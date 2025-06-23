Zalora HK攻略｜信用卡優惠碼/退貨教學 Big Fashion Sale低至1折

【Zalora HK 網購攻略】ZALORA 年度 Big Fashion Sale 將於6月22日正式開始！一連8日各大品牌人氣單品低至1折大減價，入手超過 10,000+ 款式低於 HK$100 的精選好物，還有五重慳錢優惠等你發掘。本篇攻略教你如何輕鬆網購、退貨教學，善用promo code享折上折優惠！



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Zalora HK優惠碼｜指定信用卡85折

使用指定信用卡消費滿 HK$699 ，並輸入專屬優惠碼可享 85 折。優惠期至2025年12月31日。

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ZALORA Big Fashion Sale 2025 年度最重磅折扣優惠

2025 ZALORA Big Fashion Sale 減價活動將於6月22日至29日開鑼，為你送上今年度最抵優惠，一連8日各大品牌熱銷單品低至1折大減價！

2025 ZALORA Big Fashion Sale 減價活動將於 6 月 22 日至 29 日開鑼（ZALORA官網)

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ZALORA 更大手筆加碼推出購物【優惠五重奏】：

1. 熱銷品牌每日 12PM 震撼優惠

2. 殺價精選 10,000+ 貨品 HK$100 內

3. 超過 10,000 份快閃優惠券與付款折扣

4. 大型開倉清貨 4 折起

5. 名牌 & 美妝好物限時驚喜價

ZALORA Big Fashion Sale 2025 必買品牌低至1折

時尚服飾品牌低至1折：Dickies｜FILA｜National Geographic｜Tommy Hilfiger｜Calvin Klein｜Timerland ｜MLB

精品品牌低至3折：Coach｜Kate Spade｜Burberry｜Gucci｜Michael Kors

美妝與護膚品牌低至3折：ghd｜La Mer｜Clarins｜Le Labo｜Dior ｜SK-II

ZALORA VIP 限定6月20日優先購物

現在升級成為 ZALORA VIP，更可以提前24小時於6月20日晚上8點優先入場，選購 ZALORA 時尚派對大優惠！讓您快人一步享盡優惠著數，更有雙倍現金回贈時段讓你賺盡 cash！ZALORA VIP 還能享有無限次免運費送貨服務，任何時候想買就買，毋需擔心運費，上網 click一click 心水單品就會免費送貨上門。每次下單購物仲可以賺3%現金回贈！

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ZALORA Big Fashion Sale 2025 精選推介

ZALORA Big Fashion Sale 2025 期間，您可以疊加使用多重優惠券，因此以下所示價格並非最終優惠價，實際結帳金額請以官網最終顯示為準，讓您享有折上折的驚喜！

ZALORA 減價必買【1】National Geographic LAELIA雙面羽絨外套 （原價HK$2,420）

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National Geographic 女裝LAELIA雙面羽絨外套 HK$ 1,936（ZALORA官網)

ZALORA 減價必買【2】FILA TRACER Chunky Sneakers（原價HK$780）

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FILA TRACER Chunky Sneakers HK$ 390（ZALORA官網)

ZALORA 減價必買【3】Gucci Gg Marmont Mini Top Handle Bag 斜揹袋（原價HK$ 22,000）

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Gucci Gg Marmont Mini Top Handle Bag HK$18,392（ZALORA官網)

ZALORA 減價必買【4】Burberry Small Two-Tone Canvas And Leather Freya 托特包（原價HK$ 10,900）

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Burberry Small Two-Tone Canvas And Leather Freya 托特包HK$7,673.6（ZALORA官網)

ZALORA 減價必買【5】La Mer 海藍之謎 肌底修護液 150ml（原價HK$1,738）

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La Mer 海藍之謎 肌底修護液 150ml HK$693（ZALORA官網)

**實際結帳金額請以官網最終顯示為準，讓您享有折上折的驚喜**

ZALORA 網上購物流程

在 ZALORA 官網購物非常簡單便捷，即使是初次使用者也能快速上手。

1. 下載應用程式或進入官網： 前往 iTunes App Store 或 Google Play 搜尋並下載「ZALORA」應用程式，或直接開啟 ZALORA 官方網站。

2. 註冊新帳戶： 打開應用程式或進入官網後，按照頁面提示註冊新帳戶。您可以選擇使用電子郵件、Google 帳戶或 Facebook 帳戶進行註冊。

3. 開始購物： 註冊成功後，即可開始瀏覽商品。您可以將心儀的產品加入購物車，然後前往購物車頁面進行下一步。

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ZALORA 退貨詳情：30 天免費退貨服務

ZALORA 提供簡單便捷的 30 天免費退貨服務。目前 7-11、CIRCLE K (OK 便利店) 和 ALFRED 智能櫃的退貨服務將會暫時中止。如需免費退貨，可以選擇以下方式：

順豐站投遞： 前往順豐站投遞您的退貨包裹 。

順豐上門收件： 也可以選擇順豐上門收件服務，但此服務需另支付港幣 $39 的費用 。

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購買 ZALORA VIP 會員：無限次免運費與獨家福利

成為 ZALORA VIP 會員，您可以享受更多獨家福利和無限次免運費服務！只需每年港幣 $149 的價格訂閱 ZALORA VIP，您就能擁有高級會員資格 。

ZALORA VIP 會員4大福利：

1. 尊享一年 365 天無限次免運費服務（不限消費金額）

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4. ZALORA 的獨家合作夥伴有機會不定時推出優惠給 ZALORA VIP 會員

相比以往要購買滿港幣 $399 才免運費的門檻，ZALORA VIP 計劃更優惠和吸引 ！

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