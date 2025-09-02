飲茶平價推介9間｜蓮香樓推半價點心！$7叉燒包＋坐擁海景

飲茶平價推介｜近年百物騰貴，茶樓亦跟隨加價，不少地方飲茶一盅兩件都要人均3位數起跳。《香港01》好食玩飛記者搜尋了9間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有早茶茶位$3.8的「滿福庭」，也有$21品嘗米芝蓮點心及人氣得獎蝦餃之王的「一點心」。詳情即睇下文！



飲茶平價推介【1】蓮香樓——$148品嚐10道菜！蝦餃／鵪鶉蛋燒賣／潮州粉果／叉燒包

蓮香樓是擁有近百年歷史的香港老字號，以傳統的粵式風味和懷舊的茶樓氛圍深受食客喜愛。至今仍保留著原有的懷舊特色和文化。店內裝飾著中國古文詩句和山水字畫，該酒樓不設貴賓房，歡迎搭台，使用舊式手推點心車，體驗舊年代！👉🏻😍即訂座品嚐半價點心套餐🤤

KKday推出獨家優惠，原價$296的豪華10道點心套餐，現在只需$148！套餐包含蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、潮州粉果、鮮蝦菜苗餃、叉燒包、流沙奶黃包、養顏紅棗糕和芒果桂花糕等菜色。

蓮香樓

地址： 中環威靈頓街160 - 164號



飲茶平價推介【2】龍悅——早市$7.8起 假日都適用

龍悅酒樓火炭店繼$88點心放題後，再推出驚人優惠！逾50款點心與粥粉飯麵，早市及茶市價$7.8至$16.8不等，周一至日連公眾假期均不加價。當中有鮮蝦餃、燒賣皇、奶黃包、叉燒腸、鳳爪排骨飯等多款經典點心，就連向來列入頂點的瑤柱灌湯餃、羊肚菌棉花雞等僅需$16.8，硬撼北上潮。有「香港酒樓關注組」網民試食後分享，以$46（連茶錢及加一）點了三款點心，讚其味道與賣相不俗，尤其對較少見的雞絲粉卷感到驚喜，並表示將再光顧。

龍悅（火炭店）

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓

營業時間：星期一至日 07:00-23:00

早市：每日早上7:00–11:00／茶市：下午2:00–4:00



飲茶平價推介【3】稻香——3大優惠 長者$18.8食孖寶

近日稻香集團旗下稻香、稻香茶居及稻香超級漁港的指定分店，推出「飲茶節」3大優惠，包括長者優惠、午市下午茶優惠價炒粉麵飯。首先，長者可於早茶時段享$18.8孖寶優惠，當中有逾10款點心可選。第二，在平日午市及下午茶時段，污糟雞蒸陳村粉、風味廈門炒米及竹笙皇三寶濃湯雞等都會有優惠價，最平$48。最後，部分粥粉麵飯亦將以「回憶價」推出，銀芽肉絲炒麵等低至$38，抵食又大份！

稻香「飲茶節」優惠

「老友記」優惠

優惠時間：星期一至五上午7時至11時55分／星期六、日及假日上午7時至10時55分

優惠內容：$18.8孖寶

適用分店：緬甸臺及粉嶺分店



午市及下午茶優惠

優惠內容：$38起食粥粉麵飯

適用分店：九龍灣、佐敦分店

*以上優惠不適用於雅蘭分店



飲茶平價推介【4】滿福庭——早茶茶位$3.8 點心震撼價$7.8起

滿福庭推出早茶優惠，食客只要在平日早上9:00前埋單，每位茶錢只需$3.8！此外，酒樓在平日中午12:00前，多款點心提供「震撼價」，如酒樓的人氣小食脆麻花，口感香脆鬆化且甜而不膩，一份僅需$7.8；蘿蔔糕煎得微脆，還帶有淡淡的蘿蔔香氣，亦只需$8.8，價錢相當實惠！

滿福庭

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心7樓



飲茶平價推介【5】半島漁港／阿翁火鍋館——點心粉麵飯$18起

半島漁港／阿翁火鍋館最近推出2大優惠，包括外賣點心、炒粉麵飯$18起，多款大、中、小點心在早市時段一律$18起，部份人氣點心如瑤柱珍珠雞、蟹籽燒賣皇和水晶蝦餃，也只是$25起，星期一至日都適用！而多款炒粉麵飯及明爐燒味飯也低至$28，包含了外賣盒及膠袋的費用。

此外，第2個優惠是週末晚市堂食叉燒皇或白灼海生蝦都只是$18！師傅每日於自家烤爐烤製叉燒，再配上自家秘製醬汁烤到脆皮蜜糖邊，每啖都有肉汁爆岀來！超juicy！而海生蝦，鮮甜多肉！灼到剛剛好，夠晒彈牙！

半島漁港 / 阿翁火鍋館

地址：

深水埗西邨路19號南昌薈1樓F102號舖

天水圍天華路33號T Town North 1樓N105-109號舖

灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地舖及1樓

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-104號舖

觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場2樓203號舖

馬鞍山馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖

油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 6樓



飲茶平價推介【6】一點心 (通菜街)——米芝蓮$21食到

太子通菜街的「一點心」雖連續多年獲米芝蓮推薦，卻仍保持親民價位，環境走港式茶記格局，充滿地道風味，點心介乎$21至$42不等，豐儉由人，星期一至五免收加一服務費，茶芥每位$6。當中食客推薦必食點心有皮薄爆餡鮮蝦餃（$42）、叉燒焗餐包（$25）、鮮蝦菜苗餃（$24）等。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖

營業時間：星期一至日 10:00-22:00



飲茶平價推介【7】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

「新贊記點心皇」以超值價錢吸引街坊，$22起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，流沙包（$22）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號

營業時間：星期一至日 07:00-22:00



地址：太子荔枝角道33號百匯軒

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



飲茶平價推介【8】得閒飲茶——$20起創意點心＋得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣，而點心價格$20起跳，最貴都是$46盅飯！ 最特別莫過於春風得意腸（$42）及得獎蝦餃之王（$36），「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！

「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」（$28）、「紫薯流沙煎堆仔」（$32）及「千島醬脆皮蘿蔔糕」（$33）。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：深水埗福榮街116號

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：元朗谷亭街13號

營業時間：星期一至日 06:30–23:30



飲茶平價推介【9】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣＋多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21-$55，茶芥僅需$3，而且保證即叫即做，其中原隻鮑魚燒賣（$32）、籠太子蝦餃皇（2件$16／4件$31）、多汁小籠包（$25）都是餐廳主推。

籠太子點心專門店

地址：旺角柏樹街9號

營業時間：星期一至日 10:00-02:00



地址：屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖

營業時間：星期一至日 08:30-18:00



