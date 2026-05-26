天文台料一連三日33度　出門10小時不關冷氣更慳電？台電爆真相

天文台｜本港受高空反氣旋影響，未來兩三日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，天文台預料，未來周三至五，天氣炎熱，估計市區氣溫一連三天高達至少33度，其中2地區更高達35度。



天氣酷熱，難以避免想開冷氣，但冷氣耗電量高，令不少人擔心高昂的電費。不過，最近台灣網傳出門10小時不關冷氣竟然更省電？但事實又是否如此？原來台電早有解釋，還有以下3個省電建議！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料周三氣溫高達攝氏33度。（天文台官網截圖）

天文台料周四13個地區高達攝氏33度

天文台預料，未來兩三日廣東沿岸酷熱，估計本港周三（27日）起一連三日市區最高氣溫達攝氏33度。據天文台分區預測顯示，後日(28日）中午12時，本港有多達13個地區氣溫高達攝氏33度或以上，其中上水及打鼓嶺更高達攝氏35度。天文台預計，一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，屆時高溫天氣才有機會緩解。

天文台預料，周四本港有多達13個地區，氣溫高達攝氏33度或以上。（天文台官網截圖）

天氣酷熱，難以避免想開冷氣，但不少人也擔心長開冷氣令電費大大增加。不過，早前有台灣網民指出門10小時不關冷氣更省電，引起廣大網民討論。究竟這個講法是否有根據？

有關說法流出後，台灣電力公司亦在其官方Facebook拍片及發文回應，指出該說法完全錯誤，因冷氣機機體內的壓縮機會為了維持室內固定溫度而持續運轉，增加用電量。台電亦補充，除非只是短時間外出（30分鐘內），就可以考慮不關掉冷氣。

另外，日本家電廠大金工業亦曾實測，發現除非離開家中超過30分鐘，否則持續讓冷氣運轉才是最慳電的做法。因冷氣每次重啟時，壓縮機運轉會消耗約1.3度電。因此，如果只是短時間出門，可以調高冷氣溫度來節能。

大家如果想開冷氣，又想節省電費可以怎樣做？其實台灣電力公司也曾給予以下3個建議：

1. 風扇放冷氣出風口下方 幫助室內空氣循環

台電指出，冷氣每升高1度就可以減少6%耗電量，因此建議在開冷氣的時候可以配搭冷氣的神隊友——風扇。只要將風扇放在冷氣出風口下方，便可幫助室內空氣循環，加速室內降溫，從而更快達到冷氣設定溫度，當冷氣機壓縮機運轉時間減少，便可節省用電。

2. 睡覺前將冷氣調為「睡眠」模式

不少人也忽略了冷氣的「睡眠」模式，其實這個功能對省電大有幫助！台電表示，「睡眠」模式會隨著時間將冷氣溫度逐漸往上調升2-3度，不僅省電，還可幫助大家在半夜不會被冷醒，一舉兩得！

3. 每2星期清洗過濾網

另外，冷氣的過濾網如果太髒，也容易浪費電力。空氣過濾網最好每2個禮拜清潔一次，不但可以提升冷氣效能，還可幫助省電。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）