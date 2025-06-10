風球蝴蝶｜天文台料周五吹7級風　打風開冷氣釀火災？專家這樣說

風球蝴蝶｜天文台表示，按照現時預測，低壓區會在今日下午至明早（11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台最快於明早發出一號戒備信號，並因應情況於周四（12日）考慮改發更高戒備信號。天文台上調周末的風力預測，目前預計周五（13日）高地風力達7級。



颱風殺到，氣溫或會稍降，但不少人在室內仍會開冷氣。過去不時有網民討論，打風時應不應該開冷氣，因有人擔心強風與冷氣摩打產生抗衡，導致冷氣機過熱起火，到底這個傳說孰真孰假？原來專家早有答案！



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天文台預料，周四天氣轉壞，但最高氣溫仍高達31度。（天文台官網截圖）

風球蝴蝶｜天文台料本周後期迎狂風驟雨

天文台表示，低壓區會在今日下午至明早逐漸發展為熱帶低氣壓，最快於明早發出一號戒備信號，並視乎颱風的距離和發展速度，評估是否需在周四改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台九天天氣預報指，周四料有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多。海有湧浪，高地間中吹6級風。周五料高地吹7級風。

天文台九天天氣預報指，周四料有幾陣狂風大驟雨。（天文台官網截圖）

風球蝴蝶｜專家稱冷氣有保護機制

颱風來臨，氣溫周四起雖然稍降，但市區最高氣溫仍達31度，屆時相信仍有不少人在家開冷氣。過去就不時有網民討論，打風時應不應開冷氣，因強風可能會與冷氣摩打抗衡，導致冷氣過熱起火，釀成火災。到底事實是否如此？原來這個迷思早已被專家拆解——

其實大部分冷氣機都設有保護機制（High Cut），可感應冷氣室外機的狀態是否正常。機電工程署曾於官方Facebook發文指出，當冷氣室外機所處的環境溫度過高、機身太髒或是太久沒有清洗時，就會可能出現壓力保護機制「High Cut」，而市面上的機種普遍亦已安裝高低壓傳感器及熱敏電阻，用作調節系統內雪種狀況。

換言之，當冷氣室外機遇上上述情況便會停止運作，以防過熱爆炸。

冷氣室外機設有壓力保護機制「High Cut」。（截圖自Facebook@機電工程協會）

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強亦曾接受傳媒訪問指，雖然外面的風吹入冷氣機時，會與冷氣機內的風扇吹出來的風抗衡，但由於冷氣機後面有鑽孔，可緩衝外部吹進來的風吹入冷氣機時的衝力，因此內外兩邊抗衡的風力較輕微，並不足以引致著火。

風球蝴蝶｜3狀況應停用

若然擔心冷氣機的安全問題，其實台灣電力公司也曾給予建議，若然在冷氣機出現異味、噪音異常、震動過強等情況，應立即關閉，並尋找專業人士維修，免生意外。

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