Harrods香港｜最新Promo Code 9折優惠碼+免費退貨 優惠產品推介

【Harrods官網香港購物攻略】提起英國倫敦，Harrods 百貨絕對是很多人心中的夢幻地標。即使身在香港，現在也能輕鬆透過 Harrods 官網將人氣公仔Jellycat及經典Logo 環保袋/手提袋帶回家！《香港01》好食玩飛記者一步步教你如何在官網上輕鬆購物，千祈唔好錯過減價專區，產品低至 4 折！



英國最奢華的百貨公司 Harrods

創立於 1849 年的 Harrods，最初只是一家位於倫敦東區的小雜貨店。憑藉著對品質的堅持和不斷創新的精神，Harrods 迅速發展壯大，並於 1894 年搬遷至 Knightsbridge 現址，成為倫敦最負盛名的百貨公司之一。Harrods 不僅是購物的天堂，更是一座充滿歷史和文化底蘊的建築。其獨特的埃及主題裝飾、富麗堂皇的 Food Hall，以及每年聖誕節的璀璨燈飾，都吸引著來自世界各地的遊客。Harrods 官網

必看品牌包括：頭髮造型品牌 GHD、英國奢華皮具品牌 Mulberry 還有其他熱門美妝品牌例如 Charlotte Tilbury、 Estée Lauder、Guerlain 等等。

Harrods 5月優惠｜Rewards Weekend

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Harrods 必買1. ghd Chronos Max Motion-Responsive Straightener

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Harrods 必買2. CHANEL LES BEIGES Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette

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Harrods 必買3. La Mer The Glowing Hydration Collection

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Harrods 必買4. Dior Capture High-Performance Anti-Ageing Correction Ritual Set

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Harrods 必買5. Dior Addict Rosy Glow Eau De Parfum (100ml)

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Harrods 必買6. Lego Pokémon Pikachu and Poké Ball Model Kit

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Harrods 必買7. SteiffGilda Goose (47cm)

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Harrods 官網開戶4步驟

1. 進入註冊頁面並選擇註冊

在 Harrods 官網首頁，點擊右上角的「Sign In / Register」（登入/註冊），然後在彈出的視窗中點擊「Register」（立即註冊）。

2. 填寫個人資料

按照頁面提示，填寫你的姓名、電子郵件地址並設定密碼。

3. 完成註冊

點擊「Create Account」（創建帳戶）完成註冊。你可能會收到一封驗證郵件，請按照郵件中的指示完成驗證。

4. 加入Harrods Rewards

成為 Harrods Rewards 會員可消費賺取和兌換積分，不定時享有獨家優惠。隨著會員等級提升，福利也會更多。

Harrods 官網開戶4步驟 (Harrods官網）

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Harrods 直送香港/免費退貨詳情

在 Harrods 官網購物，寄送至香港的運費統一為 $240。Harrods 提供14日內免費上門退貨服務，流程非常簡單！

1. 線上申請退貨

登入您的 Harrods 帳戶，前往「Orders & Returns」（訂單與退貨）頁面，選取您希望退回的商品並提交退貨申請。

2. 填寫退貨發票

下載並填寫「Returns Invoice」（退貨發票），請務必清楚填寫退回商品的名稱、數量、您的訂單編號、簽名以及退貨日期，並將填寫好的發票寄送至 Harrods 官方指定郵箱或透過系統上傳。

3. 專人上門收件

在您完成線上申請和提交退貨發票後，DHL 將會安排專人於指定時間上門收取退貨包裹。

4. 快速退款

您的退款將會在收到退回商品後的約一週內退回至您原付款的信用卡或銀行帳戶。

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