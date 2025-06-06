打風前變蒸爐？天文台料分區35˚C　冷氣公司教開「神Mode」超慳電

天文台指，一道廣闊低壓槽會在周末期間帶來不穩定天氣，預料廣闊低壓槽上可能有低壓區在下周初於呂宋附近發展，若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」。天文台預料，高空反氣旋增強，本港天氣日間酷熱，預測周日（8日）至下周二（10日）市區最高達攝氏33度，周日（8日）分區氣溫更高達35度。



天氣悶熱，冷氣自然人人都會開，不過很多人都不懂活用家中冷氣的功能。據日本Panasonic問卷調查，有7成以上的人不知道，原來只要開一個模式，就可以輕輕鬆鬆令冷氣涼得更快且更省電。



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天文台料周日（8日）至下週二（10日）氣溫高達攝氏33度。（天文台官網截圖）

天文台料周六2區最高達攝氏35度

天文台預料，廣東沿岸在未來數日受高空反氣旋影響，本港天氣日間酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在周末期間帶來不穩定天氣，預料廣闊低壓槽上可能有低壓區在下周初於呂宋附近發展，若低壓區增強為熱帶風暴，將可能成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」。

據九天天氣預報，周日至下周二市區最高溫度達33度。分區預報顯示，周日下午2時，石崗、大埔、上水及打鼓嶺更高達35度。天文台料氣溫至下周末，將稍稍下降。

分區預報顯示，周日下午2時，石崗、大埔、上水及打鼓嶺更高達35度。（天文台官網截圖）

打風前本港天氣變得悶熱，相信家家戶戶也開始開冷氣，但大家又對家中冷氣的功能有多熟悉？據日本媒體ITmedia報道，Panasonic於5月初針對20至60歲的住戶進行問卷調查，結果竟然發現有超過70%的受訪者幾乎從未使用冷氣機的送風模式。Panasonic表示，相較於冷氣模式，其實送風模式可以節省更多電力，而且涼得更快。

送風模式每小時僅約$0.02 溫度如吹中等風速的風扇

Panasonic指，送風模式不會啟動冷氣的壓縮機，只會使用風扇送風，因此可以減低耗電量。數據顯示，送風模式每小時的耗電量約12Wh，以每度電費日圓$31（約港幣$1.7）計算，每小時電費約日圓$0.4，即約港幣$0.02，絕對比冷氣模式更省電。

此外，冷風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1度至2度，相等於每秒1米的涼風風速，感覺如同中等風速的風扇。因此，如果室內溫度未達28度，使用送風模式已足夠感到涼快。

冷風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1°C至2°C。（資料圖片）

炎夏開送風模式 耗電量減少約21.1%

值得一提，報道同時引述了三菱電機的實驗報告，指出在初夏和炎夏都可使用送風模式。根據實測結果，與設定成28度的冷氣相比，將冷氣溫度設定為30度，同時使用「擺動送風模式」，體感溫度只相差0.2度，但耗電量卻減少了約21.1%，既可慳電，又可感到舒適。

不過，香港天氣濕熱，光是使用送風模式或許不夠。如果想涼得快又省電，其實還可參考台灣電力公司的建議，在開冷氣的時候配搭風扇使用，另外亦要記得每2至3周清洗濾網，從而提升冷氣的效能。

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