香港x東京咖啡節登陸西九！復活節市集／工作坊＋送Chill Guy精品

香港咖啡節x東京咖啡節登陸西九！全港首個大型戶外咖啡節嘉年華將於復活節期間，一連四日於西九文化區舉行。嘉年華更首度聯乘東京咖啡節，匯聚超過100家來自本地及國際的特色咖啡店，帶來不同咖啡文化體驗及超過50場互動工作坊！獨家門票優惠、換Chill Guy精品等，門票$40起！



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香港咖啡節x東京咖啡節 全港首個大型戶外咖啡節嘉年華

全港首個以咖啡為主題的大型戶外咖啡節嘉年華「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK」，將於4月18日至21日，一連四日的復活節假期期間，於西九文化區隆重舉行！

「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK」將於4月18至21日舉行。（官方圖片）

香港咖啡節將聯乘全球爆紅的新世代精神領袖「Chill Guy」，以「Chill Beyond Circle」為主題，匯聚超過100家本地及國際的特色咖啡店、50場互動工作坊，以及現場音樂表演，讓你由早「Chill」到晚！現在經《01空間》購票更可享有獨家二人同行低至51折優惠，更可免費升級送黑色限量版 Chill Guy Tote Bag！

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

活動日期：2025年4月18日至21日

活動地點：西九文化區藝術公園

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香港咖啡節亮點【1】首度聯乘東京咖啡節 10多間日本人氣品牌參與

東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）是日本最大型的咖啡盛會，自2015年開始每年都會在東京舉辦兩次咖啡慶祝活動，吸引不少咖啡迷特意飛往東京參加。是次香港咖啡節亦將首次夥拍東京咖啡節，攜同10多間日本人氣咖啡品牌來港參與香港咖啡節，帶來最地道的日式咖啡體驗！

品牌包括人氣隱世咖啡店「COFFEE BASE Co., Ltd.」、東京最紅咖啡店「LATTE ART MANIA TOKYO」、實驗室主題咖啡店「ACID COFFEE」、世界冠軍主理的咖啡店「PHILOCOFFEA」等，部分日本咖啡品牌更是首次登陸香港！

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香港咖啡節亮點【2】超過100個市集攤檔 獲獎咖啡師親自坐鎮

除了日本咖啡品牌外，場內亦將有超過100個來自本地及海外的咖啡品牌市集攤檔。香港參展商包括：電台DJ阿正創立的「咖啡呀唔該」、90年歷史的「香記咖啡集團」、獲瑞典雜誌推薦的「STONE COFFEE」、以3D立體咖啡聞名的「Sleepless」等。

海外人氣品牌包括來自台灣的「Coffee Sind」及「Cafe Sole 日出印象」；來自廣州的「有事沒事來杯咖啡」及「無牌咖啡」；以及來自東莞的「C3 COFFEE」。不少來自世界各地的獲獎咖啡師亦會在市集攤檔親自坐鎮，絕對是咖啡迷的天堂！

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香港咖啡節亮點【3】逾50場互動工作坊 體驗手沖、拉花、咖啡調酒

除了可以品嘗咖啡，場內亦會舉行超過50場互動工作坊，包括體驗手沖、拉花、環保藝術、咖啡調酒等以咖啡為主題的工作坊，在參與活動期間與咖啡師交流，更可深入探索咖啡文化！咖啡節另有生活品味工作坊，有音樂、健康、寵物等主題體驗等你參加！

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香港咖啡節亮點【4】晚間現場音樂表演 打破傳統「日啡」模式

咖啡節更打破傳統「日啡」模式，把活動延伸至夜晚。場內將設有「Coffee & Gin Bar」，並有4間人氣GIN品牌提供各式手工氈酒及咖啡調酒，小酌一杯再配合現場音樂表演，讓你盡情享受「Chill Night」！

香港咖啡節亮點【5】門票最平$40 免費換領限量版Chill Guy 禮品

香港咖啡節門票分為四類，包括1日入場門票、一日Chill通行證、兩日Chill通行證及四日Chill通行證。入場門票$40，通行證門票由$200起。現在經《01空間》購票更可享有獨家二人同行低至51折優惠，更可免費升級送黑色限量版 Chill Guy Tote Bag！

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購買指定通行證入場均可免費換領「COFFEE HONG KONG X Chill Guy」的官方限量禮品、由可持續發展合作夥伴「HOHIILIFE 禾希有物」以咖啡渣製成的 Tasting Mug 試飲杯，以及香港咖啡節指定代幣，每份至少總值$350！所有入場登記的朋友更有機會獲得雙人來回日本機票，可親身參加東京咖啡節！

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香港咖啡節入場門票

價錢：$40



一日Chill通行證

《01空間》獨家2人同行優惠價：$360｜人均$180

單人票價：$200

內容（每份總值$350）：香港咖啡節門票1張、香港咖啡節試飲杯1個、香港咖啡節 x Chill Guy 官方限量禮品1個、香港咖啡節指定代幣4個

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兩日Chill通行證

《01空間》獨家2人同行優惠價：$600｜人均$300

單人票價：$320

內容（每份總值$490）：香港咖啡節門票2張、香港咖啡節試飲杯1個、香港咖啡節 x Chill Guy 官方限量禮品1個、香港咖啡節指定代幣8個

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四日Chill通行證

《01空間》獨家2人同行優惠價：$1,040｜人均$520

單人票價：$570

內容（每份總值$770）：香港咖啡節門票4張、香港咖啡節試飲杯1個、香港咖啡節 x Chill Guy 官方限量禮品1個、香港咖啡節指定代幣16個

（經《01空間》買飛升級送黑色限量版 Chill Guy Tote Bag）



COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

活動日期：2025年4月18日至21日

活動地點：西九文化區藝術公園

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