸到頭療等亦有提供。醫師會先免費問診，進行個人化體質詳細分析後才開始療程，就算是選擇困難症亦能輕鬆選擇合適項目！

適逢「子宮頸癌關注月」，璞善中醫亦有推出中醫疏通淋巴推胸療程，會先根據個人體質及胸形，製訂出療程。再運用日本製醫療級生物微電流磁療儀，透過生物微電流，配合經絡來刺激胸部的穴位，以疏通乳線、維持胸部健康。最後的中草藥泥灸，更能深入皮膚，提升胸部的線條輪廓。

1. 獨家買一送一｜中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘 HK$758/2位 (原價HK$1,516)指定療程買一送一

2. 中醫子宮推肚調養療程50分鐘HK$328/次 (原價HK$580/次)HK$328起

地點：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層

價錢：HK$328起 (原價$580) 指定療程買一送一

閨蜜好去處推薦｜10. Queen's Beauty & Spa 水療體驗

平日工作繁忙，放假時當然要好好享受Me time，來一趟舒緩身心、純净放鬆之旅！ Queen's Beauty & Spa擁有21年經驗，推出150分鐘小白茶與英國梨水療體驗，更有機會在獨家私人影院享受電影時光，邊chill邊睇戲。而水療結束後，更可享用純正英式清茶與精緻茶點。

1) 梨子花蜜療癒SPA HK$888 首次試做優惠｜買一送一

- 梨子花蜜水療按摩浸浴

- 自選香薰熱油按摩

- 深度睡眠放鬆頭部療法 / 黑茶舒壓面部護理

- 水療浸浴時新增私人投影服務

- 尊享特色茶點

地點：尖沙咀加拿芬廣場1006室/ 銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

價錢：HK$349起 快閃半價優惠

閨蜜好去處推薦｜11. 「川」水療中心

信譽保證的「川」水療中心，位於香港康得思酒店，榮獲多本雜誌的專業推介，並採用中醫的五行及陰陽平衡理論，打造一系列舒壓療程，加上恬靜寧謐的氛圍，帶客人進入放鬆忘憂的空間。配備桑拿浴、蒸氣室、健身中心及戶外游泳池，讓整趟療程能煥活身心。

1. 01獨家｜「川」智能養生保健療程 - 1小時 (可選身體或面部) 享受60分鐘保健療程，並享用Alibi三道菜午市套餐、$300元療程禮券、3小時免費停車、養身五行茶、蝴蝶酥及水療中心一日通行證

立即以 HK$976 預訂（原價HK$1,366，即低於71折）

2. 養生頭療 – 1小時15分鐘

立即以 HK$1,062 預訂（原價HK$1,298，即低於82折）

3. 深層抗累護理 - 1小時30分鐘

立即以 HK$1,200 預訂（原價HK$1,650，即低於73折）

4. 淋巴按摩 - 1小時30分鐘

立即以 HK$1,240 預訂（原價HK$1,705，即低於73折）

地點：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓

價錢：HK$816起 低至54折｜立即預約

閨蜜好去處推薦｜12. 富麗敦水療中心

遠離城市的繁華，轉到靠山面海的高樓上，享受一輪洗滌身心之旅。位於香港富麗敦海洋公園酒店的第5層，可以看到南中國海景致，同時設有4間豪華護理室及各種熱療設施，包括熱水浴池、活力池、桑拿浴室和蒸汽浴室，讓人享受多種舒適的體驗。為致力提供優質可持續奢華服務和產品，與英國的Bamford和澳洲的Subtle Energies合作，以儘量減少對環境造成影響和浪費。

1. HK01獨家｜2人療程+健身中心及游泳池使用

星期一、三、四(非公眾假期)$3,460/2位(原價$7,416)

星期五至日、公眾假期$3,860/2位(原價$8,076)

- 30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨沙及60分鐘淋巴排毒按摩 兩位

- 15分鐘玫瑰補濕面膜

- Subtle Energies 玫瑰補濕噴霧50ML(價值$440)及 Subtle Energies潤唇膏(價值$260)1份

- 療程當天使用溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室及按摩池

- 療程當天使用健身中心及游泳池

- 享用甜點及茶

- 免費享用3小時代客泊車 (視乎供應而定)

- 療程當日享酒店餐廳消費折扣優惠, "玉" 享9折 , "星耀廊"及"星耀廳"享85折; 需提早預約及視乎情況而定

地點：香港仔海洋徑3號5樓

價錢：HK$1,730起 立即預約

閨蜜好去處推薦｜13. Goku Spa 悟空的心情

日本人氣按摩店，現已設香港分店。採用21種獨創神技，有效放鬆頭皮，容易在10分鐘內進入深層睡眠。同時旺角分店設有全港「-15度冷凍空間」，體驗新型肌肉放鬆法技術，加速血液循環、放鬆肌肉。不僅擁有優質睡眠，亦可美顏抗衰老，提升快樂指數。

地點：旺角朗豪坊辦公大樓52/F /金鐘力寶中心二座28/F / 中環娛樂行11樓/元朗開心廣場6/F /觀塘創紀之城5期17樓11-13室

價錢：HK$388起

閨蜜好去處推薦｜14. Cave Spa & Massage 按摩體驗

以傳統技術配搭天然產品，讓肌膚重拾亮麗光澤。這裡在按摩前，會提供飲品，並按療程方式，提供芝士蛋糕。共設有多種療程，包括傳奇護理療程，附贈自制精油、茶點和熱茶，另亦設古法泰式按摩 / 傳統⽳位按摩，同樣可享用茶點和熱茶，現時更設有獨家優惠。

【4選1】優惠價: $988/2位 (原價: $1,164 ~ $1,464)

1. 德國有機香薰舒緩按摩 (原價: $1,464/2位)

2. ⁠手法淋巴按摩 (原價: $1,464/2位)

3. ⁠古法泰式按摩 (原價: $1,164/2位)

4. ⁠傳統穴位按摩 (原價: $1,164/2位)

- 設打卡花園

- 送熱茶、芝士蛋糕

地點：九龍九龍城聯合道40-46號萬基大廈8號舖

價錢： HK$988/2位起

閨蜜好去處推薦｜15. TONY BLACK 韓式美容護理及按摩護理體驗

為韓國護膚品牌TONYMOLY設立的首間韓式美容護理中心，而在銅鑼灣分店，更以韓式私人草本汗蒸獨立房為主題，從內而外為肌膚排出毒素。除了專業韓式按摩，亦會使用TONYMOLY的護膚品，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。完成療程後，可享用韓式花茶及茶點，為疲憊的身心及肌膚充電。

1) 韓式黑茶凝活護理組合 (共120分鐘) | 買一送一HK$698/2位 (原價$3,941)

- The Black Tea 皇室經典抗皺排毒護理 (約75分鐘)

- *韓式自選香薰按摩 (45分鐘)

- *韓國逆齡溫感養生光療 (15分鐘)

- 送韓國花茶及特色點心

* 項目同步進行

2)【蝸牛PDRN水光煥活亮澤護理｜配合膠原自生美容儀器HK$588 (原價$4,700) - 送韓國花茶

- 送特色點心

- 療程90分鐘

地點：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 / 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

價錢：HK$588起｜限量快閃半價

閨蜜好去處推薦｜16. 沐館按摩養生體驗

以簡約木系風格為主要設計，提供超過2000平方呎的舒適空間，以「地、水、風、火、日、月」元素，設三人房、雙人房和單人房。在按摩、足浴養生體驗中，用上蘊含潤膚成分的按摩精油，紓緩肌肉同時，能深層滋養肌膚。完成理療後，更可享用純天然工藝製成的養生花茶和小食。

地點：尖沙咀金巴利道54號地下/銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19號地舖

價錢：HK$660起

閨蜜好去處推薦｜17. SOOCO 日本6星級專業spa體驗

SOOCO分別開設2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。提供星級水療護理，如：獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、『意大利超聲波纖體浸浴』意大利超聲波纖體浸浴」，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足大家不同需要。

地點：(海景旗艦店)尖沙咀裕華國際大廈14樓02室/(園景主店)尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

價錢：HK$158起

閨蜜好去處推薦｜18. THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓

價錢：HK$850起

閨蜜好去處推薦｜19. CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

提供一系列護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護功效。當中，大家更可以優惠價HK$1280享用60分鐘SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（臉部護理+肩頸及背部按摩），而預約費用可全數換購CHANEL護膚產品。

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓106-107舖、香港金鐘道88號太古廣場1樓158舖、香港中環遮打道太子大廈M30舖、香港太古城道18號太古城2樓225-226舖、九龍九龍塘逹之路又一城G-41舖、九龍柯士甸道西一號Elements圓方2101舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖

價錢：HK$1280

閨蜜好去處推薦｜20. 梔Zi Massage & Wellness泰式按摩體驗

在充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境下，大家可以深受泰國本地師傅按摩，如置身曼谷一樣。獨家限定項目包括：面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式全身按摩、Lava shell温感岩貝殼按摩等。

地點：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室、九龍油尖旺尖沙咀海港城世界商業中心1409

價錢：HK$468起

閨蜜好去處推薦｜21. Fisukinail 日式極致單色美甲體驗

2015年成立的Fisukinail ，採用美國、日本、台灣及西班牙產品，更設有獨家品牌美甲系列，為大家提供度身訂造的美甲服務。當中包括日式極致單色Hard gel、soak-off gel、西班牙香薰系列CV Primary Essence 手部護理等，令大家快靚正享受高端美甲體驗。

地點：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈9樓903室

價錢：HK$280起

閨蜜好去處推薦｜22. GLYCEL Skin Spa美療體驗

瑞士「肌膚細胞再生專家」GLYCEL始於1985年，傳承瑞士高端細胞修復美療，讓大家盡享非凡美療服務體驗。當中包括75分鐘鑽白煥肌重生療程、30分鐘黑曜石能量香薰經絡按摩 (肩頸部)等。完成後，所有美容體驗更加送美容套裝。

地點：康山道1號康怡廣場辦公大樓8樓806-810室、尖沙咀港威大廈第1座10樓1003-1007室、九龍觀塘道414號壹亞太中心19樓1904室、將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G18號店、新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓312A號舖、新界元朗大棠路11號光華廣場14樓 01至04室、新界屯門屯喜路2號屯門柏麗廣埸21樓10 室

價錢：HK$568起

閨蜜好去處推薦｜23. Guerlain 法國嬌蘭至臻奢寵護理體驗

相信大家都對Guerlain的護膚品不會感到陌生，而至臻奢寵護理體驗你又嘗試過沒有呢? 由美容專家為你量身定制個人化護理體驗，包括90分鐘御庭蘭花黑蘭至臻再生護理、20分鐘法式尊享旅程。顯著而持久地消除你面上的歲月痕跡，令肌膚回復細密緊緻、光亮潤澤。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B106B號舖、九龍九龍塘達之路80號又一城G-39號舖、九龍尖沙咀廣東道11號世界商業中心VITA 10/F 1001室

價錢：HK$1,125起

閨蜜好去處推薦｜24. 香港君悅酒店靜水沁園雙人身體按摩護理

靜水沁園PLATEAU SPA，位於香港君悅酒店11樓。水療中心設計裝潢簡約，環境恬靜，而且隱私度高，如同置身世外桃園一樣。如果和閨蜜一同前往的話，可以嘗試60分鐘雙人靜水沁園按摩體驗，恢復身體平衡，助你達到深層次的放鬆及減壓。完成後，更可使用蒸氣房及桑拿房，亦可享用新鮮水果及養生茶。

地點：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓,

價錢：HK$2,090起

閨蜜好去處推薦｜25. BMF「BMF塑身三步曲」

減肥可謂每個女生的必做事項，特別是重要日子當前，當然希望打造一個最完美的自己。想擁有完美體型，除了努力運動、自律飲食外，亦可以適當地借助美容技術，令上鏡更顯完美！一站式美容塑身中心BMF（Bella Marie France）今夏推出的「BMF塑身三步曲」：先排毒，後緊緻增肌及定位消脂，三步方案均為非入侵性療程，過程中無痛、無創，亦毋須恢復期，全方位修身、塑型！

地點：中環皇后大道中139號 The L Place 9樓、銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場16樓1601室、尖沙咀漢口道28號亞太中心1603-1606室、九龍灣宏開道16號德福大廈13樓1309室、葵芳興芳路223號 新都會廣場第二期4205-4207 A室

價錢：體驗價 HK$3,288

閨蜜好去處推薦｜26. GROWN ALCHEMIST 專屬護理

以生物科技配方，打造個人護理方案，加上品牌運用植萃成分，打造出自然偉康的肌膚。旗艦店設有護理房間，提供筋膜重啟逆齡療程，幫助提拉面部肌肉，打造瘦臉效果；零度煥活修護療程則採用零度按摩技術，並注入生物適應性胜肽複合物，針對肌膚粗糙與鬆弛問題。

閨蜜好去處推薦｜GROWN ALCHEMIST 專屬護理 (品牌提供)