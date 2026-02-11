飲茶平價推介16間｜$1茶位、$9鮑魚燒賣　1間激抵粥+2款點心$35.8

飲茶平價推介｜近年百物騰貴，茶樓亦跟隨加價，不少地方飲茶一盅兩件都要人均3位數起跳。《香港01》好食玩飛記者搜尋了16間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有早茶茶位$1的社企「銀杏館」，以及近日網民推介的「朝日館」$35.8套餐，有一粥加兩款點心。詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飲茶平價推介【1】朝日館——$10.8起歎多款點心／網民：價錢食物對得起有餘

近日，有網民在香港酒樓關注組推介一間位於荃灣的新派酒樓朝日館，酒樓優惠繁多，包括「早茶優惠點心」，最平僅需$10.8就可歎盡多款點心！另外，在早茶時段更有「三寶優惠」，$35.8便可自選一款經典粥／飯配兩款小吃，包括皮蛋鹹骨粥、豉油皇炒麵，山竹牛肉球等，非常抵食！樓主更表示「呢個價錢食物對得起有餘」！

朝日館最平僅需$10.8就可歎盡多款點心。（Facebook@香港酒樓關注組）

朝日館

地址：荃灣兆和街4號周氏大廈1樓

太子彌敦道789號健峰保險大廈地舖及1樓

人均消費：100-200



飲茶平價推介【2】翠園快閃點心套餐！平均$16一籠！

在香港有多間分店的翠園，近期推出快閃套餐優惠，「精緻粵菜套餐」只需$128便可品嘗8款點心，即平均$16就有一籠，而且菜式絕不馬虎，包括蝦餃、燒賣、蘿蔔糕、雞絲脆春卷、叉燒拼海蜇、貴妃脆蝦球、魚湯浸娃娃菜及蛋白杏仁茶。酒樓環境清雅，座位舒適，啱晒家庭聚會！

$128歎8款點心🤤

翠園

地址：新界葵涌興寧路12號葵青劇院1號舖（葵青劇院店）

將軍澳唐賢街9號PopCorn 1, 2樓1-2號舖（popcorn分店）

黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G12號舖（黃大仙分店）

太古太古灣道14號太古城中心第三期1樓（太古分店）

元朗朗日路9號形點 I L2樓2039號舖（元朗分店）

大埔安邦路8&10號大埔超級城B區1樓136-150號舖（大埔分店）

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期1樓1033-38號舖（新都城分店）

新界沙田新城市廣場一期8樓801A號舖（沙田分店）

人均消費：$100-400



飲茶平價推介【3】點心到——低價茶位＋份量足

點心到主打全日供應即叫即蒸點心，茶位費每位收取$5，且不設加一服務費，相比傳統酒樓能節省約額外支出。點心單價普遍定在$18至$35之間，並設有兩件裝選項，方便人數少的食客以較低成本點選更多款式。

這裡的蒸飯份量相當有誠意，鳳爪排骨飯或窩蛋牛肉飯約$32至$38，一盅已經足夠一餐。抵食推介包括平日午市供應的套餐，約$50至$65包含一份主食及一款點心，在市中心區域屬於大眾化預算內的實惠選擇。

點心到

地址：佐敦廟街286-298號華志大廈地下6-8號舖

油麻地彌敦道484號鴻星大廈地舖

旺角洗衣街39號金雞廣場地下1A, 1B, 1C號舖

人均消費：$50-100



飲茶平價推介【4】鍾菜館、鍾廚、潮囍薈——低至$7點心限時供應／新增5款$9點心選擇

稻香集團旗下的鍾菜館、鍾廚、潮囍薈近日推出點心優惠，提供多達16款$7、$8及$9的點心，11月起，更有全新五款$9點心，包括鮑魚燒賣、臘味糯米飯、金湯西洋菜鯪魚球、生拆鮮蝦餃及白灼西生菜；12月更有全新$7點心，包括奶皇蘋果包、金湯脆竹卷、鮮蝦韮菜餃、香煎臘味芋頭糕及潮式糯米卷，優惠限時供應！

鍾菜館、鍾廚、潮囍薈

地址：

坳背灣街13號鍾偉平大樓地下（火炭店）

軒尼詩道338號北海中心2樓（灣仔店）

數碼港商場 1 樓102 號舖及 102 號舖前座位間（數碼港店）

赤柱廣場3樓308號舖（赤柱店）

北京道1號802號舖（尖沙咀店）

時代廣場12樓1201舖（銅鑼灣店）

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【5】客館——全場點心8折

客館是一家主打傳統手工粵式點心的家常食府，環境裝修簡潔明亮，適合日常親友小聚。這裡的點心堅持即點即蒸，招牌菜式如鮮蝦餃、燒賣及叉燒包等，口感紮實且分量適中。

目前平日午市時段點心均有八折，晚市則設有特價小菜組合。價格方面，一般點心每籠約為$30至$50，小菜類則在$80至$150左右。

客館

地址：九龍灣牛頭角道11號皓日1樓101及102號舖

荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓P9-9A號舖

黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G13號舖

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG051號舖

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【6】銀杏館——$1茶位／一件一籠$2起

社企餐廳銀杏館三間分店，每天早上7時30分至10時30分供應早茶點心，茶位僅需$1。而點心全部由廚房團隊每日手作製作，包括蝦餃、燒賣、粥品、蒸飯等經典1盅1件的點心，款式多達22款，當中最平的蛋點僅$2起，價錢豐儉由人，啱晒各位老友記在晨運後與三五知己相聚。

銀杏館

地址：太古基利路7號太吉樓地下4及5號舖

油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖

油塘高超道38號大本型空中花園R01號舖

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【7】蓮香樓——蝦餃／鵪鶉蛋燒賣／潮州粉果／叉燒包

蓮香樓是一間擁有近百年歷史的傳統茶樓，室內裝修保留舊式茶樓風格，提供茶盅泡茶，並由店員推著點心車在座位間供應點心，食客需自行拿取點心卡交由店員蓋章。收費方面，茶芥每位為$18，點心價格按大小分為不同級別，單價普遍介乎$20至50不等。除了招牌的蓮蓉包、燒賣及腸粉外，店內亦有供應如鵪鶉蛋燒賣、豬肚燒賣等市面較少見的傳統款式。體驗舊年代！

+ 2

蓮香樓

地址： 中環威靈頓街160-164號

尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【8】龍悅——早市$7.8起 假日都適用

龍悅酒樓火炭店繼$88點心放題後，再推出驚人優惠！逾50款點心與粥粉飯麵，早市及茶市價$7.8至$16.8不等，周一至日連公眾假期均不加價。當中有鮮蝦餃、燒賣皇、奶黃包、叉燒腸、鳳爪排骨飯等多款經典點心，就連向來列入頂點的瑤柱灌湯餃、羊肚菌棉花雞等僅需$16.8，硬撼北上潮。有「香港酒樓關注組」網民試食後分享，以$46（連茶錢及加一）點了三款點心，讚其味道與賣相不俗，尤其對較少見的雞絲粉卷感到驚喜，並表示將再光顧。

龍悅（火炭店）

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【9】滿福庭——早茶茶位$3.8 點心震撼價$7.8起

滿福庭推出早茶優惠，食客只要在平日早上9:00前埋單，每位茶錢只需$3.8！此外，酒樓在平日中午12:00前，多款點心提供「震撼價」，如酒樓的人氣小食脆麻花，口感香脆鬆化且甜而不膩，一份僅需$7.8；蘿蔔糕煎得微脆，還帶有淡淡的蘿蔔香氣，亦只需$8.8，價錢相當實惠！

滿福庭

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心7樓

人均消費：$100-200



飲茶平價推介【10】半島漁港／阿翁火鍋館——點心粉麵飯$18起

半島漁港是典型的連鎖粵式酒樓風格。店內空間通常較寬敞，適合家庭聚餐或早午茶。分量較大，且經常配合早茶或午市提供特價時段優惠，對於追求實惠的街坊來說是首選。

在餐點表現上，招牌的半島蝦餃皇$42，以皮薄透光、蝦肉分量飽滿見稱；蟹籽燒賣皇 $32，肉質口感彈牙且不油膩。不少食客愛吃叉燒焗餐包售$28，外層酥皮香脆，內裡的蜜汁叉燒分量適中。

半島漁港 / 阿翁火鍋館

地址：深水埗西邨路19號南昌薈1樓F102號舖

天水圍天華路33號T Town North 1樓N105-109號舖

灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地舖及1樓

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-104號舖

觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場2樓203號舖

馬鞍山馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖

油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 6樓

人均價格：$100-$200



飲茶平價推介【11】一點心 (通菜街)——米芝蓮$21食到

一點心是不少本地人與遊客心中的名店，曾獲米其林一星。店面環境簡潔地道，提供熱騰騰的即蒸點心。雖然門外常有排隊人龍，但點心上桌時皮不乾，保留了粵式點心應有的手工感。

招牌的薄皮鮮蝦餃$50，皮薄透亮且蝦肉份量足；蟹皇蒸燒賣$42，口感紮實且帶有肉汁。受歡迎的焗叉燒包售$30（3個），外皮酥脆且內餡蜜味香濃。此外，豉汁蒸肉排 $32，蜜汁叉燒腸$36，皮滑且淋醬入味。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖

尖沙咀赫德道4號The Hart地舖

中環擺花街44號地舖

人均價格：$50-$100



飲茶平價推介【12】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

新贊記點心皇是一間走大眾化路線的點心店，店面裝修簡約，環境與一般街坊茶餐廳相近。不少食客認為這裡的點心雖然沒有華麗的擺盤，但勝在即叫即蒸，上桌時熱氣騰騰，保留了傳統點心應有的溫度，是飲茶的實惠選擇。

招牌點心如鮮蝦餃皇售價$32，皮薄且蝦肉分量適中；蟹籽鮮蝦燒賣 $28，肉質紮實而不油膩；而酥皮焗叉燒包$26（3個），外皮鬆脆，內裡的蜜汁叉燒鹹甜適中；豉汁蒸排骨 $26，排骨滑嫩且豆豉味入味。整體而言，食客多評價其出品穩定，以親民的價格提供街坊認可的品質。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號

太子荔枝角道33號百匯軒

長沙灣東沙島街181號地下C號舖

深水埗大埔道48-52號中正大廈地舖

人均價格：$50-$100



飲茶平價推介【13】得閒飲茶——$20起創意點心＋得獎蝦餃之王

得閒飲茶是一間走新式路線的點心專門店，該店主打即叫即蒸的手工點心，並以懷舊香港風格為裝潢主題。招牌美食包括皮薄餡鮮的蝦餃之王、蟹籽燒賣皇以及口感鬆軟的傳統馬拉糕。此外，店內亦提供如黑金流沙包及蒜香蝦春卷等融合新意的款式。

點心價格根據種類劃分，小點約為$22，中點約$28，大點及特點則由$32至$38不等。以招牌的蝦餃之王及燒賣為例，每份單價約為$35前後，而腸粉及炸物類則約介乎$25至$35。茶位費通常為每位$6，該店不設加一服務費。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖

深水埗福榮街116號

元朗谷亭街13號

人均價格：$50-$100



飲茶平價推介【14】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣＋多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21至$55，茶芥僅需$3，而且保證即叫即做，其中原隻鮑魚燒賣為$32、籠太子蝦餃皇$31（4件）、多汁小籠包$25都是餐廳主推。

籠太子點心專門店

地址：旺角柏樹街9號

屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖

人均價格：$50-$100



飲茶平價推介【15】添好運點心專門店——米芝蓮一星

添好運點心專門店是一家以著稱的港式茶館，曾被稱最便宜的米芝蓮星級餐廳。店舖裝潢從傳統樸實轉向更現代、雅致的風格。該店的招牌點心是酥皮焗叉燒包，外殼香脆、內餡熱氣騰騰。此外，馬拉糕的蓬鬆度與鮮蝦燒賣的紮實口感。價格定位非常大眾化，普通點心每份約$25至$45。品牌亦推出了多款融入新派元素的菜式，包括鮑魚燒賣皇、黑松露鮮蝦餃以及金絲炸鮮奶等。

+ 1

添好運點心專門店

地址：深水埗福榮街9-11號地舖

中環港鐵香港站L1樓12A及12B號舖

大角咀海庭道18號奧海城二期地下G72A-C號舖

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖

尖沙咀香港西九龍站B1M層B1M-1號舖

將軍澳欣景路8號新都城中心二期地下G03號舖

太古康山道1號康怡廣場北座地下G2號舖

元朗朗日路9號形點一期2樓2068號舖

新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G03A號舖

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期4樓455號舖

人均消費：$50-200



飲茶平價推介【16】肥牛火鍋海鮮酒家——$22套餐包一客粥＋一籠點心

近日，有網民在Facebook群組@香港酒樓關注組分享，在旺角光顧了一間他稱之為「全港最平」的酒樓「肥牛火鍋海鮮酒家」，當中$22點心孖寶套餐，包含一客粥品及一籠點心，價錢實惠，而且從點心紙可見，有叉燒包拼雞包仔、菜苗餃、粉果等食物九選一，選擇亦不少。雖然如此，但他認為粥不夠熱及口感稀薄，且早茶時段結束前半小時便被店員催促結賬，用餐體驗略為倉促。

貼文發出後，隨即引來不少網民討論，有網民留言「22蚊仲想點呀」，認為不應對食物質素有太高期望；亦有網民認為價格吸引，直呼「好平」。

肥牛火鍋海鮮酒家

地址：旺角山東街32C號地舖至3樓

深水埗醫局街173-183A號嘉寶大廈1樓

人均消費：$100-400



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略