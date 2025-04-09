天文台料周六濕度95%　開抽濕機做漏1事「白開」?台電2招正確做法

天文台預料，受廣東沿岸受偏南氣流影響，本港未來一兩日沿岸地區潮濕有霧，預料本周四至六（10日至12日）相對濕度持續高達95%，分區更有9個地區濕度見100%。回南天令家中濕漉漉，抽濕機又是時候大派用場！不過，原來使用時亦有學問，做少一件事或如同「白開」！台灣電力公司就曾教導2招正確用法，讓抽濕機發揮最大功效！



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天文台料周四至周六相對濕度高達95%。（天文台官網截圖）

天文台料，受偏南氣流影響，本港周四起（10日）天氣潮濕及有薄霧，日間相當溫暖。此外，天文台亦預料，周六（12日）將有一道冷鋒橫過廣東，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。

據天文台九天天氣預測，由周四（10日）起至周日（13日），本港一連4日有雨，其中周四至周六濕度持續高達95%。分區預測顯示，周六上午7時本港更有多達9個地區相對濕度達100%。

分區預測顯示，周六上午7時本港有多達9個地區相對濕度100%。（天文台官網截圖）

潮濕天氣殺到，又是時候出動抽濕機。不過，要怎樣才能令抽濕機發揮最大功效？

一名台灣網友曾於社交論壇PPT發文表達對使用抽濕機的疑慮。他認為，如果開抽濕機時打開窗戶，戶外空氣和濕氣一直吹進來，或會影響抽濕機效能。可是，如果關掉窗戶，感覺不通風，又對呼吸不好。

貼文隨後引發不少網友熱烈回應，大部分網友認為開抽濕機時必須要關窗，並指不關的話，「外面的空氣會一直進來」、「壓縮機會一直持續耗電運轉」，也有人提及，現時的抽濕機可自行調節抽濕功能的程度，以及有空氣淨化功能，建議關窗後「開55%到60%就好」。

有台灣網友認為，開抽濕機時打開窗戶或會影響抽濕機效能。（Pixabay）

事實上，對於如何令抽濕機發揮最大效率，台灣電力公司就曾在官方Facebook發文，傳授市民兩招正確使用抽濕機的方法。

1. 搭配風扇或循環風扇

台電貼文表示，要讓抽濕機效率更好，首先要搭配風扇或循環風扇。這樣可讓室內空氣流動，令抽濕效率更好。

2. 定期清洗或更換抽濕機濾網

另外，定期清洗或更換抽濕機的濾網亦尤其重要。如果抽濕機濾網上堆積了灰塵，就會讓進風量不足，不僅影響抽濕的功能，還會增加危險。因此，台電建議大家依使用情形定期清理，便可讓抽濕機維持較好的效能。

台電建議開抽濕機時要搭配風扇或循環風扇，以及定期清洗／更換濾網。

最後，台電亦提醒，使用抽濕機時務必要關閉門窗，而且要放在室內空氣流通的地方，才能讓抽濕機發揮最大效能。

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