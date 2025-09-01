香港SPA推介｜21大打卡按摩店！必試排毒足浴桶、泰式草球按摩

【SPA香港／按摩店推介】於生活節奏急促的城市很容易使人身心俱疲，勞碌工作一整天後很想好好放鬆一下？按摩做SPA絕對是最佳選擇！香港近年開設了不少特色按摩店，不但為女生們提供了高質素的按摩療程，店內的裝修設計更別具一格，能讓客人盡情打卡，部分更結合了咖啡店，好讓客人完成按摩療程後，能夠享用一些輕食，度過悠閒放鬆的一天！《01女生》為大家整合21大特色打卡按摩店，大家趕快約同閨蜜好友前去鬆一鬆吧！



【SPA 香港／按摩店推介】香港W酒店 - Bliss® Spa體驗

香港W酒店bliss®水療中心為顧客提供享受頂級水療服務，擁有76樓的香港最高室外無邊際泳池WET®，可飽覽一望無際的壯麗城市及海景。現時提供「01 space」獨家優惠，可以以優惠價享用75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理，包括：45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩或緊緻維他命C身體護理、升級BIP水療套房、

港幣1,000元水療護理禮券（兩位）、療程當天可享用豪華香檳套餐、免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等。此外，還有多項雙人優惠，帶上閨蜜或家人一同享用悠閒時光。

香港W酒店 - Bliss® Spa體驗 多項雙人Spa體驗優惠｜「01 space」獨家優惠 由即日起至2025年9月30日

【SPA 香港／按摩店推介】Queens Beauty & Spa

Queen's Beauty & Spa是一間擁有22年經驗水療美容中心 設有2間分店，分別位於尖沙咀及銅鑼灣，位置優越。提供各款香薰按摩、身體護理及水療療程體驗，讓輕柔的心靈音樂迴旋耳畔，俯臥在獨立舒適的房間裡，享受貼心服務。在這裡，大家將可享受到舒適水床及溫熱水療設施、精緻特飲與小食、美容凍齡護理。

Queen's Beauty & Spa限時推出2個買一送一優惠，最適合與家人或閨密，一同享受悠閑下午。兩個正進行優惠的療程，分別是「英倫浪漫梨園遐想SPA」和「夏日奢華SPA之旅」，無論是想為面部進行美白煥膚，還是滋潤身體肌膚，都能在此享用。

Queens Beauty & Spa 推出限時買一送一，由即日起至2025年8月5日

【SPA 香港／按摩店推介】Modern Thai

Modern Thai是融合泰國傳統按摩元素與現代調適的泰式按摩店，擁有多名逾20多年經驗的泰籍專業按摩技師，採用正宗泰式按摩，特設頌缽流程，讓客人放下繁雜的思緒，享受身心放鬆的體驗。

Modern Thai現時推出3個限時優惠，分別是「買2送1的傳統古法泰式按摩45分鐘」、「以57折享受95分鐘傳統古法泰式按摩」以及「6折享用95分鐘純天然香薰精油按摩」，非常划算！

Modern Thai 推出3個限時優惠｜由即日起至2025年12月31日

【SPA 香港／按摩店推介】TONY BLACK

想體驗韓式護理的女生，不要錯過這間由韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY，所設立的TONY BLACK，是香港的首間韓式美容護理中心。TONY BLACK會以專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，提供多種及不同療效的護理療程，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。所有護理前後均配搭韓式花茶及茶點，為疲憊的身心及肌膚充電。

【SPA 香港／按摩店推介】Al’aise Spa

Al’aise Spa是一間森林風主題按摩店，位於沙田，深受不少沙田區居民和按摩愛好者歡迎。特設招牌療程，包括頭肩頸加足部療程、佛陀式頭療、高級香薰推油加中式點穴按摩，每項療程都能照顧大家不同需要，配合店內採用五星級酒店的香薰香氣，舒適燈光和柔和音樂，帶來徹底放鬆的享受。

【SPA 香港／按摩店推介】愉愈 - SPA及按摩體驗

愉愈是一間位於尖沙咀的度假風Spa，佔地超過1500呎，設有2間雙人房3間單人房，其中一間花園雙人房與一間單人房設有淋浴間，非常適合私隱度高和追求空間感大的人士，讓大眾可享用一個寧靜放鬆的地方。另外，愉愈還設有一個特色既花園，讓大家在放鬆後可再配上一份精心準備既花茶與點心，全身心享受屬於自己的metime。

愉愈現推出3個限時買一送一，包括「姜療空間按摩50分鐘」、「深層肌肉按摩50分鐘」以及「排毒暖腹按摩50分鐘」，最適合約上閨密或家人一起享用，放鬆緊張的身心。

SPA香港／按摩店推介｜愉愈 - SPA及按摩體驗

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



【SPA 香港／按摩店推介】悟空SPA

推有良好的睡眠質素，不但精神飽滿，心情好自然人都靚啲！原來進行頭部按摩，促進頭腦的血液循環，可以舒緩頭皮繃緊，更容易進入深層睡眠狀態。來自日本京都的人氣頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA) ，利用「獨創21式技術」，專業按摩師助客人放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，10分鐘極速入眠，助你解決失眠困擾，身心狀態都得以改善。

踏入夏季，不少人都深受睡眠質素更差影響。「悟空SPA」特別引入「冷凍空間」，按摩前讓皮膚表面進入冷凍狀態，再施以「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，刺激血液循環，令肌肉放鬆，按摩功效自然大大提升！加上寧靜環境，環抱人體工學設計的北歐神級魔法座椅，輕鬆進入深層睡眠不是夢。

SPA 香港／按摩店推介｜頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA)

地址︰旺角朗豪坊辦公大樓52樓 | 金鐘力寶中心二座28/F | 中環娛樂行11樓 | 元朗開心廣場6/F | 觀塘創紀之城5期17樓11-13室

電話︰2587 7112

營業時間︰

星期一至五 12:00nn - 9:00pm；星期六 、日 10:00am - 7:00pm



【SPA 香港／按摩店推介】山上田下

想猶如置身於花香世界，放鬆身心兼舒展筋骨？以大自然和禪靜理念為基礎的「山上田下」，近日推出以洋甘菊、茉莉花為主題的「靜」按摩。主打的120分鐘「靜．全身護理療程」（Full Body Treatment）包括頌缽、全身磨沙、按摩、身體膜裹敷、身體乳液及一次性眼膜，有效降低焦慮兼減壓、改善睡眠質素；另有「靜．全身按摩」（Full Body Massage）可供選擇，深度紓緩改善失眠。店內環境清幽雅致，寬敞舒適，VIP房間另設有獨立浴室，私隱度極高，更提供酒店級的服務，可包場舉辦慶祝活動等。凡於推廣期（5/8－30/9）內購買指定療程，即送30分鐘mini facial 體驗。

相關文章：SPA 按摩山上田下「靜」系列療程 洋甘菊茉莉香薰減壓及改善失眠

+ 6

SPA香港／按摩店推介｜山上田下

地址：尖沙咀山林道 7 號漢國佐敦中心 5 樓

電話： 6661 2404

營業時間：星期一至六11am 9pm 星期日及公眾假期 10am 7pm



【SPA 香港／按摩店推介】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

香港帝苑酒店Spa連績於2023及2024獲福布斯旅遊指南四星評級獎項和榮譽，是不少人想放鬆身心的按摩首選！現推出特別水療之旅套餐，包括深層肌肉按摩75分鐘、橘子排毒按摩90分鐘、Crown Club下午茶以及Sky Club養生茶及小食，讓大眾可以一次過體驗帝苑酒店Spa帶來特體驗頂尖的按摩及水療服務，讓女生們可放鬆感受平靜一刻，洗滌身心。

現時推出54折起的「寵我之旅」，以傳統的按摩方式結合廣藿香薰衣草芳香精油，消除淤結，緩解緊張，紓解壓力，以及提升肌膚能量。此外，還有43折起的「Sky Club 二人休閒時光」，將會利用迷迭香和佛手柑的芳香特性，配合理療師按摩手法，有助促進血液循環，使身心煥發舒暢，很適合與家人或好友一同享用。

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA推出2項限時優惠｜低至43折｜由即日起至2025年9月30日

【SPA香港／按摩店推介】Me Time Massage

位於銅鑼灣的Me Time Massage是擁兩層高純白按摩店，佔地約4,000尺，於繁忙的鬧市中心為大家打造一個既寬敞又舒適的休閒空間。由訓練有素的按摩師將為您提供舒緩壓力及痛楚的服務，設有三人房、雙人房和單人房，不論是想Me Time還是與友人，一起遠離喧囂好好放鬆一下都很適合！Me Time Massage提供全身穴位按摩、足部穴位按摩、遠紅外線養生足部桑拿等，都是相當熱門的療程。

MeTime Massage快閃買1送1｜人均$369享受65分鐘按摩（原價$1,416）

+ 3

SPA香港／按摩店推介｜Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



價錢：

MeTime Massage | 120分鐘全身足部按摩 (原價$1,416)

👉🏻 快閃買1送1

【SPA香港／按摩店推介】Mira Hotel Spa

Mira Hotel Spa現推限時買一送一！MiraSpa於World Spa Awards（世界水療大獎）榮獲Hong Kong’s Best Hotel Spa（香港最佳酒店水療）及連續三年獲得Hong Kong’s Best Day Spa（香港最佳日間水療）之殊榮，為顧客提供最優質的服務。現提供限時買一送一的療程分別是60分鐘瑞典式全身按摩護理和60分鐘深層保濕面部護理，為大家帶來煥發身心的呵護體驗。

60分鐘瑞典式全身按摩護理 價錢：

星期一至五：HK$1,100/2位（原價HK$2,200）｜人均$550

星期六、日及公眾假：HK$1,210/2位（原價HK$2,420）｜人均$605



60分鐘深層保濕面部護理 價錢：

星期一至五：HK$1,298/2位（原價HK$2,596）｜人均$649

星期六、日及公眾假：HK$1,408/2位（原價HK$2,816）｜人均$704



限時買一送一優惠｜優惠至2025年8月31日

【SPA香港／按摩店推介】｜Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號



【SPA 香港／按摩店推介】Lost/Found 水療中心

Lost/Found 水療中心是鬧市中的靜謐之所，不僅匯聚頂級水療中心的精髓，更是少數提供「生物黑客」(Bio-hacking)療程的專家，協助你的身體保持在最佳狀態。水療中心引進一系列先進的美容養生設備，包括高壓氧艙、紅外線桑拿、淋巴排毒氣壓衣，以及令人精力充沛的冷水浴池，同時提供滋養身心的服務，包括面部和身體護理療程、男士理髮為主的頭髮造型服務和頌缽和靜觀冥想等身心靈課程，在繁囂中為賓客營造一個恬靜空間。

Lost/Found 水療中心提供多項身體護理療程，包括：香薰精油按摩可紓緩肌肉繃緊及身體壓力，帶來奢華放鬆的按摩體驗；痛症紓緩及煥發按摩，有效減輕痛症，同時透過觸發腦內啡釋放和改善體內營養輸送，煥發身心活力；上班族按摩療程，有助減輕因久坐和姿勢不良引起的勞損；賦活面部護理療程，由美容師因應每位賓客的需要度身訂造的深層清潔療程，沿用具天然成分的產品，為肌膚賦予滋養觸感。

【SPA 香港／按摩店推介】Lost/Found 水療中心

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座四樓1880香港



【SPA香港／按摩店推介】八古 BAKU

每逢週末，想約同閨蜜好友去放鬆身心，自製旅行感覺，西貢這間新開的八古 BAKU 絕對是妳的假日好去處！八古 BAKU 是一座4層高的沖繩琉球風按摩水療中心，匯集了咖啡館、按摩及水療SPA於一身！八古 BAKU 設有多項按摩及水療服務，包括腳底按摩、泰式按摩、熱石香薰按摩等等，按完摩後更可以跟好友們到咖啡店品嚐輕食，享受悠閒假期！

+ 1

SPA香港／按摩店推介｜八古 BAKU

地址：西貢白沙灣街白沙灣中心G1-2號舖



【SPA香港／按摩店推介】靜 shh massage and cafe

近期開了不少集按摩及輕食於一身的按摩水療店，除了西貢的八古 BAKU外，由藝人蘇麗珊主理的「靜 shh massage and cafe」也同樣提供了按摩療程與輕食料理！按摩店設有銅鑼灣及全新開幕的尖沙咀分店，而尖沙咀店就採用了簡約及木系裝修，一踏進店內就感受到無備舒適感，店內店外更有不少打卡位，這個週末，一於到「靜 shh massage and cafe」按摩、歎下午茶及打卡放鬆身心吧！

SPA香港／按摩店推介｜靜 shh massage and cafe

尖沙咀店地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下B&C號舖

銅鑼灣店地址：銅鑼灣黃泥涌道139號



【SPA香港／按摩店推介】Le Spa Caudalie

位於中環歌賦街的 Le Spa Caudalie 採用了法國波爾多葡萄園為設計概念，讓客人有猶如置身南法酒莊的感覺，店內提供面部護理及身體按摩服務，讓女生們護理肌膚之餘，亦能舒緩壓力！Caudalie 是法國天然護膚品牌，採用了天然活性成份及專利葡萄萃取物研製出面部及身體護理產品，大家亦可選購品牌護理產品！

SPA香港／按摩店推介｜Le Spa Caudalie

地址：中環歌賦街3號



【SPA香港／按摩店推介】玄 silence massage

全新開幕的按摩店「﻿玄 silence massage」採用了簡約風設計，店內柔和的燈光與奶油色系設計，帶給客人寧靜及放鬆的感覺，讓客人從踏進店內的一刻可以暫時放下緊張的生活節奏，調整思緒舒緩壓力！「﻿玄 silence massage」提供了多項按摩服務選擇，包括泰式古法按摩、天然香薰油舒緩按摩、泰式草球按摩、胸部保養及淋巴排毒服務等等，在完成療程後，客人更能享受一杯養生茶及低糖小食！

+ 1

SPA香港／按摩店推介｜﻿玄 silence massage

地址：將軍澳The Lohas 康城3樓356E



【SPA香港／按摩店推介】梔 Zi Massage & Wellness

每次都泰國旅行都會去按個摩鬆一鬆，遠近馳名的泰式按摩，加上按摩後芒果糯米飯的招待，別有一番泰式風味！位於旺角的「梔 Zi Massage & Wellness」採用文青簡約風，一走進店就帶給客人柔和舒適感！按摩療程由港幣$98至$1088不等，這裡的技師全都是泰國人，讓大家享受正宗泰式按摩，推介泰式草球按摩感受泰式風情，以及女生必試的「女士身心呵護及胸部保養」療程，一個價錢就能享受胸部穴位按摩、芳香有機精油全身按摩及全身熱石能量導入護理，性價比高而且對女生有益！

按摩店貼心地提供了表格讓客人在按摩前先填寫，客人可按個人喜好選擇力道與精油種類，不太受力的女生們也可在表格中跟按摩師反映！另外，梔 Zi 是泰式Fusion菜Morokok的姐妹店，客人按摩後職員會送上芒果糯米飯配斑蘭茶，猶如置身泰國按摩一樣，大家趕快預約吧！

SPA香港／按摩店推介｜梔 Zi Massage & Wellness

地址：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室



【SPA香港／按摩店推介】SOOCO 日式水療美體館

位於尖沙咀的日式水療美體館「SOOCO」全新開幕，專門為女生提供按摩、水療、纖體一站式服務。SOOCO引入了「6星級水療按摩池」，按摩池對正九龍公園噴水池遠景，讓大家一邊欣賞窗外美景，一邊享受水療按摩，超寫意！另外必試「日本溫熱沙浴池」，有助女生去水腫。如果想享受水療之餘，又可以打個卡，推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！

為慶祝SOOCO新開業，店舖特意推出六星級美體療程新張優惠，可以優惠價港幣$1788任選3個或港幣$1288任選2個SPA、人氣按摩或人氣美體項目，不過新張優惠隨時完結，有興趣的女生們就趕快購買了！

+ 1

SPA香港／按摩店推介｜SOOCO 日式水療美體館

地址：尖沙咀海防道35-37號海利行13樓全層



【SPA香港／按摩店推介】Once massage 一沐

位於尖沙咀K11 Musea商場的「Once massage 一沐」最近在銅鑼灣也開設了分店，給港島區的女生們也有多個按摩好選擇！一沐採用了舒適簡約的室內設計，以木調為主，為客人帶來舒適放鬆感。場內按摩師經驗豐富，並為客人提供多個按摩療程選擇，致力為客人提供最好的按摩服務。一沐主打遠紅外線汗蒸排毒足浴桶，有助速進血液循環，幫助排毒！

+ 1

SPA香港／按摩店推介｜Once massage 一沐

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 2樓208號舖

銅鑼灣利園三期3樓321號舖



【SPA香港／按摩店推介】Omm Massage 放 · 空

位於旺角的「Omm Massage 放 · 空」主打古法坐骨療及足療。按摩店採用純白色裝修，帶給客人舒適柔和感。店內設有2人為一組的梳化座椅，讓大家可跟閨蜜一同前往，一邊按摩一邊閒聊！按摩店為客人提供台灣自家調配的養生花茶及點心招待，讓客人除了享受按摩服務外，更能養生、養心，亦有5至6款花茶可供客人選擇，服務很貼心！按摩療程由港幣$98至$888不等，亦設有多個懶人包套餐，一個價錢可享有多個的按摩享受！

SPA香港／按摩店推介｜Omm Massage 放 · 空

地址：香港九龍旺角山東街82號



【SPA香港／按摩店推介】Hygge Spa

Hygge Spa在銅鑼灣與尖沙咀都有分店，Hygge Spa採用簡約大自然風，店內擺放了不少植物擺設，再配合日光，一踏進按摩店已感受到舒適的氛圍，猶如走進了秘密花園，除了能享受按摩服務外，更是女生們的打卡好去處！Hygge Spa提供泰式香薰舒緩按摩、古法淋巴排毒按摩、Hygge複合式舒緩按摩等按摩療程供客人選擇，另外女生必試香薰精油牛奶浸浴、背部深層清潔美白護理，養成美白滑嫩肌！

+ 2

SPA香港／按摩店推介｜Hygge Spa

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心18樓

加拿芬廣場8樓

