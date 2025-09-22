颱風｜風王樺加沙名字有含義？風球「前身」破壞力驚人　曾淹日本

颱風｜被稱為風王的樺加沙將於今日（22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部，並在明日（23日）為本港帶來狂風大驟雨。天文台將於今晚9時40分掛3號風球，並考慮在明日下午1時至4時改發8號風球。天文台亦預料，周三（24日）離岸及高地風力更可能達12級，強度絕對不容忽視。但大家又知不知道這個「風王」除了威力強勁之外，就連名字也大有來頭？



颱風｜樺加沙意指「快速移動」 前身為另一強風「海貝思」

超強颱風「樺加沙」（Ragasa）名字其實是由菲律賓提供，意指「快速移動」，為世界氣象組織轄下的颱風委員會制定的名單之中首次被使用，並作為代替被除名的「海貝思」而新加入的風名。

「海貝思」於2019年吹襲日本，是日本數十年來遇過最強的颱風，不但造成至少58人死亡、15人失蹤和211人受傷，更導致大規模的河川決堤和水災，至少1萬棟民宅被淹沒，由於該颱風災害過大，因此被日本提出除名。

颱風｜樺加沙或成今年「風王」

樺加沙風力持續增強，在短短30小時內已連升四級成超強颱風，今早最大風力更達16級。天文台亦預料風力將達到烈風、暴風程度，離岸及高地風力或高達颶風程度。而在周三當日，樺加沙最接近本港之時，水位將與2017年的颱風天鴿及2018年的山竹相若，成為今年以來西北太平洋的最強颱風。

天文台預料周三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台截圖）

颱風｜由颱風委員會共同制定命名表

天鴿、山竹、摩羯、樺加沙... ... 大家又會否好奇，到底這些颱風的名字從何而來？其實早於1997年，世界氣象組織轄下的颱風委員會為了避免各國的氣象系統資訊混亂，決定共同為這些來自西北太平洋的颱風命名，使風暴名字一致。

颱風委員會共有14位成員，包括柬埔寨、中國、朝鮮、香港、日本、老撾、澳門、馬來西亞、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、越南及美國。成員各自提供10個名字，制成共140個名字的命名表，然後按照順序年復一年地循環重複使用。而所提供的名字須具有亞洲風格、文雅以及帶有和平之意，因此多為自然景色、動植物、神話人物等。

而香港在2025年所提供的颱風名字則有鳳凰、青馬、珊珊、白海豚、玲玲、榕樹、萬宜、鴛鴦、彩雲、獅子山，這些包含地區、公共建設、少女暱稱及特色飲品的名字。

颱風｜有風連續被「改名」兩次 山竹曾是榴槤？

不過，颱風的名字並非永久錄用，有一些颱風會因為對某個地區造成重大傷亡、經濟損失或文化因素等原因，而不會再被使用。例如在2006年11月，颱風「榴槤」吹襲菲律賓中部，暴雨引發多處山泥傾瀉，導致超過500人喪生及約700人失蹤而被除名，改成由泰國提供的新名字「山竹」代替。然而，「山竹」在2018年再度重創菲律賓，因而再次被停用，並由「山陀兒」取代，可說是連續兩次被替代的颱風。

此外，連續被改兩次名的颱風還有2005年的「龍王」，風名在2007年開始被換成「海葵」，不過其後又在2025年5月被新名字「天馬」取代。

「山竹」在2018年再度重創菲律賓，因而再次被停用，並由「山陀兒」取代。（澳門特別行政區政府地球物理氣局）

