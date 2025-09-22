颱風樺加沙｜天文台料星期二下午改發8號　戲院換票/退票安排一覽

颱風樺加沙｜8號風球戲院安排｜打風戲院開唔開？颱風樺加沙襲港，一號風球現正生效，天文台表示，會考慮在星期二（23日）下午1時至4時改發8號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。



買了戲飛的朋友少不了會擔心戲院關閉。本文整合懸掛八號風球期間，MCL、百老匯、英皇、CGV、嘉禾、高先電影院等，全港戲院院線應對措施，包括戲飛換票及退票安排詳情，買了戲飛的朋友要留意了！



颱風樺加沙｜天文台料星期二下午改發8號烈風或暴風信號

天文台指，熱帶氣旋樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸。受樺加沙廣闊環流影響，明日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪，離岸及高地風勢高達12級，達到颶風程度。

天文台將在星期二下午改發8號烈風或暴風信號（天文台）

天文台表示，將在今晚（22日）9時40分改發三號強風信號，並考慮在星期三（24日）下午一時至四時期間發出八號烈風或暴風信號，再視乎樺加沙的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。以下是各大戲院的換票及退票安排：

8號風球戲院安排【1】百老匯院線

百老匯院線於八號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告懸掛時，仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若顧客未能前往戲院觀賞電影，可於警告信號取消後7天內帶同戲票或購票時使用的信用卡或禮蜜卡，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等票值的其他場次戲票。

打風期間，百老匯院線照常營業。（百老匯院線）

8號風球戲院安排【2】嘉禾院線

the sky、StagE及嘉禾大埔戲院於八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號懸掛期間， 一般情況下仍會維持有限度運作。

戲院退票／換票安排：

若顧客因上述熱帶氣旋警告訊號或暴雨警告訊號而未能前往戲院觀看電影，請保留完整戲票，並於戲票所示之放映日期7日內（以放映日期翌日起計）前往同一戲院，換取相同或以下價值（包括票價種類及電影版本）之戲票。所有已售出之戲票將不設退款。 以上安排並不適用於包場、團體購票或特備節目。

嘉禾院線可於戲票日期7天內換票。（圖片來源：嘉禾）

8號風球戲院安排【3】英皇戲院

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若因惡劣天氣而無法觀看電影，顧客可於電影場次放映日期後的14日內，帶同戲票到同一戲院的票房換取相同電影、相同票種及版本的戲票。

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。（英皇戲院）

8號風球戲院安排【4】MCL Cinemas

MCL戲院於八號風球或黑色暴雨警告訊號懸掛時，將照常營業。不過，如天文台發出九號 或以上風球或極端情況時，全線MCL戲院將視乎情況作出營業安排。購票人士可密切留意MCL Cinemas Facebook專頁的最新惡劣天氣安排。

戲院退票／換票安排：

若顧客因惡劣天氣未能前往，可在票務日期起計14天內，前往該戲院票房換領戲票代用券，有效期為一個月，券可在其他 MCL戲院使用。

8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（圖片來源：MCL）

8號風球戲院安排【5】CGV Cinemas Hong Kong

CGV院線於八號或以上風球或黑色暴雨警告懸掛時，一般仍會照常營業。懸掛九號或以上熱帶氣旋警告信號時，戲院將暫停營業。直至改為懸掛八號或以下熱帶氣旋警告信號後兩小時，戲院將按情況逐步恢復營運。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可在警告取消後7天內到已購票之電影院，提供購票時所用的信用咭及交易編號，以換取相同價值或以下的電影門票。已出售的戲票將不設退款。

CGV院線仍會照常營業。（示意圖）（CGV）

8號風球戲院安排【6】高先電影院

據過往安排，當發出八號風球或黑色暴雨警告信號時，高先電影院照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士因強風或暴雨未能如期到戲院觀賞電影，可於所有烈風信號取消後7日內憑戲票或購票紀錄到高先電影院售票處換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。不過，此安排並不適用於團體購票或私人包場。

高先電影院照常營業。（資料圖片）

8號風球戲院安排【7】Cinema City

八號或以上風球或黑色暴雨警告戲院期間照常營業。當懸掛九號 (或以上) 風球、黑色暴雨或極端情況時，Cinema City旗下所有戲院將視乎情況作出營業安排，直至改為懸掛八號或以下熱帶氣旋警告信號後兩小時，戲院將按情況逐步恢復營運。

戲院退票／換票安排：

已購票之觀眾可於警告除下7天內，憑完整有效戲票，到同一戲院票房，換取相同價錢及數量的戲票，但不設退票，此安排並不適用於團體購票或私人包場。

懸掛九號或十號熱帶氣旋警告信號時，Cinema City旗下所有戲院將暫停營業直至改掛八號或以下熱帶氣旋警告信號。（Cinema City）

8號風球戲院安排【8】新寶院線

新寶院線於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能如期到戲院觀賞電影，可於警告除下後，憑票3日內換取相同數量之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。

新寶院線仍會照常營業。（小紅書@香港冒險王）

8號風球戲院安排【9】巴黎倫敦紐約米蘭戲院

戲院於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

如購票人士因以上風球或暴雨警告未能如期到戲院觀賞電影，可於電影放映日期後7天內，帶同戲票或購票時使用的信用卡到戲院票房換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於私人包場及團體購票。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院仍會照常營業。（小紅書@70後出走）

（全文完）