香港新商場11大｜啟德Gundam Base／旺角／觀塘＋1間激似東京地標

香港新商場2026｜香港商場好去處｜香港近年迎來零售新氣象，多個新商場相繼落成，成為2026年必去的打卡熱點！其中啟德雙子匯SNDO三道，已有愈來愈多的新店進駐，包括高達迷引頸以待的Gundam Base、日本《週刊少年 JUMP》旗下精品店JUMP SHOP等，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了香港11大新商場及重點店舖資訊，由樓層分布到打卡亮點，一份懶人包帶你玩盡最新熱點，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港新商場【1】啟德雙子匯 SNDO三道——商場各樓層店舖重點一覽

三道SNDO坐落於啟德的The Twins雙子匯二期，佔地超過110萬平方呎，全高22層，與一期商場合計提供500間店舖，目前已分階段開放。新商場集結55個零售、美食、生活和娛樂熱點，並且有美食專區SNDO EATS、多功能場地TT Hall、空中花園Sky Koen；及以日本商店街為靈感設計、足足3層的SNDO Shōtengai等特色區域。

啟德雙子匯 SNDO三道｜全新閱讀及打卡聖地 日本生活風格書店「SNDO READS」

位於商場7樓的SNDO READS，佔地2萬平方呎，為九龍東最大的生活風格書店，可俯瞰整個啟德景觀。書店除了是閱讀勝地，更提供各式生活好物，包括日本愛貓品牌Cat's ISSUE、本地日式生活美學店47日和、香港手做陶瓷器物工作室阿部陶器、日本《週刊少年JUMP》旗下精品店JUMP SHOP等。

SNDO READS亦設多個打卡位，其中瀑布樓梯以「水中風景」為設計概念，沿著瀑布階梯向上走更可抵達8樓的THE GUNDAM BASE HONG KONG，店內擺有8米高的神高達立像。

啟德雙子匯 SNDO三道｜6樓集合多間潮玩品牌首店+寵物專區

位於商場6樓的ANIME ZONE，則集合多間潮玩新店，例如卡牌專門店Card Express、壽屋KOTOBUKIYA、Nicoa等，當中不少更是香港首店。同層更具備寵物友善專區SNDO PETS，引入多間寵物用品專門店，如Konanmoko、Three Little Meow，方便主人選購毛孩用品。

地下至2樓專區則結集多個國際及潮流品牌，包括agnès b.、MARC JACOBS、TUMI等，而12至14樓的SNDO EATS，則提供來自不同地方的美食餐廳，如主打片皮鴨及湘川菜式的稻魚鴨、正宗越南菜及馬來西亞菜的Asian Lab、米線專門店麵聖等。

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期



香港新商場【2】啟德天璽．天Mall——22萬平方呎／設行人隧道連接AIRSIDE

繼大型商場雙子匯於啟德開業後，啟德再有新商場。新鴻基地產旗下項目之一的「天璽．天Mall」基座商場總面積約22萬平方呎，上層為住宅部分，下層則設有行人隧道連接毗鄰商場AIRSIDE。商場現時已有店舖陸續進駐，包括日本人氣藥妝店松本清、日本連鎖眼鏡品牌JINS等。

地址：啟德協調道10號



香港新商場【3】三布目Scramble Hill——樓高10層／鄰近地鐵站／設1.5萬呎人寵共融空間

新鴻基地產旗下的大型商業項目「三布目Scramble Hill」即將分階段開幕！商場命名靈感來自東京涉谷著名地標Scramble Square及ScrambleCrossing，象徵人潮聚集的活力氛圍。而新商場選址觀塘巧明街，樓高10層，佔地面積達50萬呎，能夠容納180間商戶進駐。

交通方面，「三布目Scramble Hill」毗鄰觀塘站及牛頭角站，配有行人天橋連接創紀之城六期，由港鐵牛頭角站步行只需5分鐘，十分便利！

值得一提，商場將以「創意山脈」為主題，主打年輕家庭及人寵共融的概念，在9-10樓設有1.5萬呎人寵共融的空中花園，並擁有戶外用餐區，以便主人與毛孩作休閒活動。

地址：觀塘巧明街98號



香港新商場【4】U Corner——鄰近旺角港鐵站／設24小時無人自助拉麵店

U Corner是市區重建局的「新填地街／山東街發展項目（One Soho）」，早於2023年第三季落成，距離旺角港鐵站只需幾分鐘的路程。而最近，就陸續有食肆和商户進駐，包括日式Cafe「骨子裡」、「十常 八九」以及24小時無人自助拉麵店「Schoodles」等。

商場樓高3層，分別為商場地下、1樓及地庫1層。商舖部份總實用面積約為1萬3千平方呎，店舖出租面積約由2百20至2千200百平方呎。

地址：旺角山東街32B號 U Corner



香港新商場【5】銅鑼灣利園八期——6萬平方呎／銅鑼灣新地標

由希慎及華懋宣布合作發展全新商業發展項目「利園八期」，將提供佔地超過6萬平方呎的公園及開放空間，定期舉辦周末市集、戶外劇場及現場活動，以及表演藝術與文化展廳，還有超過10萬平方呎的零售空間，涵蓋時尚精品店、電子產品、生活雜貨、餐廳及酒吧等，預料開幕後，將成為銅鑼灣全新地標。

地址：銅鑼灣加路連山道8號



香港新商場【6】啟德雙子匯SOGO——傳統日式百貨為定位

坐落於啟德雙子匯1期的SOGO於2024年11月底正式開業，以傳統日式百貨為定位，從B1/F至10/F雲集人氣國際奢侈品牌、美妝品牌、家居生活及精品百貨及網購取貨服務等，當中包括香港首間LG專門店、Bandai Namco首店、日本御好燒專門店Okosta，以及CHANEL、DIOR、YSL等奢侈美妝品牌。

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯1期



延伸閱讀：

香港新商場【7】啟德體育園零售館——雲集200間零售及餐飲商店／牛角全新一人燒肉「牛角J」

啟德零售館於2024年12月中正式開幕，零售館分為零售館1、零售館2及啟德零售館3合共3座，雲集200間零售及餐飲商店。當中包括GUxUNIQLO的旗艦店、牛角全新一人燒肉「牛角J」、Hot Toys Power Gate專門店、任天堂官方商店等。零售館更設有本港最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS以及保齡球中心「Top Bowl」等玩樂設施。

地址：九龍啟德承啟道38號啟德體育園



延伸閱讀：

香港新商場【8】灣仔合和商場——38萬平方呎／全港首間大型遊戲生活館／1.2萬呎室內匹克球運動場

灣仔合和商場於2024年12月19日開幕，是灣仔一個集飲食、零售、娛樂於一身的全新地標。合和商場佔地38萬平方呎，引進多間旗艦店及零售商店，當中包括全港首間大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店」、1.2萬呎室內匹克球運動場「Stackd Pickleball」、50,000呎日式家庭用品店「NITORI」、3萬6千呎室內樂園WHIMSY歡樂天地，更有時尚首飾、生活雜貨、親子設施等。

+ 1

地址：灣仔皇后大道東183號



香港新商場【9】西沙Go Park——130萬平方呎／3千呎寵物公園／7米高戶外攀石場

西沙GO PARK是西貢區全新大型綜合發展項目，糅合室外與室內、集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標，總面積超過130萬平方呎！西沙GO PARK設有佔地面積超過100萬呎的多元化戶外運動公園、3千呎的「Glamping露營」主題寵物公園、7米高的戶外攀石場「JUST CLIMB」等運動設施，還有Tesla體驗館、美國冒險樂園、餐廳等設施。

地址：新界西沙海映路9號



延伸閱讀：

香港新商場【10】壹同Dock 1A——34,000平方呎／西貢新商場

位於西貢的壹同Dock 1A是一座新活化的商場及停車場設施，於2025年1月正式開幕，是西貢首個大型商場。壹同Dock 1A樓高10層，佔地超過3萬4千平方呎。目前商場只有超級市場、健身中心及獸醫診所，預計更多新店快將進駐。

壹同Dock 1A（官方圖片）

地址：西貢翠塘路1A號



香港新商場【11】長沙灣SOHO WEST——5萬平方呎／無遮擋欣賞維港美景

長沙灣全新臨海商場SOHO West於2024年8月正式營業，商場佔地逾5萬平方呎，樓高3層，座落於西九龍海濱地帶，商場內的餐廳及咖啡店都可以無遮擋欣賞維港美景！想看著海景品嘗美食飲品可以選擇韓國休閒餐廳Terrace in Seaside、來自日本的% Arabica咖啡店、德國菜King Ludwig am Meer等。

地址：西九龍荔盈街10號



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略