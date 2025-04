香港西九x東京咖啡節直擊！送Chill Guy精品＋復活節市集／工作坊

香港咖啡節x東京咖啡節登陸西九!2025復活節一連4日於香港西九文化區舉行。首度聯乘東京咖啡節,匯聚超過100家來自本地及國際的特色咖啡店,及超過50場互動工作坊!獨家門票優惠、換Chill Guy精品等,門票$40起!



香港x東京咖啡節 香港首個大型戶外咖啡節

香港首個以咖啡為主題的大型戶外咖啡節嘉年華「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK」,2025年4月18日至21日,一連四日的復活節假期期間,於西九文化區隆重舉行!經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠

香港x東京咖啡節|門票價錢資訊

A)一日門票

售價:入場$40(獨家半價換購:20)

12 歲及以下兒童可免費入場

B)【獨家】二人同行優惠

二人低至51折再半價換購

1/2/4日"CHILL"通行證 X 2套

| 售價:港幣$360/600/1,040 (總值$700/980/1,540)

✔ 1/2/4日入場門票

✔ 限量版咖啡試飲杯 (90毫升)

✔ 代幣:1日(4個) / 2日(8個)/ 4日(16個)(每個價值港幣$25)

✔ Chill Guy 紀念品 - 限量黑色 Chill Guy Tote Bag

C)1/2/4日"CHILL"通行證

全日通行證$200起(半價換購:$100)

售價:港幣$200/320/570 (總值$350/490/770)

✔ 1/2/4日入場門票

✔ 限量版咖啡試飲杯 (90毫升)

✔ 代幣:1日(4個) / 2日(8個)/ 4日(16個)(每個價值港幣$25)

✔ Chill Guy 紀念品 - 白色 Chill Guy Tote Bag

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

香港咖啡節x東京咖啡節

活動日期:2025年4月18日至21日

活動地點:西九文化區藝術公園大草坪



「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK」香港西九x東京咖啡節將於4月18至21日舉行。(官方圖片)

香港咖啡節將聯乘全球爆紅的新世代精神領袖「Chill Guy」,以「Chill Beyond Circle」為主題,匯聚超過100家本地及國際的特色咖啡店、50場互動工作坊,以及現場音樂表演,讓你由早「Chill」到晚!

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

香港咖啡節 x 東京咖啡節

活動日期:2025年4月18日至21日

活動時間:11AM - 8PM

活動地點:西九文化區藝術公園大草坪

活動門票:入場$40(獨家再半價換購:20) | 全日"Chill"通行證$200起 活動優惠:二人同行 低至51折

香港西九咖啡節10大亮點

【1】首度聯乘東京咖啡節 10多間日本人氣品牌參與

東京咖啡節(Tokyo Coffee Festival)是日本最大型的咖啡盛會,自2015年開始每年都會在東京舉辦兩次咖啡慶祝活動,吸引不少咖啡迷特意飛往東京參加。是次香港咖啡節亦將首次夥拍東京咖啡節,攜同10多間日本人氣咖啡品牌來港參與香港咖啡節,帶來最地道的日式咖啡體驗!

品牌包括人氣隱世咖啡店「COFFEE BASE Co., Ltd.」、東京最紅咖啡店「LATTE ART MANIA TOKYO」、實驗室主題咖啡店「ACID COFFEE」、世界冠軍主理的咖啡店「PHILOCOFFEA」等,部分日本咖啡品牌更是首次登陸香港!來自日本的咖啡品牌「Lonich」,售賣全場最貴$700/杯咖啡!絕對要朝聖吧!

日本參展品牌(按英文字母順序,排名不分先後)

【2】超過100個市集攤檔 冠軍教拉花 即整Chiikawa

除了日本咖啡品牌外,場內亦將有超過100個來自本地及海外的咖啡品牌市集。香港參展商包括電台DJ阿正創立的「咖啡呀唔該」、提供入手困難Top 1咖啡豆的「Noda Coffee」、近90年歷史的「香記咖啡集團」、瑞典雜誌推薦的「STONE COFFEE」等。

其中「Holistic Coffee」、香港拉花冠軍的棍仔更會即場教大家如何拉花,等大家可以嘗試親手為自己的咖啡拉一顆愛心!此外,以3D立體咖啡聞名的「Sleepless」亦更提供自訂服務,可以3D立體咖啡即叫即整,可以選擇任何公仔圖案,近日爆紅的Chiikawa都一樣整得到!

【3】海外人氣咖啡品牌 獲獎咖啡師親自坐鎮

海外人氣品牌包括來自台灣的「Coffee Sind」及「Cafe Sole 日出印象」;來自廣州的「有事沒事來杯咖啡」及「無牌咖啡」;以及來自東莞的「C3 COFFEE」等。不少來自世界各地的獲獎咖啡師亦會在市集攤檔親自坐鎮,絕對是咖啡迷的天堂!

經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

▼ 本地、大中華及海外獲獎咖啡師(按英文名稱字母順序,排名不分先後)▼

1. Cafe Sole 日出印象(台灣參展商) - Lance Chen

2. Chart Coffee - Wilson Chung

3. Flow Float - Ivy Lai

4. Holistic - Kwan Lam

5. NÓN CAFE - Jeffrey Wu

6. Quinncoffee 有事沒事來杯咖啡(廣州參展商)- 邱志祥

7. Signless CAFE 無牌咖啡(廣州參展商)- 馮璐, 楊子

8. SIPPER COFFEE - Jasper Yiu

9. Smoky Shark Coffee - Jaco Chu



【4】4 天限定咖啡特調 陳豪心水棉花糖拿鐵

在咖啡節期間更有咖啡店推出4天限定獨家咖啡特調餐牌!當中包括「Chart Coffee」首度亮相的楊枝甘露咖啡,將東南亞甜品味道融入咖啡中,味道出奇地夾!還有來自陳豪的「BLOOMS COFFEE」將推出棉花糖拿鐵及Tiramisu咖啡,甜甜的味道令人驚喜!

還有來自「NON CAFE」越南的河內蛋咖啡,及「Return Coffee x Coffee Slave」 聯乘的黑糖燕麥薄荷 Mocha,全部都只在咖啡節找得到!

【5】多款精緻美食 必試開心果醬巴斯克芝士蛋糕

現場亦設有多個攤檔提供多款精緻美食,必食推介有EatGoodSpain限量發售的「西班牙100%開心果醬巴斯克芝士蛋糕」;Grandma's Scones的「車打芝士墨西哥辣椒鬆餅」;LUBUDS的「意大利巴馬臣芝士黑松露意粉」;Diverxu - Shall We Spain的「手切48個月風乾期西班牙黑毛豬火腿」等。一邊喝著咖啡一邊品嘗甜點,更可以享受美好時光!

經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

【6】打破傳統「日啡」模式 日落限定氈酒咖啡特調

咖啡節更打破傳統「日啡」模式,把活動延伸至夜晚。場內將設有「Coffee & Gin Bar」,並有人氣GIN品牌提供各式手工氈酒及咖啡調酒。

包括來自「SOS Roastery」的Coffee Americano,以及本地手工氈酒品牌 「N.I.P. 無名氏」的「凍檸鴦致敬的調酒」。「N.I.P. 無名氏」還有提供每日限量、中西合璧的「斑蘭榴槤咖啡」及「菠蘿咖啡奶椰」!

經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

【7】逾50場互動工作坊 體驗手沖、拉花、咖啡調酒

除了可以品嘗咖啡,場內亦會舉行超過50場互動工作坊,包括體驗手沖、拉花、環保藝術、咖啡調酒等以咖啡為主題的工作坊,在參與活動期間與咖啡師交流,更可深入探索咖啡文化!咖啡節另有生活品味工作坊,有音樂、健康、寵物等主題體驗等你參加!

▼ 焦點工作坊(名額有限) ▼

4月18日

12:00-13:00:拉花藝術體驗:與 Kenta Baba (けんけん) 共同雕琢咖啡之美

全日Walk-in:金箔畫工作坊 by Artiste Studio

4月19日

16:30-17:30:「本地咖啡品嘗 x 咖啡種子盆栽」工作坊 by LoCoFARMS

全日Walk-in:金箔畫工作坊 by Artiste Studio

4月20日

13:00-14:00:「瓦片再生 x 手捏咖啡聞香杯」工作坊 by LoCoFARMS

14:00-15:00:與世界冠軍 Tetsu Kasuya 會面:咖啡沖煮大賽分享會

4月21日

14:30-15:30:世界拉花大賽:分享及拉花藝術體驗 by IVY LKY



經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

【8】人氣唱作女歌手岑寧兒音樂表演

主舞台將呈獻多元活動,包括「xbloom 首屆智能手沖挑戰賽」、「Latte Chillest Jam 拉花挑戰賽」、由星級瑜伽導師秋琪主持的戶外瑜珈體驗等,更有421寵物友善專場:「至 Chill 狗狗大賽」!此外,人氣唱作女歌手岑寧兒會為大家帶來溫暖輕柔的音樂表演!小酌一杯再配合現場音樂表演,讓你盡情享受「Chill Night」!

▼ 主舞台活動 ▼

4月18日

18:30-19:30:香港人氣唱作女歌手岑寧兒 Yoyo 歌唱表演

4月19日

09:30-10:30:瑜伽與咖啡因的融合:心靈與味覺的旅程

17:00-18:00:Music x Coffee 分享

18:15-19:15:黃志淙博士以 Sunset Music 舉行日落派對

4月20日

12:00-17:00:Latte Chillest Jam 拉花挑戰賽

12:00-17:00:xbloom 首屆智能手沖挑戰賽

4月21日

11:00-18:30:421寵物友善專場:「至 Chill 狗狗大賽」



經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

【9】寵物友善專場 毛孩免費入場!

4月21日為寵物友善專場,毛孩除了可以免費入場放電外,更可以參加由寵物活動平台「動物之心」協辦的「至 Chill狗狗大賽」,每位參賽狗狗均可獲得 Chill Guy 比賽證書!就算沒有養寵物也不要緊,當天入場亦可以盡情與貓貓狗狗互動!

【10】門票最平$40 免費換領限量版Chill Guy禮品

香港咖啡節門票分為四類,包括1日入場門票、一日Chill通行證、兩日Chill通行證及四日Chill通行證。入場門票$40,通行證門票由$200起。活動現場以Token作貨幣,每個 Token 價值$25。經《01空間》購買二人同行優惠,更可升級送限量黑色 Chill Guy Tote Bag!(經《01空間》購買的電子門票可以到大門左邊櫃台換領入場門票。)

購買指定通行證入場均可免費換領「COFFEE HONG KONG X Chill Guy」的官方限量禮品、由可持續發展合作夥伴「HOHIILIFE 禾希有物」以咖啡渣製成的 Tasting Mug 試飲杯,以及香港咖啡節指定代幣,每份至少總值$350!所有入場登記的朋友更有機會獲得雙人來回日本機票,可親身參加東京咖啡節!

經《01空間》購票享低至半價$20換購入場,及二人同行51折優惠 。

